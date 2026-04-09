«Локо» засушил Уфу и привет «бывшим» от Окулова: обзор дня плей-офф Кубка Гагарина

В КХЛ состоялись первые матчи четвертьфинальных серий в плей-офф Кубка Гагарина. «Авангард» в Омске уверенно переиграл ЦСКА (3:0), «Локомотив» минимально одолел «Салават Юлаев» (1:0). Детали встреч - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hawk.ru

Привет «бывшим» от Константина Окулова

Пара «Авангард» - ЦСКА, наряду с противостоянием минского «Динамо» и «Ак Барса», является самой интригующей среди всех пар четвертьфиналистов в плей-офф Кубка Гагарина с точки зрения результата. В прошлых двух сезонах омичи дважды встречались против «Локомотива» Игоря Никитина и дважды доводили серии до семи матчей. В этом году «Авангард» снова бьется с Никитиным, но теперь уже Игорь Валерьевич возглавляет ЦСКА.

Главный тренер «армейцев» проделал с командой колоссальную работу в этом сезоне. ЦСКА плохо стартовал в чемпионате, долго набирал форму, а хоккеисты столичного клуба лишь к середине зимы привыкли к требованиям нового наставника. Не обошлось в ЦСКА и без скандалов в текущем сезоне. Разумеется, имеется в виду противоречивая история с нападающим Даниэлем Спронгом.

Хоккей Игоря Никитина устроен таким образом, что команде удобно в него играть, когда игроки ведут по счету, а не уступают. Заслушливый стиль игры - отличительная черта наставника ЦСКА.

Однако и «Авангард» с Ги Буше - не новички-первогодки, которые не понимают элементарных вещей. «Авангард» здорово встречал «армейцев» в средней зоне, показывал отличную защиту против атак «армейцев». Да и сами омичи в нападении были куда изобретательнее.

Снова сработало хваленое большинство «ястребов», наконечником которого стал Константин Окулов, отличившийся в матче дублем (одна была забита в пустые ворота в конце третьего периода). Даже в меньшинстве «Авангард» оказался результативнее ЦСКА. Фьоре и Маклауд сумели убежать в быстрый отрыв и организовать еще один гол.

По факту, именно второй период окончательно обескуражил ЦСКА. В заключительной двадцатиминутке «армейцы» выглядели совсем бледно. «Авангард» уверенно повел в серии, однако быстрого окончания баталии в данную минуту вряд ли кто-то ждет.

«Всё вышло так, как мы и ожидали. Плотный боевой матч двух команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов. В регулярном чемпионате ЦСКА мы обыграли 2:1 и 2:0, это были очень плотные матчи. Сегодня мы тоже себя хорошо показали, но есть моменты, которые мы можем подчистить, улучшить. По ходу серии команды будут друг к другу адаптироваться, каждый матч — новая история. Но первый раунд показал, что мы можем подстраиваться под соперника. Эта серия будет силовой, физической, мы отлично к этому готовы, у нас много ребят, которые хороши для игры в силовой хоккей» - сказал поле матча Ги Буше.

«Локомотив» снова пройдет «Салават Юлаев» за короткий отрезок матчей?

После того, как определились все пары четвертьфиналистов плей-офф Кубка Гагарина, «Локомотиву», как и «Металлургу», начали пророчить скорый выход в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина. Ведь в соперниках у команды Боба Хартли оказался «Салават Юлаев».

Правда, это уже не тот уфимский клуб, который был представлен в начале регулярного чемпионата. Виктор Козлов при чуть ли не минимальном бюджете сумел сколотить добротную команду, способную пошуметь плей-офф. Перед уфимцами руководством клуба в этом сезоне была поставлена задача выйти в плей-офф.

Но «Салават Юлаев» уже превзошел результат, пройдя первый раунд и обыграв «Автомобилист». Сказать, что у уфимцев нет никаких шансов против этого «Локомотива» Хартли - абсолютно неправильно. Ярославцы крайне неубедительно сыграли против «Спартака». Никто не гарантирует, что «железнодорожники» не испытают проблем с подопечными Козлова.

Первый матч четвертьфинальной серии оказался не богат на голы. Всего одну шайбу на двоих забили «Локомотив» и «Салават Юлаев» за три периода. Ярославцы сыграли стабильно в дебютной игре, по аналогии с регулярным чемпионатом. «Локомотив» много прессинговал, держал под контролем шайбу, лишь изредка давая возможность уфимцам проводить осаду ворот Исаева.

Гол Шалунова во втором периоде - следствие того самого чемпионского опыта «Локомотива». Когда соперник умело обороняется, найти удачный момент для реализации.

Справедливости ради, «Салават Юлаев» здорово огрызнулся в третьем периоде и мог запросто перевести встречу в овертайм. Особенно убойный эпизод был у Шелдона Ремпала, попавшего в каркас ворот. Тем не менее, «Локомотив» сдюжил и, как ни крути, закономерно повел в серии.

«Хороший матч. Было достаточно моментов как у нас, так и у соперника. Они реализовали, а мы – нет» - был лаконичен на пресс-конференции наставник уфимцев Виктор Козлов.