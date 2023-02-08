Обзор: Главное к вечеру 8 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Минниханов поручил организовать сбор помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил Правительству РТ организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения, передает телеграм-канал «Аппаратная».

«Организационные вопросы курирует вице-премьер Лейла Фазлеева. Во взаимодействии с Генеральным консулом Турции [Исметом Эриканом] она будет координировать предприятия республики по формированию предметов первой необходимости», — отметила собеседница агентства.

Сформирован специальный счет для желающих помочь.

Реквизиты:

*Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»*

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

Назначение платежа: Помощь жителям Турции

Число погибших в Турции в результате землетрясения превысило 8,5 тыс. человек

По последним данным (15.00 мск), волна разрушительных землетрясений в Турции унесла жизни 8574 человек, раненых насчитывается почти 50 тысяч.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в ставший эпицентром землетрясения Кахраманмараш, пообещал, что новые дома в пострадавших регионах взамен разрушенных отстроят в течение года. Власти страны договорились с отелями Антальи, Мерсина и других городов о размещении пострадавших граждан, сообщает телеграм-канал РБК.

Британия включила в санкционный список еще 15 новых позиций для России

Великобритания расширила санкции против РФ. В список внесены 15 новых позиций, сообщили в МИД страны, передает «Коммерсант».

В частности, под санкции попали российские оборонные компании «РТ-Комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш» и «Топаз».

В черный список также вошли:

• Бизнес-омбудсмен Борис Титов.

• юрист Николай Егоров, который раньше владел 20% в Антипинском НПЗ и также является однокурсником Президента России Владимира Путина;

• владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов;

• акционер банка «Россия» и Национальной медиа группы Светлана Кривоногих;

• владелец «Аэростарта» Виктор Мячин;

• председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик;

• экс-председатель совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов;

• глава «Деловой России» Павел Титов.

Выплаты Героям России будут назначать автоматически

Депутаты ГД приняли в первом чтении поправки в законодательство, в соответствии с которыми ежемесячная денежная выплата героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам семей погибших и умерших героев будет назначаться автоматически с даты присвоения звания.

Речь идет о героях и членах семьи погибших и умерших героев, у которых право на ЕДВ возникло после 1 января 2023 года, отмечает телеграм-канал Мобилизация в Татарстане.

Число погибших в пятиэтажке под Тулой возросло до восьми человек

Спасатели обнаружили тела женщины и ребенка. Не исключено, что под завалами могут еще находиться люди, передает телеграм-канал «112».

Оперативные службы продолжают разбирать завалы. Известно, что взрыв произошел в 13 квартире, которую сдавали пятерым работникам местного завода. Были ли проведены все необходимые газовые проверки, соблюдены условия для сдачи в аренду, выясняет следствие.

В Турции под завалами находится семья из России

Супруги Ирина и Аталай Эрйтли с двумя сыновьями возрастом 2,5 и 4 года оказались под обломками одного из домов, разрушенных во время землетрясения, сообщает телеграм-канал «Ведомости».

Местные жители, использующие тепловизоры, утверждают, что россияне живы, но добраться до них можно будет только при помощи подъемного крана.

В турецком МЧС заявили о нехватке сил и снаряжения для спасения. Россиян внесли в «список ожидания».

Семья Эрйтли живет в Москве, а в Турцию приехала навестить родственников.

В Харькове уничтожены цеха по модернизации беспилотников

ВС России нанесли поражение по цехам предприятия авиационной промышленности в Харькове, где проводились работы по совершенствованию дронов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«В городе Харькове уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

В России назвали размер «идеальной зарплаты»

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что в среднем идеальной зарплатой россияне считают сумму в 192,7 тыс. рублей.

Как пишет телеграм ТАСС, самые высокие запросы оказались у респондентов в возрасте 25-34 лет, показали результаты исследования.

Минниханов поделился достижениями молодых ученых из Татарстана

В Татарстане работают более 13 тыс. ученых, среди которых много молодых и перспективных специалистов, отметил в День российской науки Раис РТ Рустам Минниханов.

«На благо Татарстана, а значит и всей России в нашей республике работают более 13 тыс. ученых. Лично я рад, что в их числе много молодых, перспективных ребят!» — отметил он в своем телеграм-канале и рассказал о разработках нескольких из них.

В трамваях и троллейбусах Казани контролеры раздавали пассажирам-«зайцам» морковь

В трамваях и троллейбусах Казани прошла необычная акция по выявлению безбилетников — контролеры выдавали так называемым «зайцам» морковь. Об этом МУП «Метроэлектротранс» рассказало в своем телеграм-канале.

«От обычной контрольной проверки она отличалась тем, что безбилетникам раздавали морковь, а после предлагали оплатить проезд или покинуть подвижной состав. Несомненно, безбилетники были удивлены подобному вниманию. Как итог — ни один безбилетный пассажир не покинул подвижной состав, оплатив поездку», — рассказали на предприятии.

Казанцам напомнили о необходимости производить оплату проезда согласно действующему тарифу и сохранять билет в течение всей поездки.