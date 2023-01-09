Обзор: Главное к вечеру 9 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин назвал процент зарубежных компаний, оставшихся в России после начала спецоперации

В России осталось 75,9% иностранных компаний — их устраивает деловой климат страны, что подтверждает хорошие перспективы развития российской экономики, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, представители бизнеса, принявшие решение уйти, терпят «миллиардные издержки».

«Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объемы», — написал Володин в своем телеграм-канале, добавив, что производство одежды в России выросло на 42%, выпуск лекарств — на 15%.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития», — подчеркнул спикер Госдумы. В прошлом году в России запретили выдавать лицензии на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям, напомнил он. Кроме того, в первом чтении принят законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ.

«Но многое предстоит еще сделать. Это приоритет Государственной Думы», — подытожил Володин.

Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи РТ

Теперь у него новая должность. Тимур Сулейманов возглавит республиканское отделение Всероссийского движения детей и молодежи, сообщает телеграм-канал by Kazan.

Исполняющим обязанности министра по делам молодежи Татарстана станет Ринат Садыков.

С 2018 года Садыков работает заместителем министра по делам молодежи, а в 2021-м он стал первым замом Тимура Сулейманова.

Песков о новой волне мобилизации: не надо придавать значения данным Telegram-каналов, первоисточник — власть

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

◾️Не стоит придавать значения сообщениям в Telegram о «продолжении мобилизации» в РФ, первоисточником информации являются официальные власти;

◾️Кремль абсолютно доверяет информации Минобороны о ходе спецоперации;

◾️Планы денонсировать Конвенцию об ответственности за коррупцию не подрывают законодательный потенциал РФ по борьбе с этими преступлениями;

◾️Борьба с коррупцией в России будет продолжаться;

◾️Москва решительно осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и абсолютно поддерживает президента Лулу да Силву;

◾️Помилование заключенных в РФ возможно только указом Президента, прокомментировал Песков сообщения СМИ об амнистии бойцов «Вагнера»;

◾️Информация о якобы предлагаемом «корейском варианте» урегулирования на Украине — очередная «утка»;

◾️Контакты Путина и Макрона были полезны на предыдущем этапе, хотя сейчас есть паузы в диалоге;

◾️Поставки французских колесных танков на Украину ничего не изменят и не помешают достичь целей специальной военной операции;

◾️Ничего хорошего об антироссийских высказываниях актера Максима Смольянинова в Кремле не думают, но важнее мнение правоохранителей на этот счет.

Президент РТ призвал ответственные органы контролировать корректное начисление платежей за ЖКУ

«С 1 декабря 2022 года по всей стране в среднем на 9% увеличились тарифы на ЖКУ. Жители республики уже начали получать квитанции за декабрь по новым тарифам. Важно разъяснять населению причины роста платежей, а также говорить о действующих в республике мерах социальной поддержки», — цитирует телеграм-канал Tatarstan Republic Рустама Минниханова.

Во многих татарстанских школах продлены на два дня зимние каникулы

В связи с резким похолоданием и сильными морозами во многих татарстанских школах продлены на два дня зимние каникулы за счет весенних. Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки РТ, пишет телеграм-канал «Еду в Татарстан».

Чуть позже сообщение о том, что в школах Татарстана будут сокращать весенние каникулы за счет морозных дней, было опровергнуто. Замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина отметила, что подобные сокращения является незаконными.

Эдуард Вафин возглавил отделение Социального фонда в Татарстане

Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин назначен руководителем отделения Социального фонда России в Татарстане, сообщает телеграм-канал «Татмедиа».

Данная федеральная структура с 1 января объединила Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования России. О назначении сообщил «Татар-информ» источник в Правительстве Татарстана.

«Эдуард Вафин был представлен в новой должности на совещании в Доме Правительства РТ», — сообщил источник.

Кинотеатры смогут легально демонстрировать западные новинки

Кинотеатры могут получить возможность легально демонстрировать западные новинки, такой законопроект обсуждается, пишет телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на депутата Антона Горелкина.

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой „предсеансного обслуживания“», — заявил Горелкин.

За прошедший год в Крыму отдохнуло более 6 млн туристов

За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников — 177 тысяч. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, ряда объектов — более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90%. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По итогам года более 80% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 19% — по железной дороге. При этом число отдыхающих, приехавших железнодорожным транспортом, увеличилось в сравнении с прошлым годом в 2,5 раза.

Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет хорошим для них

Почти каждый второй россиянин ожидает, что 2023 год будет в целом хорошим для них, 32% думают, что новый год будет так же хорошим и для России, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

С хорошим настроением, с чувством оптимизма проводили 2022-й и встретили новый год 38% респондентов, не испытывали особенного подъема, но и без негативных эмоций 40%, скорее с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями — 20%, затруднились с ответом 2%.

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» завершила работу в этом сезоне

Уже второй год смотровая площадка доступна для жителей и гостей города в зимнее время года. В дни новогодних праздников смотровая площадка пользовалась особой популярностью: с 31 декабря по 8 января ее посетили более 15 тысяч человек.

Телеграм-канал парков и скверов Казани напоминает, что в этом сезоне смотровая площадка Центра семьи «Казан» начала работу с 26 марта 2022 года.