Обзор: Главное к вечеру 9 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Под Москвой загорелся ТЦ «МЕГА Химки»

В торговом центре «МЕГА Химки», расположенном в городе Химки Московской области на Ленинградском шоссе, сегодня утром начался пожар в магазине OBI.

По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара с учетом припаркованных авто может составить 20-30 млрд рублей.

Возбуждено дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни», сообщает «Раньше всех. Ну почти».

Пожар начался сегодня около шести утра в строительном гипермаркете OBI. Огонь молниеносно охватил более 7 тыс. кв. метров. Обрушилась кровля магазина. Основная версии возгорания — нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

Минниханов опубликовал видео ко Дню Героев Отечества

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в телеграм-канале видеоролик ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.

«Мы гордимся вами! <...> Үзебезнең каһарманнарыбыз белән горурланабыз!» — сказано в публикации.

В ролике приводятся последние строки из стихотворения поэта Мусы Джалиля «Батырлык турында», а также сведения о татарстанцах, совершивших военных подвиг.

Медведев: Россия сильная, потому что у нее много Героев с большой буквы

Об этом в своем телеграм-канале заявил Дмитрий Медведев, поздравив россиян с Днем Героев Отечества.

«Мы ими гордимся. Мы их помним. Мы берем с них пример. А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет», — написал он.

В честь дня Героев Отечества в Геническе создали граффити с первым юнармейцем Херсонской области

В Херсонской области продолжают восстанавливать и увековечивать память героев своей земли. Врио губернатора Владимир Сальдо торжественно открыл граффити, посвященное одному из таких героев — уроженцу Геническа Владимиру Курасову, пишет телеграм-канал «Смотри».

Василий Михайлович Курасов — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Василий Курасов родился 26 декабря 1920 года в Геническе. В сентябре 1940 года года Курасов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.

МИД сообщил об обмене Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби

В американской тюрьме россиянин пробыл 14 лет. Виктор Бут дал свое первое после освобождения из американской тюрьмы интервью. Эксклюзивв публикует RT.

Об эмоциях: «Надо еще слова найти такие, чтобы это все описать. Ты, наверное, понимаешь меня. После фактически 14 лет... И в языковой среде даже сложно найти правильные слова, чтобы описать все это».

Об отношении к нему в тюрьме США: «Так как она находится в таком традиционно „красном поясе“ Америки... я не встречался с такой русофобией. В основном даже почти все мои соседи-заключенные были настроены с какой-то симпатией к России».

Об отношении Запада к России: «Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся... жить... и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой... это, конечно, для них шокирующая такая новость».

Иноагент Илья Яшин получил 8,5 года тюрьмы за распространение фейков про российскую армию

Мещанский суд Москвы приговорил признанного иноагентном экс-депутата Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, передает телеграм-канал ТАСС.

Пока это самый строгий приговор по ст. 207.3 УК РФ.

Кроме того, ему запретили на четыре года после освобождения администрировать интернет-ресурсы (в том числе и выкладывать что-либо в соцсети).

Путин: Речи о дополнительной мобилизации не идет

По словам главы государства, возможна ротация внутри уже мобилизованных, половина из них — на полигонах, сообщает телеграм-канал Мобилизация в Татарстане.

Еще заявления Владимира Путина на пресс-конференции в Бишкеке:

В России нет никаких проблем с базовыми продуктами, РФ также экспортирует продовольствие по хорошим ценам.

Очень хорошей ситуацию в экономике РФ назвать нельзя, спад есть, но положение лучше, чем во многих странах.

Когда нам предрекали спад экономики на 20% — сильно ошиблись. Спад есть, но он всего около 2%.

СВО идет своим чередом, все стабильно, никаких вопросов и проблем у нас там нет.

РФ должна была раньше начинать операцию на Украине, но рассчитывала договориться в рамках «Минска-2».

У нас есть ответно-встречный удар. Наша система фиксирует старты ракет в нашем направлении, потом начинается ответ. Как только мы получаем уведомление об ударе, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Перехватить сотни ракет невозможно.

Всем участникам процесса урегулирования на Украине придется согласиться с реалиями «на земле».

В Зеленодольске спущен на воду ракетный корабль «Наро-Фоминск» для ВМФ России

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького состоялась церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 21631. Корабль — одиннадцатый в серии. Ему присвоено наименование «Наро-Фоминск», передает «Еду в Татарстан».

«Наро-Фоминск» — многоцелевой корабль, предназначенный для охраны и защиты экономической зоны страны. Его отличает внушительный набор самого современного оружия на борту. Возможности малых ракетных кораблей данного проекта уже продемонстрированы в ходе военной операции в Сирии.

Фигурантам дела финпирамиды Finiko предъявили окончательное обвинение

Общее число потерпевших составило 160 человек. Ущерб по делу снизился до 197,6 млн руб.

На следующей неделе объявят об окончании предварительного следствия по делу, после чего потерпевшие и фигуранты начнут ознакомление с собранными следствием материалами.

Обвиняемым вменяют мошенничество (ст. 159 УК РФ) и создание ОПС и участие в нем (ст. 210 УК РФ), сообщает телеграм-канал «В Казани поймут».