Обзор: Главное к вечеру 9 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

Российские военные взяли Дубово-Василевку под Артемовском

Под контроль российских сил перешло село Дубово-Василевка, расположенное северо-западнее Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК „Вагнер“. На окраинах идут бои, вся территория населенного пункта под нами», — говорится в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой в Telegram-канале.

Кремль не поверил в существование взорвавшего «Северные потоки» украинского «Доктора Зло»

Власти РФ не верят, что к подрыву газопроводов «Северные потоки» причастны частные украинские лица и компании, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на публикации зарубежных СМИ, которые накануне писали о возможной причастности к диверсии некого украинского бизнесмена.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал Telegram-канал ТАСС.

• Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, «ничего Кремлем не вдохновлялось»;

• РФ не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии;

• Обвинения США в адрес Китая о связях с РФ носят дежурный характер;

• Англосаксы (судя по контексту, американцы — прим. Т-и) суетятся из-за терактов на «Северных потоках», так как у них «много неловкостей» с немцами в связи с этим;

• Контакты Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша пока не планируются;

• Версия о вине РФ в терактах на «Северных потоках» была абсурдна с самого начала, это всё равно что «рубить себе ногу»;

• У России до сих пор много вопросов по реализации зерновой сделки, и она продолжит их ставить;

• РФ требует быстрого и прозрачного расследования теракта на «Северных потоках» и допуска российской стороны к нему;

• Расследование терактов на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах;

• Россиянам в Грузии важно воздержаться от пребывания в районах беспорядков;

• Специальных мемориальных мероприятий в честь дня рождения Юрия Гагарина не планируется.

Медведев назвал причину американской «эпической драмы» с «Северными потоками»

Поток новостей о том, кто же взорвал «Северные потоки», нужен США для сокрытия настоящих виновников. Поэтому в деле появляется неизвестная «проукраинская группировка», которая, как подчеркивается, никаким образом не связана с киевскими властями, полагает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ответы вполне понятны, учитывая сегодняшние настроения европейцев, которым всё меньше нравится перспектива оплаты из собственного кармана все новых пакетов санкций, поставок оружия на Украину, энергетический кризис и падение уровня жизни в когда-то благополучных странах», — заметил он в своем Telegram-канале.

Однако «эпическая драма» оказалась недостаточной, чтобы убедить даже западных зрителей, которых заинтересовал резкий отход от «российского следа», а также другие «неудобные вопросы», уверен экс-президент России.

Америке было выгодно выставить виновников терактов именно гражданами «ни из какого государства», «гражданами мира» и «просто борцами с Московией». Ведь «если еще и газопроводы подорвали украинские нацики, а вовсе не Россия, — какой смысл их поддерживать огнем, мечом и денежными переводами? Чтобы запудрить европейцам мозги, похоже, весь этот дешевый фильмец и создан», резюмировал Медведев и порекомендовал ожидать продолжения развернувшегося «боевика».

В Приднестровье предотвращено покушение на лидера ПМР Красносельского

В Приднестровье предотвращено покушение на лидера ПМР Вадима Красносельского, подозреваемых задержали, заявили в Министерстве госбезопасности непризнанной республики.

Как утверждается, злоумышленники готовили теракт в центре Тирасполя и помимо устранения руководителей ПМР рассчитывали на большое число жертв, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите повреждены при взрыве газа

По меньшей мере пять квартир повреждены из-за взрыва в жилом доме в Забайкалье, сообщили экстренные службы.

По предварительным данным, в пятиэтажке на Боровой улице взорвался бытовой газ. Источник находился на одном из последних этажей, сообщает Telegram-канал «ЧП Россия».

Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Чите выросло до 11 человек, сообщили в Минздраве Забайкалья.

Из парламента Грузии отозвали законопроект об иноагентах

Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии, так как он вызвал большие разногласия в обществе, передает Telegram-канал «Смотри».

В Тбилиси попытка принять закон об иностранных агентах вызвала крупные протесты.

Накануне протестующих против законопроекта поддержала Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что принятие документа нужно отменить, и пообещала в любом случае наложить на него вето, добавив, что документ «возможно, был подписан под диктовку Москвы».

В Нижневартовске освобожден ребенок, которого удерживал вооруженный мужчина в квартире

Владимир Широков, который устроил стрельбу в Нижневартовске и взял в заложники ребенка, раньше был чиновником, но уволился неделю назад, пишет Telegram-канал Ural Mash.

В должности замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества он проработал восемь лет. Сегодня, смешав транквилизаторы с алкоголем, экс-чиновник начал палить из ружья с балкона по прохожим. Одного из двух своих детей, трехлетнего сына, удерживал в квартире. Дочери-первоклассницы дома не было.

Мужчину, взявшего ребенка в заложники, задержали.

В Запорожской области начали формировать народное ополчение

Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что добровольцы будут проходить службу без отрыва от основного места работы. Занятия с инструкторами пройдут на полигоне.

По словам Балицкого, в ополчение добровольно могут вступить все совершеннолетние граждане РФ и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории области или ранее проживавшие и выехавшие в Россию, в том числе через другие страны.

У берегов Камчатки за сутки зафиксировано 10 землетрясений

Десять сейсмических толчков произошли в акватории Тихого океана к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаги землетрясений залегали примерно в 200 километрах от краевого центра. Еще один сейсмический толчок произошел в районе острова Беринга, передает Telegram-канал РИА Новости.

Магнитуда самого сильного землетрясения, которое произошло в 14:06 по местному времени (5.06 по Москве), составила 5,2. Последний толчок с магнитудой 3,7 произошел в 19.18 (10.18 по Москве). Вчера, 8 марта, у берегов Камчатки произошли три землетрясения. Магнитуда самого сильного — 6,1, его ощутили жители трех населенных пунктов.

В Кировском районе Казани займутся благоустройством пляжей

Администрация Кировского и Московского районов готовится к лету. Из городского бюджета выделят 1,8 млн рублей на благоустройство трёх пляжей: «Озеро Глубокое», «Нижнее Заречье» и место отдыха на берегу Изумрудного озера.

На выделенные средства отремонтируют кабинки для переодевания, зонты, покрасят лестницу на спуске к Глубокому озеру, скамейки, установят информационные щиты, а также будут поддерживать пляжи в чистоте, сообщает Telegram-канал by Kazan.