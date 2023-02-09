Обзор: Главное к вечеру 9 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил высказывания Президента США Джо Байдена, который во время речи в Конгрессе назвал американскую нацию путеводной звездой для всего мира, с заявлениями руководителей Третьего рейха.

«К чему приводит эта идеология исключительности, сегодня можно убедиться, ознакомившись с результатами расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву „Северных потоков“», — поделился своим пониманием ситуации в Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента.

Американский публицист накануне предположил со ссылкой на анонимный источник, что американские водолазы по указанию Президента США заложили у газопровода взрывчатку под прикрытием учений НАТО.

В Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома

В Новосибирске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в своем Telegram-канале.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — сказано в сообщении.

По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек.

Система ПВО сбила десять украинских беспилотников в Брянской области

В Брянской области ночью были поражены в воздухе девять украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Александр Богомаз.

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», — написал он.

Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, на месте падения беспилотников работают оперативные службы.

Позже в Брянской области был сбит еще один украинский беспилотник. «Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», — утверждается в публикации.

Пригожин: «Вагнер» больше не ведет набор заключенных

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что набор военных для участия в спецоперации на Украине из числа заключенных больше не ведется, сообщает Telegram-канал «Смотри».

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — сообщил Пригожин.

Ранее, 5 января, Пригожин сообщал российским СМИ, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Сообщалось, что в первой группе было два десятка бывших заключенных.

Песков: США воспринимают Россию как противника

США продолжают воспринимать Россию как противника и расширяют свою вовлеченность в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, тем самым американские власти провоцируют дальнейшую эскалацию и накаляют ситуацию.

«США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны <...> и отказываются изъявлять готовность признавать законные озабоченности РФ, они наоборот провоцируют дальнейшую эскалацию», — сказал он.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал ТАСС:

• РФ не может принимать результаты расследований по MH17, в которых не участвовала;

• США констатируют политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной;

• Кремль удивлен тому, что статья Херша о «Северных потоках» не разошлась широко на Западе;

• Расследование ЧП на «Северных потоках» остается на повестке дня российских спецслужб;

• Россия предприняла очень много попыток поучаствовать в расследовании терактов на «Северных потоках», но все эти попытки были отвергнуты;

• Поставки Западом вооружений Киеву ведут только к затягиванию конфликта, делают его более болезненным и мучительным для Украины;

• Запад пытается молчаливо свернуть расследование терактов на «Северных потоках»;

• Западное вооружение принципиально не изменит исход конфликта на Украине и траекторию достижения Россией целей спецоперации;

• Подрыв «Северных потоков» нельзя оставлять без расследования, иначе подобное может повториться. В мире не так много стран могут совершить подобные акты саботажа;

• США сохраняют свой враждебный настрой в отношении России;

• Грань между косвенной и прямой вовлеченностью Британии, Франции и Германии в конфликт на Украине постепенно исчезает;

• Землетрясение в Турции не повлияет на создание газового хаба.

Новым генеральным директором Третьяковки назначена Елена Проничева

Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей, передает Telegram-канал Минкультуры РФ.

Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта.

Зельфира Трегулова возглавляла Государственную Третьяковскую галерею на протяжении восьми лет, с 2015 года. Под её руководством было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.

Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов, заявили в профильном ведомстве.

Дума приняла закон о соцподдержке супругов погибших участников спецоперации

Теперь супруги военнослужащих, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры социальной поддержки независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщает в своем Telegram-канале Государственная Дума.

По действующему законодательству супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и с другими членами семьи, например, с родителями, не могут получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми.

Курс евро впервые с апреля 2022 года превысил 78 рублей

Курс евро на валютных торгах Мосбиржи поднялся выше 78 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 7.21, европейская валюта прибавляла 0,92%, составив 78,1 рубля, передает Telegram-канал газеты «Ведомости».

В Татарстане пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

В субботу, 11 февраля, в Татарстане пройдет 41-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России».

На всех площадках подготовлена культурная программа, розыгрыши призов и другие развлечения, а также выступления творческих коллективов, пишет Telegram-канал «Аппаратная».