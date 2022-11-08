Обзор: Главное к вечеру 8 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Кремль и Минобороны не поддержали идею вернуть двухлетний срок службы в армии

Ни Минобороны, ни администрация Президента РФ не поддержали идею депутатов и сенаторов вновь увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет, сообщает телеграм-канал «Ведомостей».

Как пояснил один из собеседников издания, власти посчитали необходимым сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военных.

Минобороны России выпустило разъяснения по денежному довольствию и другим выплатам мобилизованным

Памятку со ссылкой на российское военное ведомство публикует телеграм-канал информагентства РИА Новости.

• Минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тыс. рублей;

• Срочникам и мобилизованным, которые заключили контракт о прохождении военной службы, начислят единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей. Выплата будет производиться после заключения контракта о прохождении военной службы;

• Денежное довольствие призванным по частичной мобилизации будет начисляться с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы;

• Основная часть выплат мобилизованным гражданам — 158 тыс. руб. из 195 тыс. рублей — не будет подлежать обложению подоходным налогом в 13%;

• Денежное довольствие российского военнослужащего может быть перечислено его родственникам при условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты;

• Денежное довольствие мобилизованных будет зависеть от воинского звания и должности;

• Выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в текущем месяце досрочно, с 8 ноября.

Профессор КФУ рассказал, смогут ли казанцы увидеть полное лунное затмение

Во вторник, 8 ноября, россияне смогут стать свидетелями уникального природного явления — полного лунного затмения. Однако жители Казани не увидят астрономический феномен по целому ряду причин, следует из телеграм-канала КФУ.

Во-первых, фаза полного лунного затмения будет довольно продолжительной — порядка полутора часов, но придется на дневное время.

«Однако Луна 8 ноября взойдет у нас только в 16 часов», — пояснил профессор Института физики КФУ, директор Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.

Во-вторых, 8 ноября в Казани прогнозируют облачную погоду. Кроме того, днем изменение оттенка Луны на красноватый в принципе увидеть довольно затруднительно.

Турция запретила летать через свое воздушное пространство российским самолетам с двойной регистрацией

Запрет увеличит длительность некоторых рейсов. Например, продолжительность полета в Египет продлится на 20–30 минут, а вот на цене изменения практически не отразятся.

В ближайшее время Минтранс планирует провести с Турцией переговоры по поводу введения республикой запрета пролета над своей территорией российских самолетов с «двойной регистрацией». Ранее о введении такого запрета с 1 ноября сообщил телеграм-канал РБК.

На разработку проектов строительства «Тюбетей Tower» готовы выделить 11,1 млн рублей

Площадь земельного участка, выделенного под смотровую башню и площадку, 8 тыс. квадратных метров, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

Новый туристический объект появится на выезде из города по улице Северная. Со смотровой площадки будет открываться вид на Волгу.

Выполнить работы необходимо до 30 апреля 2023 года.

Ликвидация Ростуризма должна завершиться до 15 марта 2023 года

Председателем ликвидационной комиссии назначен Григорий Прокуронов, который ранее был замруководителя Ростуризма, сообщает телеграм-канал «Смотри».

Остальной состав комиссии должен быть утвержден Минэкономразвития в течение семи дней. В него должны быть включены представители самого министерства, а также Казначейства России, Росимущества, Росархива и упраздняемого Ростуризма.

Минобороны России поддержало введение начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах

Замминистра обороны Валерий Герасимов отметил, что новый предмет необходимо преподавать в течение последних двух лет обучения, а также выделить на него не менее 140 часов, передает «Кремлевский пересмешник».

Кроме того, ведомство рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку преподавателей по предмету.

В случае нехватки кадров, предлагается набирать преподавателей из бывших военнослужащих, особенно тех, кто принимал участие в боевых действиях.

Турция начала частичную оплату российского газа в рублях — Минэнерго Турции

Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях, сообщает «Раньше всех. Ну почти». По его данным, страны ведут технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.

В сентябре лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция будет оплачивать 25% поставок газа в рублях.

Зеленский примет участие в саммите G20 — пресс-секретарь президента Украины

«В каком-то формате» Владимир Зеленский будет участвовать в саммите Большой двадцатки, который пройдет в Индонезии в ноябре, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Не исключено, что он запишет видеообращение или выступит в онлайн-формате, передает O!News.

Ранее Владимир Путин не исключил, что посетит саммит. Эрдоган позже заявил, что они с президентом РФ договорились обсудить там бесплатные поставки зерна нуждающимся странам.

Грузия разочарована тем, что Молдавия и Украина получили статус кандидата в члены ЕС, а она – нет

«Грузия разочарована тем, что Молдавия и Украина получили статус кандидата в члены ЕС, а она — лишь перспективу», — сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в Страсбурге на Всемирном форуме за демократию.

«Мы настолько являемся европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье. Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство», — цитирует политика канал «Подслушано. Россия новости».