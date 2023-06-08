Обзор: Главное к вечеру 8 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 29 человек

В результате подтопления территорий после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области госпитализировали 29 человек.

«Общее количество госпитализированных — 29. Они размещены в четырех больницах в разных городах: Геническе, Скадовске, Новотроицке и Колончаке», — сказала министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова.

Также погибли пять человек, сообщает РИА со ссылкой на главу Владимира Леонтьева.

«Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — отметил Леонтьев.

Свыше 14 тыс. домов подтоплены после прорыва Каховской ГЭС, эвакуированы почти 4,3 тыс. человек, пишет телеграм-канал «Известия».

В Луганске прогремела серия взрывов

В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

«По предварительной информации, удар по Луганску осуществлялся с северо-западного направления. По характерным признакам вероятнее всего использовались крылатые ракеты Storm Shadow», — указано в сообщении.

Опубликовано видео уничтожения российскими Ка-52 боевых бронемашин противника

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинских боевиков и их бронетехнику на южно-донецком направлении. Соответствующее видео опубликовано в Минобороны России.

«Используя высокоточные управляемые ракеты «Аллигаторы», ударили по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике», — сказано в сообщении.

На кадрах видеоконтроля зафиксированы точные попадания российских Ка-52 в четыре бронированных машины украинских боевиков.

Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ между Малой Токмачкой и Новоданиловкой

Украинская танковая группа сегодня ночью перешла в наступление около города Орехова, между селами Малая Токмачка и Новоданиловка. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Танковая группа <...> ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой», — написал чиновник в 1.14.

По словам Рогова, на тот момент там шел «бой высокой интенсивности». Наступающие вели «непрерывный огонь из артиллерии и танков» по российским позициям, «пытаясь сравнять их с землей». В ответ по ним наносились артиллерийские и авиационные удары.

Вскоре, в 1.29, чиновник добавил, что против танков используются ПТУРы, а в 2.14 процитировал чье-то сообщение (судя по всему, российского военного): «У нас никуда они не прошли. У соседей тоже».

Один из проукраинских телеграм-каналов в свою очередь ночью сообщил о «тяжелых кровопролитных боях вдоль линии соприкосновения от Орехова до Павловки».

Upd. (8.24): Позднее, уже утром, Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев live» заметил, что попытка полномасштабного наступления украинских сил продолжается «на протяжении трех дней, даже четырех».

Мирные жители погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Херсонской области

Войска Украины обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Боевики киевского режима сегодня обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Ещё два человека ранены, их везут в больницу», — указано в сообщении.

Сальдо отметил, что обстрел был намеренным, стреляли специально по мирным людям.

В Кремле объяснили, что «потихоньку готовятся» к «Прямой линии» с Путиным

Подготовка к «Прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным уже идет, но сроки ее проведения будут названы позже. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается „Прямой линии“ — мы говорили, что как только мы определимся, мы заявим о сроках. Пока мы никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку. Как время придет — мы, безусловно, вас проинформируем», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию, что мероприятие состоится в ноябре или декабре.

Телеграм-канал ТАСС собрал заявления Дмитрия Пескова:

• Путин пока не планирует посетить зону бедствия после подрыва ГЭС в Херсонской области для проведения совещания на месте;

• Путин следит за ситуацией в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС;



• РФ признательна Белоруссии за решение о помиловании россиянки Сапеги, оно идет в унисон с братским характером отношений;

• В Кремле позитивно восприняли сообщение о помиловании россиянки Сапеги;

• Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса усложняет ситуацию с зерновой сделкой;

• РФ неизвестно, какие разрушения получил аммиакопровод Тольятти — Одесса, и что Украина собирается дальше делать с этой веткой;

• Усилия российского бизнеса по борьбе за свои замороженные на Западе активы обоснованы и понятны;

• Российское государство и предприниматели были ограблены Западом;

• НАТО не несет мир и стабильность, это структура, которая дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия;

• Достоверность публикаций о том, что в ЦРУ были в курсе планов Киева взорвать «Северные потоки», не установлена;

• Прозрачного расследования по взрывам на «Северных потоках» не проводится, во всей этой ситуации «дело нечисто»;

• Путин своевременно объявит, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году;

• Кремль «потихоньку готовится» к прямой линии с Путиным, сообщит о ее сроках своевременно.

В Казани с 12 этажа выпал и разбился насмерть федеральный судья Кировского райсуда

На проспекте Ямашева обнаружили тело 42-летнего Артема Бартенева. Как выяснилось, судья выпал с 12-го этажа многоэтажки. Обстоятельства смерти предстоит установить СК, сообщает телеграм-канал «В Казани поймут».

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова разбилась на мотоцикле в Казани

Ночью в Советском районе Казани рядом с АЗС произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.

Авария произошла на улице Мира между поселком Нагорный и жилым массивом Дербышки. Водитель автомобиля Opel решил завернуть на заправку через две сплошные и столкнулся с мотоциклом Suzuki.

В результате столкновения водитель мотоцикла остался жив, а пассажирка погибла, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Погибла музыкальный исполнитель Альбина Сафарова. Эту информацию подтверждают друзья Альбины в социальных сетях. Девушка вела активную и творческую жизнь, часто делилась фотографиями в соцсетях. Стоит отметить, на странице исполнительницы несколько фотографий на мотоцикле.

Продажи Lada Vesta нового поколения начнутся 9 июня

Для покупателей автомобили будут доступны сразу во всех типах кузова: седан, кросс-седан, SW и SW Cross, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Сабантуй в Казани отпразднуют на четырех площадках

24 июня посетить праздник в городе можно будет на следующих площадках:

• Березовая роща жилого массива Мирный;

• Березовая роща жилого массива Дербышки;

• Лесопарковая зона озера Лебяжье;

• Международный конно-спортивный комплекс «Казань».

Дату проведения праздника в Казани и в других городах Татарстана утвердили в апреле, передает by Kazan.