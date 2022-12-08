Обзор: Главное к вечеру 8 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Песков: Цели военной спецоперации на Украине для России остаются прежними

Цели военной спецоперации на Украине для России остаются прежними, присоединение новых территорий к ним не относится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако российским военным все же предстоит освободить оккупированные территории, в числе которых — вошедшие в состав РФ регионы, подчеркнул он.

«[О присоединении к России новых территорий] речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», — приводит слова Пескова телеграм-канал РИА Новости.

В частности, речь идет о территории ДНР и тех регионах, которые вошли в состав России и «потом были обратно оккупированы украинскими войсками», пояснил он.

При этом среди целей России он вновь подтвердил денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. «В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент», — заявил Песков.

Медведев назвал основания для возвращения смертной казни в России

Возвращение смертной казни в России вполне реально, причем для этого не потребуется менять Конституцию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, однако, что для принятия такого решения нужны весомые основания.

Медведев отметил, что сам никогда не призывал вернуть смертную казнь. «Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств, прежде всего, — или в военное время, как это и раньше бывало», — цитирует его телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Клишас объяснил отсутствие указа о завершении частичной мобилизации силой слова Путина

Отсутствие указа о завершении частичной мобилизации в России свидетельствует о силе слов Президента РФ Владимира Путина и доверии жителей страны к главе государства. Об этом заявил председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

«Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей. В качестве шутки представим, что указ выпущен, но Президент ни разу ничего об этом не сказал и уклоняется от ответа на вопрос, завершилась ли мобилизация», — заметил сенатор.

К тому же Клишас убежден, что «государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу», да и необходимости, на его взгляд, в этом нет, пишет телеграм-канал «Новых Известий».

«<...> с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова Президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации», — подчеркнул член Совета Федерации.

Путин назвал Героем каждого российского бойца на передовой

Каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем личного для него и всех россиян, заявил президент в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, сообщает телеграм-канал «Ведомости».

Также Путин заявил, что любовь к Родине передается из поколения в поколение, оно священно, россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны.

Песков рассказал, когда может закончиться СВО

При желании украинских властей боевые действия могут завершиться уже завтра, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это может закончиться завтра при желании», — цитирует канал «Смотри» официального представителя Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что военный конфликт на Украине будет завершен в 2023 году.

Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании во втором и третьем чтениях проголосовали за принятие закона, запрещающего иностранцам в России пользоваться услугами суррогатного материнства.

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

МВД запретило надевать на женщин и детей наручники

МВД запретило надевать на женщин, несовершеннолетних и фигурантов экономических дел так называемые кандалы, сообщает телеграм-канал RT.

Речь идёт о спецсредстве для ограничения подвижности под названием «Ажур».

О том, что необходимо прекратить подобную практику, накануне заявил Путин на встрече с членами СПЧ.

В Татарстане с 19 декабря и до завершения новогодних каникул вводится особый противопожарный режим

Как передает телеграм-канал Татарстан News, будет запрещено применять пиротехнические изделия I-III классов опасности ближе полукилометра от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, запустить салют будет нельзя в 30 метрах от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений, а также многоквартирных домов.

Исключением являются лишь бенгальские огни и хлопушки.

Власти Казани установили денежную компенсацию семьям с детьми-дошкольниками

Выплаты назначаются с 1 января 2023 года. Право на компенсационные выплаты имеют воспитанники муниципальных детсадов и муниципальных групп в частных детсадах.

Назначать компенсацию будут законному представителю, сообщает телеграм-канал «В Казани поймут».

При определении размера компенсации в составе семьи учитываются дети, находящиеся на иждивении и не достигшие 18-летнего возраста, дети в возрасте от 18 до 23 лет (не состоящие в браке), обучающиеся по очной форме обучения, в том числе в негосударственных учебных учреждениях, проживающие в семье пасынки и падчерицы, а также дети, воспитывающиеся в приемных семьях.

В Набережных Челнах учащийся второго класса школы № 44 избил учительницу

О резонансном случае рассказал телеграм-канал Tatnews Закамье. Мальчик с кулаками набросился на классного руководителя. На следующий день учительница пришла на работу с синяками.

Руководство учебного заведения передало информацию в полицию, которая и будет разбираться в инциденте. «Не имею права разглашать», — заявила директор школы Лилия Нуртдинова.

Медведев призвал поблагодарить Зеленского за отказ от переговоров

Ангажированным западным «журнальчикам» и российским СМИ стоило бы особо отметить Президента Украины Владимира Зеленского за отказ от переговоров, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», – убежден Медведев. К слову, фамилию украинского лидера при этом он в своем телеграм-канале написал с маленькой буквы.