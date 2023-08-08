Обзор: Главное к вечеру 8 августа в федеральных и местных Telegram-каналах

Казань вошла в топ-3 российских городов для жизни с детьми

Казань попала в топ лучших городов, которые российские родители считают наиболее подходящими для жизни с детьми школьного возраста.

Большинство россиян в своем выборе ориентировалось на развитую инфраструктуру, научный потенциал города, экологию, уровень безопасности и наличие возможностей для семейных развлечений.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва (42%), на втором — Санкт-Петербург (33%), замыкает топ-3 — Казань (18%), передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Минниханов показал фото нового моста на трассе М12

В Татарстане завершена стыковка моста на трассе М12. 45 тыс. тонн металла, объединившие два района Татарстана — Верхнеуслонский и Лашевский, показал в своем телеграм-канале Раис республики Рустам Минниханов.

«Мечты сбываются! Это самый масштабный проект в дорожном строительстве республики. Волгу преодолели — идем дальше, что бы к концу года запустить движение по М12 из Москвы до Казани!» — подписал он фотографии.

Медведев: Россия добьется мира на Украине на своих условиях, как было в 2008 году

Конфликт на Украине завершится так же, как и 15 лет назад в Южной Осетии. Тогда Москве тоже противостоял коллективный Запад, стоящий за спиной грузинских властей, подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что финал ситуации вокруг Украины будет таким же. Как и 15 лет назад, у России достаточно сил, чтобы решить все задачи спецоперации, раздавить врага и добиться мира на своих условиях. «США и их вассалам тогда явно не хватило опыта», — уверен политик.

Володин: Зеленского ждет судьба Саакашвили — Запад уже устал от него

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает судьба другой «марионетки Запада» — экс-Президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он провел несколько параллелей в судьбе лидеров. Для примера он привел ситуацию в Южной Осетии в 2008 году, отметив, что тогда Саакашвили отдал приказ о нападении, в то время как Россия защищала местных граждан. Теперь политик, напомнил Володин, отбывает наказание за совершенное в период своего президентства.

«История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше», — напомнил спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Он убежден, что всех, кем руководят Вашингтон и Брюссель, ожидает один конец — «от них избавляются».

В Донецке пострадал человек в результате обстрела ВСУ

Боевики выпустили по жилым районам снаряды калибром 155 мм. Дома, в которых когда-то кипела жизнь, теперь превратились в руины, пишет телеграм-канал «Военный Донецк».

Как рассказал один из очевидцев, его отбросило взрывной волной, когда он вышел на улицу — все произошло за считанные секунды. Он ударился головой и повредил руку: «Футболка на мне горит, я ее скинул. И сюда — в доме же мои». Также местная жительница отметила, что атаке украинских националистов подверглись еще несколько домов и районов.

В Генпрокуратуре прокомментировали поджоги военкоматов в регионах России

Поджоги военкоматов в регионах России совершили россияне по указаниям, поступившим им по телефонам из Украины, сообщает Генпрокуратура РФ.

МВД РФ напоминает россиянам о том, что атаки на стратегические или военные объекты квалифицируются как теракт или диверсия и призывает граждан более внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к подобным действиям, передает «Раньше всех. Ну почти».

Путин приостановил часть налоговых соглашений с недружественными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ, который приостанавливает действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами — США, Канадой, Японией, ЕС и другими странами, сообщает телеграм-канал «Смотри».

Как следует из опубликованного документа, приостанавливается действие отдельных положений соглашения об избежании двойного налогообложения. Речь идет о соглашениях, которые затрагивают доходы и имущество.

Мэра Димитровграда задержали со стрельбой

В Димитровграде со стрельбой задержали мэра города Андрея Большакова. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По данным источника, он сегодня утром приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили сотрудники СК. Чиновник закрылся в машине и оказал сопротивление силовикам.

При обыске в машине у Большакова нашли более миллиона рублей, точная сумма предполагаемой взятки устанавливается. Сейчас на рабочем месте мэра Димитровграда работают силовики.