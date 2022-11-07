Обзор: Главное к вечеру 7 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Минниханов потребовал навести порядок в пунктах сбора мобилизованных

Президент РТ Рустам Минниханов провел заседание Оперштаба РТ и призывной комиссии по мобилизации граждан, передает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Отдельно он остановился на вопросе создания бытовых условий для мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания.

«Хочу также обратить внимание на такой важный момент, как создание нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания, организация питания. Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Вы же обращаетесь — мы любой вопрос в первостепенном плане решаем. Есть у людей какие-то вопросы — житейские, организационные, правовые — мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая и слаженная работа. Это не только ваш недостаток — это наш общий недостаток. Вы посмотрите, палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место быть, и мы об этом не можем промолчать. Мы здесь как бы одна семья. Все мы ответственные. Это, прежде всего, как к руководителю республики, в мой адрес. Мы где-то что-то недосмотрели», — сказал Минниханов.

Рустам Минниханов поручил выплатить по 20 тыс. рублей детям добровольцев, которые участвуют в СВО

На заседании оперштаба республики и призывной комиссии по мобилизации граждан отдельно вынесли тему о поддержке семей военнослужащих.

Президент Татарстана дал поручение выплатить по 20 тыс. рублей детям добровольцев, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, передает канал «В Казани поймут».

Мишустин призвал разработать и выпустить отечественное ПО

В Правительстве России сегодня обсудили развитие российских программных продуктов. В условиях внешнего давления очень важно обеспечить технологический суверенитет страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает телеграм-канал «Правительство России».

«Пожалуйста, держите на личном контроле то, как идет развитие и поддержка российского программного обеспечения, его внедрение и тиражирование. И, разумеется, при принятии решений надо учитывать обратную связь от бизнеса», — подчеркнул глава Правительства на совещании с вице-премьерами.

На сегодняшний день центрами компетенций уже сформировано 335 проектов, большинство из которых претендует на грантовую поддержку. Более 140 реализуется собственными силами заказчиков и разработчиков.

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев отправился в зону СВО добровольцем

Депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев заявил о подписании краткосрочного контракта с одним из добровольческих батальонов, находящихся в зоне СВО.

Это первый подобный случай среди татарстанских депутатов. Шарафиев уже с конца мая стал активно заниматься гуманитарной помощью бойцам, находящимся в зоне СВО, и уже восемь раз побывал в Донбассе с подобными миссиями.

«Надеюсь после прохождения службы по контракту вернуться к работе по организации гуманитарных экспедиций в зону СВО — с еще большей активностью и вовлеченностью! Работы предстоит много. Постараюсь внести достойный вклад в нашу общую Победу!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ксения Собчак пешком вернулась в Россию

Сразу несколько телеграм-каналов публикуют информацию о возращении журналистки Ксении Собчак в Россию. По информации одного из них — канала Mash, 6 ноября она в сопровождении мужа Константина Богомолова пешком прошла латвийско-российский погранпереход «Бурачки» в Псковской области. В стране ее не было 12 дней.

Дополнительного набора граждан по частичной мобилизации не будет — Госдума

Дополнительного призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации в России не ожидается, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Нет. Много раз говорили, и Президент нашей страны [Владимир Путин] говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тыс. набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет», — цитирует политика телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Магдеев заявил о проведении полноценного Нового года в Челнах

Новый год в Набережных Челнах пройдет в том же формате и объеме, что и обычно, сообщает сегодня мэрия Автограда.

Полноценно провести самый волшебный праздник в году поручил своим заместителям на аппаратном совещании мэр Наиль Магдеев. По его словам, необходимо оформить в новогоднем стиле город, центральную елку и провести новогодние мероприятия для детей.

Повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения мобилизации

Повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения мобилизации. Это необходимо для уточнения учетных данных, цитирует РБК главу думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрея Картаполова. В «раздувании» новостей о приходящих повестках он обвинил «недоброжелателей».

«Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять», – объяснил политик.

Он напомнил, что в военкомат нужно сообщать, например, о рождении детей и переездах.

«Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» – подчеркнул Картаполов.

В Татарстане мобилизованы 13 депутатов

Как пишет Татарстан News среди мобилизованных депутаты 13 муниципальных образований: Казани, Агрызского, Актанышского, Алексеевского, Альметьевского, Бавлинского, Буинского, Камско-Устьинского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тюлячинского и Чистопольского районов.

Известно, что один из них уже находится в зоне СВО, семеро — в воинских частях по месту дислокации вблизи с СВО, пятеро проходят подготовку в танковом училище.