Обзор: Главное к вечеру 7 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиаинцидентом в аэропорту Казани

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы самолета выполнявшего рейс №RT 592 сообщением Самара — Казань.

По предварительным данным, авиаинцидент произошел 6 марта 2023 года около 23.35 после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 35 пассажиров, включая троих несовершеннолетних, а также три члена экипажа. Пострадавших нет. Видимых повреждений самолета не имеется.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры в отношении виновных, сообщается в Telegram-канале транспортной прокуратуры.

Лукашенко назвал теракт в Брянской области и диверсию под Минском «звеньями одной цепи»

Попытка диверсии против самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском и теракт в Брянской области, жертвой которого стали два человека, связаны за счет участия одной и той же группы украинских диверсантов, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, так украинские диверсанты пытались показать Западу, «на что они еще способны».

«Всё было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано, как звенья одной цепи, — у нас теракт, в Мачулищах, и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины — около 40, а может, больше, мерзавцев — зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка, вы в курсе дела. Это были звенья одной цепи», — цитирует политика Telegram-канал БелТА.

Лукашенко, говоря о диверсии в отношении самолета А-50, назвал Зеленского «гнидой»

«Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Зеленский «бегает вокруг Белоруссии» и просит заключить пакт о ненападении, а в то же время дает согласие на диверсии в соседней стране, передает Telegram-канал РИА «Новости».

Пригожин заявил о массовой гибели служащих ВСУ в Бахмуте и призвал не считать их трусами

Артемовск (украинское название — Бахмут) еще не перешел под контроль российских сил, украинские военные сдаются «только в крайнем случае», а Киев продолжает направлять туда тысячи новых бойцов, заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также сказал о массовой гибели украинских военных, которые попадают в «мясорубку» тяжелых боев.

«По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в „мясорубку“ подкидывают все новые и новые тысячи. <...> Еще раз внимание! Украинцы никуда не убегают. Они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Прекратите считать их трусами», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Он также призвал «не бежать впереди паровоза» и не делить шкуру неубитого медведя, подчеркнув продолжение боев за город. «Дайте нам спокойно этого медведя завалить. Поверьте, мы все для этого делаем <...>», — добавил он, вновь пожаловавшись на нехватку боеприпасов у «вагнеровцев».

В Кремле указали на слабое влияние потолка цен на нефть на российский экспорт

Дмитрий Песков отметил, что «потолок был достаточно вольготно установлен», поэтому не дал ожидаемого эффекта, передает Telegram-канал газеты «Ведомости».

«С другой стороны, мы приняли свои собственные меры, и, естественно, никакого потолка мы не признаём и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам», — заверил официальный представитель Кремля.

Система «Мир» запустит переводы по корпоративным картам

Платежная система «Мир» обязала банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами (B2B-переводы), узнал РБК.

Сервис переводов по бизнес-картам до введения санкций работал на базе международных платежных систем Visa и Mastercard, но после их ухода из России корпоративным клиентам банков приходится пользоваться старой схемой с платежными поручениями. Переводы по ним идут дольше (от одного до трех дней), требуют ввода всех реквизитов, а риски отказа банков по ним из-за ошибок выше, чем в случае с картами.

С другой стороны, переводы между картами могут стоить дороже (за счет более высокой комиссии), а их размер может быть ограничен, предупреждают эксперты.

Минобороны сообщило о возвращении из плена 90 российских военных

С подконтрольной украинским властям территории возвращены 90 российских военнослужащих.

90 освобожденных военнослужащих будут доставлены в Москву для прохождения лечения. Всем возвращенным оказывается необходимая медицинская помощь, передает Telegram-канал ТАСС.

Позднее власти Украины сообщили, что им удалось вернуть 130 пленных — 126 мужчин и четырех женщин. Среди возвращенных есть как военные, так и нацгвардейцы и пограничники.

На российском рынке зафиксирован профицит бытовой техники

Производители и поставщики бытовой техники говорят о существенном профиците этой продукции на российском рынке из-за ажиотажного спроса на нее в 2022 году.

Тогда дистрибуторы начали массовые закупки, а отечественные производители наращивали объемы контрактного производства, опасаясь отказа китайских фабрик от сотрудничества. Но проблемы с логистикой привели к тому, что заказанные весной и летом партии прибыли в РФ только сейчас.

Тем временем спрос упал: в натуральном выражении продажи, по словам участников рынка, сократились на 30%, а в 2023 году могут снизиться еще на 10–30%.

При этом ждать падения цен не стоит, полагают эксперты, скорее поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы, сообщает Telegram-канал «Ъ».

Минниханов передал работникам сельхозуправлений Татарстана 43 автомобиля

43 автомобиля вручил сегодня Рустам Минниханов работникам районных управлений сельского хозяйства и продовольствия. Церемония проходила в комплексе «Казань Экспо», передает Telegram-канал «Аппаратная».

Как отметил Раис республики, сельское хозяйство является нелегким и очень важным трудом.

«Этой работой нужно заниматься круглые сутки 365 дней в году: развитие растениеводства, животноводства, ряд других задач. И оперативность служб управлений сельского хозяйства районов — необходимый элемент в нашей качественной работе», — сказал Минниханов.

Руководитель республики отметил, что республиканские аграрии по итогам прошлого года добились достойных результатов, а Татарстан — один из ведущих агропромышленных регионов страны.

Минниханов поздравил казанского педагога Нуранию Газееву со столетним юбилеем

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительницу Казани Нуранию Газееву со столетним юбилеем. Кадрами со встречи руководитель республики поделился в своем Telegram-канале.

«Поздравили сегодня Нуранию Мухаметовну со столетним юбилеем! Всю свою жизнь она трудилась учителем! За 58 лет работы воспитала поколения достойных учеников! <...> Здоровья вам! Живите счастливо и радостно рядом со своими близкими!», — написал Минниханов. Он сообщил также, что вручил имениннице медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».