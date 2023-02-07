Обзор: Главное к вечеру 7 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Кадыров: Спецоперация на Украине завершится до конца 2023 года

Специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине, завершится до конца этого года, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Свои прогнозы он озвучил в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, опубликованному в его телеграм-канале.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», — заявил Кадыров.

Минобороны разработало новую форму для участников специальной военной операции

В ведомстве изданию РБК подтвердили разработку образцов «формы нового поколения». Ее внешний вид в целом сохранится, а качество тканей, швов и утеплителей будет улучшено.

Также в состав включен комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. Поставка планируется весной 2023 года.

Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию через две недели

Мероприятие, вероятнее всего, состоится 20–22 февраля, сказали «Ведомостям» три высокопоставленных парламентария. Эту дату потдвердили еще два собеседника в Госдуме.

По словам одного из чиновников, он слышал о подготовке к оглашению послания в 20-х числах февраля. Другой высокопоставленный сотрудник госструктур указал, что послание пройдет 20-го или 21-го числа. Во всяком случае, «вероятность весьма высока».

Близкий к администрации президента источник говорит, что «ориентировочная дата» послания — 21 февраля, но окончательное решение будет принято в пятницу, 10 февраля. О том, что на Старой площади обсуждается именно эта дата, знает еще один близкий к АП источник.

По словам еще одного собеседника, окончательно с датой послания Путин может определиться за 1–2 дня до намеченной им даты.

Володин предложил россиянам высказаться об ужесточении наказания для коллекторов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос, посвященный законопроекту об ужесточении наказания для коллекторов за угрозы и клевету.

«Рассматриваем законопроект об ужесточении наказания для коллекторов. За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц», — говорится в сообщении.

Поддержать инициативу или высказаться против нее можно в телеграм-канале Володина.

Эрдоган: Землетрясение в Турции стало одним из самых крупных мировых бедствий

Землетрясение в Турции стало одним из самых крупных мировых бедствий, оно затронули более 13 млн граждан, заявил Эрдоган. Число погибших в Турции превысило 3,5 тысячи человек и продолжает расти, сообщил турецкий лидер.

Он отметил, что часть аэропортов Турции обслуживает только гуманитарные рейсы и самолеты с помощью пострадавшим, передает телеграм-канал ТАСС.

В Генконсульстве Турции в Казани начат прием гуманитарной помощи жертвам землетрясения

Пункт по адресу ул.Горького, 23/27 начал работу сегодня в 9.00 и оставался открытым до 18.00. Он будет работать и в последующие дни, включая ближайшие выходные — 11 и 12 февраля.

«Мы принимаем палатки, обогреватели, одеяла, зимнюю одежду взрослую и детскую (предпочтительно новую), спальные мешки, термосы, портативные зарядные устройства — пауэрбанки», — рассказали в Генконсульстве.

С 10 часов 8 февраля до 18 часов 10 февраля в Генконсульстве будет открыта Книга соболезнований. «Дело в том, что в Турции в таких случаях принято именно оставлять слова соболезнования, а не приносить цветы», — отметили в дипмиссии.

Телеграм-канал «Татар-информа» сообщает, что телефон Генконсульства в Казани: 8 (843) 299-53-10.

Сотрудник КФУ удостоен Президентской премии за разработку катализаторов акватермолиза

«Президент России [Владимир Путин] присудил премию Мухаматдинову Иреку — кандидату технических наук из нашего Казанского Федерального университета за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов.

Парень придумал способ, как легко добывать тяжелую нефть — его метод позволяет быстро разжижать нефть и поднимать ее на поверхность!» — рассказал о казанце Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ирек Мухаматдинов окончил КФУ в 2011 году, работал в ПАО «Казаньоргсинтез», параллельно поступив в аспирантуру Казанского федерального университета на новую кафедру высоковязких нефтей и природных битумов. Активно участвует в исследовательской работе, имеет квалификацию инженера-технолога.

Закуплено оборудование для работ по проекту «Наш двор»

Все необходимое оборудование для работ по программе Раиса Республики Татарстан «Наш двор» в нынешнем году уже закуплено. Об этом заявила сегодня на брифинге в Кабмине РТ куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.

«Мы уже встретились со всеми жителями, которые участвуют в программе на 2023 год. Проведено уже 1,5 тысячи встреч. Все эти жильцы подписали протоколы общего собрания, согласовав схемы работ по благоустройству», — уточнила она.

Речь идет о 16 тысячах единиц различного оборудования на 760 млн рублей, пишет «Аппаратная».

«Уже в марте мы хотим провести встречи с активом дворов. Повторно пообщаться со всеми, кто хочет поучаствовать в благоустройстве своего двора. Это будут массовые встречи в 12 районах республики», — сообщила куратор программы.

С начала реализации программы «Наш двор» жители Татарстана направили более 41 тысячи обращений. И с каждым годом число таких вопросов снижается. Это свидетельствует о том, что татарстанцы становятся все более осведомленными и знают о целях программы.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Операция по ампутации прошла без эксцессов, ее целью было убрать некроз тканей и остановить процесс отмирания клеток. С одной ноги мертвую часть ткани удалось зачистить, но на второй зона поражения оказалось большой — пришлось полностью ампутировать голеностоп, отмечает источник.

В целом 45-летний Роман Костомаров идет на поправку, он по-прежнему в реанимации, но его состояние улучшается, сообщает телеграм-канал 112.

Эпидемия коронавирусной инфекции активизируется в России

На территории России продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19, пишет телеграм-канал «Коммерсанта».

«На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей», — цитирует канал сообщение Роспотребнадзора.