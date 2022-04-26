«Очень дорожил этим подарком»: какие вещи Тукая представлены в экспозиции его музея
26 апреля исполняется 136 лет со дня рождения народного поэта Габдуллы Тукая. За свой недолгий век он оставил богатое литературное наследие. Но не менее дорогими душе каждого татарина являются личные и мемориальные вещи поэта. О ценных экспонатах рассказывает старший научный сотрудник литературного музея поэта Лейсан Медведева.
В экспозиции литературного музея Габдуллы Тукая сегодня можно увидеть около десятка личных и мемориальных вещей поэта. Некоторыми из них пользовался он сам, есть среди экспонатов и предметы, связанные с поэтом или подаренные им своим близким.
Фаянсовая коробка, купленная на первый гонорар
В музее можно увидеть камзол единокровной сестры поэта – Газизы. Она родилась в первой семье отца Тукая. Газиза была старше Габдуллы на десять лет. Сохранился оригинал камзола.
Рядом – фаянсовая шкатулка, которая была подарена поэтом сестре. Эту шкатулку Тукай купил на свой первый гонорар. До 1970-1980 годов эта реликвия хранилась у детей Газизы и в те же годы была подарена музею. Красиво оформленная керамическая шкатулка сделана в виде пня, по краям украшена фруктами и зелеными листьями. Полагаем, что Газиза в этой шкатулке хранила свои украшения.
В самом начале экспозиции мы можем ознакомиться с кумганом матери поэта Бибимамдуды. Это единственная сохранившаяся вещь матери Тукая.
Дорожная корзина и полотенце
На другом стенде расположены дорожная корзина и полотенце Габдуллы Тукая. Осенью 1907 года в Казань из Уральска поэт приезжает с этой корзинкой. Примечательно, что все личные вещи молодого литератора уместились в одной корзине. Позже во время поездок в разные города Тукай брал эту корзину с собой.
Также в музее можно увидеть полотенце Габдуллы Тукая. Оно было передано Институту языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова в 1945 году. От института вещь перешла к музею. Если корзина Тукая здесь с дней открытия музея, то полотенце было выставлено сравнительно недавно – в 2018 году после проведения ремонта в здании.
Тюбетейка из знаменитой фотографии поэта
В музее также хранится черная бархатная тюбетейка Тукая. Довольно интересна история, как эта вещь попала к поэту. Многие свои книги Тукай издавал в типографии братьев Шараф. В 1908 году в ходе подготовки к изданию очередного сборника издатель Гильмутдин Шараф решил оформить книгу фотографией самого поэта и повел Тукая в фотоателье Иванова.
Сев перед объективом, поэт застеснялся своих длинных волос и попытался пригладить их. Тогда Гильмутдин Шараф достает из кармана черную бархатную тюбетейку и надевает ее на голову поэта. По воспоминаниям, Тукай в тот момент пошутил: «Шәрәф мине шәрәфли» (шәрәфле – почетный). Впоследствии это стало одним из самых удачных фотографий поэта.
Запонки из Германии
Очередная реликвия – запонки Тукая. Серебряные запонки изготовлены в Германии. Довольно дорогостоящий для своего времени аксессуар. Запонками мужчины застегивали манжеты. Стоит отметить, что Тукай никогда не был в Германии. Друг поэта – редактор журнала «Аң» Ахметгарей Хасани совершил путешествие по Европе. Вероятно, запонки он купил во время этой поездки и в Казани подарил их близкому другу – Тукаю.
В 1950 годах жена Ахметгарея Хасани Зайнап Хасания эти запонки передал художнику Альфреду Низамутдинову. В 1980 годах, после создания музея Тукая, Низамутдинов их подарил музею.
Купленный в Петербурге стакан для карандашей
В период проживания в Казани поэт совершал поездки во многих городах России. Последние две личные вещи Габдуллы Тукая связаны с Санкт-Петербургом. За год до своей кончины поэт побывал в столице. Оттуда он привез стакан для карандашей, выпущенный в честь 200-летия города. На карандашнице изображен Петр I, а также дома, в которых он жил. Этот предмет сохранился у родных Тукая, и они в 1970-1980 годах передали его музею.
Чернильница с собачкой – подарок от школьников
В Санкт-Петербурге Тукай встречался с учащимися татарских школ, и в память об этой встрече дети подарили ему чернильницу. Она изготовлена из медного материала, имеет оригинальную форму: на подставке сидит охотничья собака, рядом одежда охотника и ружье, накрытые большой шляпой.
Тукай очень дорожил этим подарком. Как вспоминал один из близких друзей поэта Кабир Бакир, вернувшись в свой номер в гостинице, он еще долго сидел и играл с этой собачкой. Воспоминания были опубликованы 1914 году после смерти Тукая и называются «Тукай в Петербурге».
Ученики и учителя с большой ответственностью отнеслись к покупке подарка для поэта, выбрав сувенир, соответствующий характеру и духу самого поэта. Им было известно, что Тукай любил собак и кошек.
Чернильница Тукая, как и его полотенце и корзина, до 1945 года хранились у Махруй Музаффарии – матери известного татарского композитора Мансура Музаффарова. В свое время поэт был в хороших с ней отношениях, они общались.
Зять Махруй апа – журналист Ахметгарай Урманчиев вместе с Тукаем работал в редакции сатирического журнала «Ялт-йолт» («Сверкание»). Тукай во время отъездов из Казани обычно свои вещи оставлял у них.
Изданные при жизни Тукая сборники
Через месяц после возвращения в Казань увидел свет его первый поэтический сборник «Габдулла Тукаев шигырьләре» («Стихи Габдуллы Тукаева»). На двух витринах музея представлены книги, изданные еще при жизни поэта. За пять с половиной лет активной творческой жизни Тукая были изданы более 30 его книг и сборников, тиражи некоторых достигали 4-5 тысяч экземпляров. Несомненно, в те годы Тукай был очень известным и популярным, по-настоящему народным поэтом.
Среди изданий – первая книга поэта для детей «Юаныч», а также «Алтын әтәч» (перевод сказки Пушкина о золотом петушке). Представлены здесь также книги «Мәктәптә милли әдәбият дәресләре» (учебник национальной литературы для школ), «Әдәбият» («Литература»), «Күңел җимешләре» («Плоды души») и многие другие.
Зиля Мубаракшина, intertat.ru
перевод