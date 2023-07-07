Обзор: Главное к вечеру 7 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пять пленных

Шесть военнослужащих из мотострелкового соединения ЦВО разгромили превосходящее по силе подразделение украинских военных и взяли в плен пять человек, утвержается в Telegram-канале РИА Новости.

Кроме того, российские военные взяли опорный пункт противника после многочасовых боев.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожении превосходящих сил противника и овладении опорным пунктом, командир группы был награжден орденом Мужества, а другие штурмовики получили медали «За отвагу».

Двое из пяти туристов, пропавших в Бурятии, найдены живыми

Мужчины, услышав звук вертолета, подали сигнал с помощью ракетницы. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направились к ним пешком. Поиски еще троих туристов продолжаются, передавал Telegram-канал МЧС России.

Вечером 6 июля поступило сообщение, что четыре катамарана с туристами перевернулись во время сплава по реке Снежная недалеко от поселка Выдрино Кабанского района. Спастись смогли только три человека, остальных унесло сильным течением.

Песков: «Россия никогда не закрывала двери для переговоров с Украиной»

Россия никогда не закрывала двери для переговоров с Украиной, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что осенью могут начаться мирные переговоры по завершению военного конфликта на Украине. Предположение белорусского лидера связано с тем, что от военного конфликта, по его мнению, больше всего материальных издержек несут европейцы.

Telegram-канал ТАСС собрал основное из заявлений Дмитрия Пескова:

• Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не исключена, но ее сроки пока не определены;

• Кремль будет внимательно следить за результатами переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и Эрдогана;

• Кремлю нечего добавить по вопросу о местонахождении основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, новой информации нет;

• Песков не стал комментировать сообщения об отъезде бойцов ЧВК «Вагнер» из ЦАР;

• Нынешний курс рубля связан с текущей конъюнктурой, нет никаких сомнений в макроэкономической стабильности;

• Президент не планирует проводить совещания на тему курса рубля;

• Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» при необходимости. РФ не позволит ущемлять свои права;

• Новых публичных встреч Путина с участниками спецоперации пока не планируется, но нет сомнений, что он продолжит практику прямого общения с бойцами;

• Кремль пока не видит перспектив для переговоров РФ и Украины;

• Россия не закрывает дверь для переговоров с Украиной;

• Киев и Вашингтон отрицают возможность политико-дипломатического урегулирования на Украине;

• Россия надеется, что у отношений с Финляндией будет доброе будущее после того, как с русофобией будет покончено;

• Российские компании комфортно себя ощущают на месте, которое освободили ушедшие из РФ западные конкуренты.

До 55 выросло число погибших при разрушении Каховской ГЭС

До 55 выросло число погибших на левом берегу Днепра при разрушении Каховской ГЭС, пострадавших — до 144 человек, передает Telegram-канал «Известия».

Плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня, что привелоо к неконтролируемому сбросу воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российская и украинская сторона обвинили друг друга в уничтожении плотины. Высказывались и предположения, что она разрушилась из-за полученных ранее повреждений и ненадлежащего обслуживания.

Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области

Взрыв произошёл на трубопроводе на территории завода «Промсинтез» в Чапаевске в Самарской области, передает Telegram-канал 112.

Погибли шесть человек, ещё двое пострадали. ЧП случилось во время ремонтных работ. В них могли содержать остатки взрывчатых веществ.

ВСУ трижды за утро обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в пятницу утром три раза подряд обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.30 (совпадает с московским) — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Также в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью разрушено здание почты, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram-канале он уточнил, что снаряд попал в здание на улице Школьная Петровского района города.

Июнь 2023 года стал самым жарким в мире за все время наблюдений

Месяц превысил примерно на 0,5 градуса средний показатель за 1991−2020 годы, сообщает Telegram-канал Tatarstan Republic.

Метроэлектротранс Казани поменяет свой логотип

Логотип нанесут на весь электрический транспорт предприятия, форменную одежду и спецодежду сотрудников, спецтехнику и автотранспорт, жетоны Казанского метрополитена и многое другое, пишет Telegram-канал «В Казани поймут».

Открывается новый авиарейс из Казани в Бишкек

С 16 июля стартуют прямые рейсы из Казани в Бишкек. Полеты будут осуществляться компанией «Уральские авиалинии», сообщает Международный аэропорт «Казань» в своем Telegram-канале.

Отправиться в столицу Кыргызстана можно будет по субботам, время в пути составит чуть больше трех часов.

Самолет вылетит из Казани в 22.35 и приземлится в 23.00 по местному времени. В обратном направлении рейсы будут проводиться по воскресеньям. Вылет назначен на 6.15, а приземление — на 12.15. Время в Киргизии на три часа опережает московское, напомнили в аэропорту.