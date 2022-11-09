Обзор: Главное к вечеру 9 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Стремоусов сообщил о серьезных потерях ВСУ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении украинские войска понесли большие потери. Было уничтожено большое количество боевиков, техники и иностранных наемников, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«По всем направлениям Херсонской области, укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками. На Снегиревском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно. Нацисты понесли большие потери», — рассказал он в видеобращении в своем телеграм-канале.

Стремоусов отметил, что на линии фронта замечены польские и англоязычные наемники.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. С видеообращением по поводу печальной утраты выступил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области.

Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он ни появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно.

Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец — у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть», — сказал Сальдо.

Минниханов открыл движение по участку трассы М7 в Зеленодольском районе

Сегодня запущено движение по обновлённому участку дороги М7 в Зеленодольском районе. Каждый день здесь проезжает почти 30 тысяч автомобилей.

«Новая четырёхполосная дорога и комфортнее, и безопаснее. Берегите себя на дорогах!» — написал Президент Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Минздрав РТ опроверг информацию Собчак о плачевном состоянии больницы № 5 Челнов

В одном из телеграм-каналов, который принадлежит команде Ксении Собчак, появился пост о якобы плохом состоянии городской больницы № 5 в Набережных Челнах.

Пояснение Минздрава РТ к публикации Собчак о больнице № 5:

«В здании стационара Городской больницы № 5 Набережных Челнов ежегодно проводится ремонт, пациенты обеспечены всем необходимым. На данный момент в приемном покое открыты два санузла, один из них — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ремонт проведен в 2021 году. На данный момент идет ремонт в палатах», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство также предоставило фотографии больницы в настоящий момент, передет телеграм-канал Tatnews Закамье.

Медведев: Выборы в США показали, как сильно ошибся Байден со ставкой на Зеленского

Первые результаты, поступающие с американских выборов, доказывают, что у США становится все меньше союзников в мире. К таким выводам пришел зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный „ультиматум“ украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого „гетьмана“ была большой ошибкой», — размышляет Медведев в своем телеграм-канале.

Зарина Догузова отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэке

Экс-руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась от предложения занять пост замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли, сообщили источники РБК.

Предложение стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко сразу после того, как Ростуризм был ликвидирован указом Президента. Над предложением она думала около трех недель, причины отказа источники РБК не уточняют.

Казанскому стрелку продлили арест

Верховный суд РТ продлил арест Ильназу Галявиеву по делу о стрельбе в гимназии № 175, передает телеграм-канал «В Казани поймут».

Во время оглашения постановления о продлении меры пресечения Галявиеву в Верховном суде сработала пожарная тревога. Всех попросили покинуть здание суда. Прибывшие на место спецслужбы проверили здание, сообщение о минировании здания не подтвердилось.

После перерыва суд продолжил оглашения постановления — Галявиев останется в СИЗО еще на полгода, до 18 апреля 2023 года.

Путин со временем посетит Донбасс

Телеграм-канал ТАСС пишет, что Президент России Владимир Путин посетит Донбасс. «Но пока конкретных планов на такую поездку нет», — приводятся слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

МВД объявило в федеральный розыск журналиста Дмитрия Колезева

МВД объявило в федеральный розыск главреда Republic (Минюст внес издание в реестр СМИ-иноагентов) Дмитрия Колезева. Причину ведомство не уточняет, пишет «Раньше всех. Ну почти».

Колезев в своем телеграм-канале сообщил, что понятия не имеет, с чем связан такой интерес к нему со стороны МВД. «Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно», — заметил он.

В Казани, как и по всей России, не работает приложение Яндекс Go

В работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber произошли сбои, которые сегодня наблюдались по всей России, в том числе в столице Татарстана. Об этом информирует Tatarstan Republic.

У производителей майонеза, кетчупа и других соусов возникли проблемы с упаковкой

Торговые сети отказываются принимать товар, штрафуют поставщиков и возвращают продукцию, рассказали представители бизнеса в письме в Минпромторг. Речь о самой экономичной и распространенной пластиковой упаковке — дой-пак.

Причина — в некачественном клее, который используют производители упаковки, пришедшие на замену покинувшим РФ иностранным компаниям, утверждают предприниматели. Пока выпуск тары не налажен, Масложировой союз попросил Минпромторг повлиять на ретейл, чтобы сети перестали штрафовать производителей и возвращать продукцию, пишет BRIEF.

Бренды одежды Zara и Bershka больше не будут продавать свои вещи в России

Компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, продает свой бизнес в РФ группе компаний Daher, информирует канал «Известий».

«Группа компаний Daher будет вести бизнес в РФ под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex», — сообщили в компании.

Продавцы предупредили о риске дефицита текилы, бурбона, коньяка, французского шампанского на Новый год

По словам участников рынка, их запасы уже почти закончились, а новые поставки ограничены из-за санкций, сообщают «Ведомости».