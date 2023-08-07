Обзор: Главное к вечеру 7 августа в федеральных и местных Telegram-каналах

В Калужской области сбито шесть БПЛА

Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Кадыров показал кадры с позиций батальона «Восток-Ахмат» на Ореховском направлении

О боевой работе российских военнослужащих из батальона «Восток-Ахмат», отражающих атаки украинских вооруженных сил на Ореховском направлении, рассказал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Используя новейшее отечественное вооружение, они активно уничтожают технику противника западного образца, включая хваленые „леопарды“», — отметил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни опубликовал отрывок из телесюжета о чеченских бойцах, снятых республиканским телевидением. В кадре фигурирует командир вышеназванного батальона Ваха Хамбулатов с позывным «Асхаб».

Путин удивился названию отечественной системы бронирования авиабилетов «Леонардо»

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым удивился иностранному названию отечественного сервиса бронирования авиабилетов.

Глава «Ростеха» объяснил, что это название «придумал изобретатель системы». «Ну, ладно, это часть мировой культуры», — сказал в ответ Путин.

Телеграм-канал ТАСС собрал заявления главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова на встрече с Владимиром Путиным:

• Выручка Ростеха по итогам 2022 года составила более 2 трлн рублей;

• Доля гражданской продукции в производстве Ростеха составляет 44,5%;

• Выполнение ГОЗ за 2022 год составило 99,5%;

• Российская система распознавания лиц использовалась на чемпионате мира по футболу в Катаре;

• Чистая прибыль Ростеха составила 39 млрд рублей по итогам 2022 года;

• В 2022 году «Вертолеты России» произвели 296 вертолетов;

• Ростех в два раза увеличил производство вертолетов в рамках гособоронзаказа;

• Якутия может заключить контракт с Ростехом по беспилотной доставке грузов;

• Объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 штук в год;

• В 2022 году Ростех в два раза увеличил производство военных самолетов;

• Объем производства SSJ new с российскими двигателями запланирован на уровне 20 самолетов в год с 2024 года;

• Беспилотный вертолет БАС-200 будет использоваться в рамках спецоперации.

В России создан ГОСТ на игрушки

В первой редакции ГОСТа по игрушкам появится классификация: по возрасту, виду деятельности, применяемому сырью и так далее. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) считают, что документ лишит производителей возможности обходить обязательные требования, передает телеграм-канал «Известия».

«Известия» ознакомились с проектом. В документе говорится, что игрушка — это изделие или материал для детей до 14 лет. Также документ предусмотрел 48 типов такой продукции с определениями. Среди них, например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и многое другое.

Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Жителей поселка Шахтинск под Хабаровском эвакуируют 11 августа из-за возможного падения ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25». Об этом сообщил глава района Алексей Маслов в телеграм-канале.

Маслов добавил, что в вероятную зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар, а также район паромной переправы на реке Бурея.

Газовая отрасль России может потерять по итогам 2023 года половину выручки

Выручка компаний газовой отрасли России по итогам года может снизиться более чем вдвое по сравнению с 2022-м и составить 71 млрд долларов. При этом доля экспортных доходов в выручке газовых компаний по итогам 2023-го снизится до 50–60% против 84% в прошлом году, прогнозируют в консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России).

По итогам прошлого года выручка достигла 165 млрд долларов. По оценкам компании, к 2030 году показатель может восстановиться до 97 млрд. Но это произойдет, только если мировые цены на газ стабилизируются, а все экспортные проекты в РФ будут реализованы.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что в целом по нефтегазовым компаниям падение не будет таким драматичным, как у «Газпрома», который может потерять до 57% дохода. Но за счет большой доли компании в целом по сектору она действительно снизится примерно на 50% в долларовом выражении, пишет телеграм-канал «Ведомости».

Минниханов вместо традиционного утреннего приветствия опубликовал необычное видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня по-новому поздоровался с жителями республики. Вместо традиционного пожелания доброго утра и фотографии, сделанной из окна своего рабочего кабинета, он опубликовал видеоролик с красивыми видами Казани.

«Казаныбызның иртәнге ямьлегенә сокланабыз! (перевод: „восхищаемся утренней красотой нашей Казани!“ — прим. ред.). Всем хорошей рабочей недели!», — подписал видео Минниханов.

На ролике можно увидеть основные достопримечательности столицы Татарстана, в том числе — Центр семьи «Казан», скульптуры Даши Намдакова, расположенные около него, Кремль, мечеть Кул-Шариф и другие знаковые для города объекты.

В Татарстане планируют сделать бесплатным отдых для детей из семей мобилизованных

В документе предложено изменить подпункт «Родительская плата за отдых и оздоровление детей и молодежи в лагерях, находящихся на территории Республики Татарстан, не взимается», дополнив его абзацем, посвященным детям из семей мобилизованных, сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, командированных в зону СВО.

Средства на отдых этих детей будут выделены из местных бюджетов. Из бюджета республики будет финансироваться 85% затрат на организацию таких профильных смен и смен различной тематической направленности, сообщает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

5,5-6 тыс. рублей — в такую сумму может обойтись поездка по М12 между Казанью и Москвой

«Автодор» установил тарифы на проезд по участку платной трассы М12 от Москвы до Арзамаса — движение по нему обещают запустить уже в сентябре.

Платную трассу М12 от Москвы до Казани планируют открыть до конца года, пишет Tatarstan Republic.

Галявиев, который расстрелял 9 человек в казанской гимназии, останется за решеткой до конца жизни

Четвертый апелляционный суд оставил в силе приговор казанскому стрелку Ильназу Галявиеву.

Напомним, что в мае 2021 года Галявиев убил в казанской гимназии семерых детей и двоих взрослых. Потерпевшими по делу признаны 667 человек, передает «В Казани поймут».