Обзор: Главное к вечеру 9 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Во время ночных обстрелов в Белгородской области пострадали три человека

Три человека пострадали ночью из-за обстрелов Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — указано в сообщении.

В результате ночного обстрела пострадали три человека. Гладков отметил, что один из раненых от госпитализации отказался, еще двое находятся в больнице.

Три человека ранены после падения беспилотника в Воронеже

Упавший в Воронеже беспилотник летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского, его начали глушить РЭБ, дрон повело, и он сбился с пути. Видео падения БПЛА в жилой дом на ул. Белинского публикует Telegram-канал Shot.

БПЛА шел на высоте 200 метров, цвет серый, размах крыльев — 1,5 метра. В результате взрыва минимум десять квартир получили повреждения. Разрушена несущая стена на 2-м этаже. Три человека пострадали.

Кремль прокомментировал падение беспилотника в Воронеже

В Кремле видели сообщения о падении беспилотника в Воронеже, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его информации, сейчас над расследованием этого происшествия работают спецслужбы.

«Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы, которые этим занимаются. Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома», — сказал Песков в ходе пресс-колла, подчеркнув, что Россия продолжит борьбу с действиями киевских властей.

Главные заявления Дмитрия Пескова собрал Telegram-канал ТАСС:

• Кремль в курсе инцидента в Воронеже с попаданием БПЛА в жилой дом, детали уточняются, спецслужбы работают;

• Путин 9 июня в Сочи проведет встречу с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном;

• Работа властей всех уровней по эвакуации людей из Херсонской области — самоотверженная;

• Российская атомная отрасль готова дальше в деле доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве;

• Власти Украины продолжают атаки на гражданские объекты и жилые дома, РФ продолжает борьбу и специальную военную операцию;

• ВСУ не прекращают обстрелы присоединенных к РФ регионов, эвакуировать людей из Херсонской области приходится прямо из-под обстрелов;

• Многие страны не гнушаются ничем в борьбе за влияние на международных рынках;

• Встреча Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет 9 июня в Сочи, она начнется уже скоро (на данный момент встречи Путина с Лукашенко и Пашиняном уже состоялись — прим. Т-и).

К концу 2023 года на новых территориях РФ будет открыто еще 29 кинотеатров

Об этом сообщила в интервью газете «Известия» министр культуры РФ Ольга Любимова. «До начала спецоперации на территории Донбасса было два кинотеатра вообще, во всех четырех регионах. На сегодня их уже 22, к концу года будет 51», — поделилась она своим пониманием ситуации.

Министр также подчеркнула важную роль, которую играет Фонд кино в организации кинопоказов на присоединенных территориях. Кроме того, Минкультура РФ активно участвует и в других культурных инициативах, реализуемых там.

Более 1,5 тыс. предметов реквизита переданы театрам Донбасса, а Музей иконописи Андрея Рублева совместно с Луганским музеем готовит большую выставку.

Шесть тонн метилового спирта использовали при изготовлении смертельного сидра

Шесть тонн метилового спирта было похищено со склада МВД в Самарской области в мае этого года, затем ядовитое вещество использовали в изготовлении смертельного сидра, сообщает СК РФ.

Похищенный метанол продали местному предпринимателю, который перепродал его дальше — изготовителю «Мистера Сидра». Задержаны оба бизнесмена, похититель метанола и его подельник-полицейский. Еще одного фигуранта, участвовавшего в хищении, ищут, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Алешках Херсонской области продолжается эвакуация мирных граждан

В Алешках волонтеры продолжают доставлять гуманитарную помощь нуждающимся.

Также на территории города организованы точки, где можно получить горячую пищу и чай. Видео публикует Telegram-канал «Смотри».

Курс доллара увеличился до 83 рублей впервые с начала апреля

Курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля 2023 года, следует из данных Мосбиржи.

На 9.42 по московскому времени он повысился на 43 копейки, до 83,03 рубля. Евро в то же время вырос на 39 копеек, до 89,48 рубля, передает Telegram-канал газеты «Ведомости».

Эксперт рассказал, отразится ли трагедия с акулой на желании россиян отдохнуть в Египте

«Мы видим, что сейчас операторы не фиксируют отказов от путешествий, но при этом, безусловно, падения на короткий период продаж Египет все-таки ожидает. С другой стороны, если не происходит повторения аналогичных ЧП, мы всегда видим, что российские туристы имеют высокую толерантность к негативным новостям и через 7–10 дней возвращаются к нормальному бронированию», — заявил «Звезде» вице-президент Ассоциации Туроператоров РФ Артур Мурадян.

Эксперт уверен, что многие туристы сейчас ждут, какую реакцию покажут египетские власти, отвечающие за пляжную инфраструктуру. Установят ли, например, дополнительные ограждения в местах потенциального пребывания акул и туристов.

«К сожалению, такого рода несчастные случаи невозможно как-то предугадать, поскольку это, к сожалению, стечение обстоятельств, которое может произойти с любым туристом или местным жителем», — отметил Мурадян.

Беспересадочный железнодорожный маршрут впервые свяжет Казань и Грозный

Прямой железнодорожный маршрут летом впервые свяжет Казань и Грозный. Вагон будет курсировать с 16 июня по 30 июля в составе поездов Грозный — Волгоград, Адлер — Казань и Казань — Новороссийск, сообщает Telegram-канал Tatarstan Republic.

«В пути следования запланированы остановки в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах», — говорится в сообщении.

Время в пути из Грозного в Казань составит 51 час, в обратном направлении — 48 часов.

Купейный вагон оборудован кондиционером и экологически чистыми туалетными комплексами.