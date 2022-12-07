Обзор: Главное к вечеру 7 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Атаки военных аэродромов в Курской, Рязанской и Саратовской областях были осуществлены Украиной

Атаки военных аэродромов в Курской, Рязанской и Саратовской областях были осуществлены Украиной, заявил The Washington Post неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Аэродром в Курской области был обстрелян вчера, 6 декабря, остальные два — 5 декабря. «Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал изданию украинский чиновник. Какие-либо подробности он не привел. Официально Киев свою причастность не признавал, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Володин обратился к «скитальцам и предателям», уехавшим из России

Жителей России, уехавших из страны, хорошо принимают в США и Европе только пока они критикуют свою страну, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем обращении к покинувшим Россию гражданам он заявил, что «права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации».

«Это важно знать всем „скитальцам“ и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации. Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают», — написал он в своем телеграм-канале.

Володин убежден, что западным государствам необходимо, чтобы перебежчики были бóльшими бандеровцами, чем сам Бандера.

«„Скитальцы“ неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными. Это должны понимать все, кто совершил предательский поступок по отношению к своей стране, близким, родным», — заключил спикер ГД РФ.

Российские власти рассматривают три сценария для ответа на введение предельных цен на нефть

Российские власти рассматривают три сценария для ответа на введение предельных цен на нефть из России странами G7 и Евросоюзом, сообщил телеграм-канал «Ведомостей» со ссылкой на два источника, близкие к правительству.

В сценарии входит запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен (даже через посредников); запрет на продажу сырья по контрактам, включающим в качестве условия потолок цен; а также введение максимальной скидки для продажи Urals к сорту Brent (при увеличении дисконта продажа запрещается).

Напомним, что с 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное «Большой семеркой», ЕС и Австралией. Потолком для черного золота из России признана планка в 60 долларов за баррель.

В Казани открылся Татарстанский машиностроительный форум

В «Казань Экспо» сегодня стартовала 20-я международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань». В этом году в мероприятии приняли участие 78 компаний, которые представили оборудование из России, Белоруссии, Индии, Китая, Польши и Южной Кореи.

После официального открытия Президент Татарстана Рустам Минниханов показал стенды временно исполняющему обязанности главы ДНР Денису Пушилину.

Денис Пушилин поблагодарил Татарстан за поддержку Донбасса, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

«Мы благодарны за ту поддержку от Татарстана, которую Донбасс ощущал еще до начала спецоперации и продолжает чувствовать ее сейчас. Это очень важно, будем продолжать трудиться», — обратился к участникам форума Пушилин.

Путин посмертно наградил депутата парламента ДНР Пирогову орденом Мужества

Депутат Народного совета ДНР — парламента Донецкой народной республики Мария Пирогова посмертно награждена орденом Мужества. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин, сообщает телеграм-канал ТАСС.

«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну депутата Народного совета ДНР — парламента Донецкой народной республики, волонтера (посмертно)», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Мария Пирогова погибла накануне в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Ей было 29 лет.

Власти Крыма сняли ограничение на применение пиротехнических изделий в новогоднюю ночь

Власти Крыма сняли ограничение на применение пиротехнических изделий гражданами и компаниями в новогоднюю ночь, написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Запрет на использование пиротехники был введен летом на время специальной военной операции. В пресс-службе главы региона сообщали, что планируется разрешить хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, остальная пиротехника останется под запретом.

В банках РТ рассказали, кому из мобилизованных простят ипотеки и потребкредиты

В банках Татарстана объяснили, что в случае гибели/инвалидности 1-й группы мобилизованного заемщика его кредитные обязательства прекращаются в полном объеме для него и для членов его семьи, информирует телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Неважно, идет ли речь о многомиллионной ипотеке, потребительском кредите или кредите на авто — погашено будет все.

«При возникновении указанного случая списание/погашение кредитов будет осуществляться за счет прибыли банков путем создания резерва на всю сумму кредита, — рассказал зампредседателя правления ООО КБЭР „Банк Казани“ Альфат Замалиев. — Погашаются любые кредиты, проценты по ним, а также штрафные санкции. Нет ограничений по количеству и виду кредитов».

В Ростовской области задержали мужчину, открывшего накануне огонь по сотрудникам полиции

В Ростовской области задержали мужчину, открывшего накануне огонь по сотрудникам полиции, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — написал он в своем телеграм-канале.

Дезертиром был боец ЧВК «Вагнер». По информации BAZA, дезертир отбывал срок в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер». 24 ноября он сбежал из расположения части.

Напомним, вчера его заметили недалеко от завода в Новошахтинске — Николин напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Мужчина ранил одного сотрудника в таз, а затем скрылся. Его искали около суток и нашли в заброшенной свиноферме. При задержании он пытался оказать сопротивление.

На новогоднюю иллюминацию в Казани дополнительно выделят 2,6 млн. рублей

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Выделяют такую сумму из госбюджета Татарстана.

Место установки, а также информация, о каких именно украшениях идет речь, не уточняется, сообщает телеграм-канал by Kazan.

В ближайшие сутки в Татарстане похолодает до −28 градусов

Аномальные морозы ожидаются с 21:00 7 декабря до 10:00 8 декабря, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Сотрудники МЧС рекомендуют татарстанцам не выходить на улицу без необходимости, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних животных, а также воздержаться от дальних поездок, информирует телеграм-канал Tatarstan Republic.