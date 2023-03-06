Обзор: Главное к вечеру 6 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

В Новом Осколе сработала система ПВО, ранен один человек

В городе Новый Оскол Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны. Сбиты три ракеты, ранен один человек, сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — написал губернатор.

Кроме того, по словам Гладкова, осколками повреждено нескольких фасадов и линии электропередачи в ряде селах Новооскольского городского округа.

Минобороны РФ: Шойгу посетил Мариуполь

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса, передает телеграм-канал Минобороны.

• В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.

• В том числе Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

• Министру обороны РФ доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6 девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

• Министр обороны РФ высоко оценил работу Военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.

ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград»

ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Его автомобиль планировали взорвать, как и при убийстве Дарьи Дугиной, пишет телеграм-канал «ЧП Россия».

По данным спецслужб, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель так называемого «Русского добровольческого корпуса», гражданин РФ Денис Капустин.

Известно, что Капустин также был организатором и участником нападения членов РДК на села в Брянской области.

Песков заявил, что решений об объединении новых регионов РФ в один округ не принималось

Никаких решений о возможном объединении четырех новых субъектов РФ в один федеральный округ пока не принималось. Об этом сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости, — рассказал представитель Кремля. — Пока — еще раз повторяю — таких решений не принималось».

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал «Ъ».

• На совещании с членами СБ РФ в пятницу детально обсуждался теракт в Брянской области, для недопущения подобного впредь будут приниматься меры;

• Решение о судьбе газопроводов «Северный поток» будет приниматься акционерами и «Газпромом». Кремль не будет давать рекомендации компании;

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Гусев уточнил, что из-за аварийной посадки была повреждена линия электропередачи, работа которой уже восстановлена. Экипаж вертолета не пострадал.

«Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет», — написал губернатор Воронежской области.

Позже стало известно, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

В РФ хотят поэтапно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ в пользу электронных

Речь идет о всех категориях граждан, за исключением пенсионеров. С инициативой в Минстрой обратился Российский экологический оператор, передает телеграм-канал «Известия».

Там указали, что в стране 50 млн домохозяйств, а значит, ежемесячно они образуют около 50 тонн бумаги, отходы оказываются на полигонах, ведь предприятия-утилизаторы не успевают перерабатывать весь объем. Минстрой и Минцифры ранее уже поддерживали такое начинание, но на практике так его и не осуществили.

Впрочем, эксперты уже разрабатывают нужные шаги в этом направлении, отметили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Минниханов поздравил с юбилеем двух Героев Соцтруда Мостюкова и Зантимирову

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с юбилеем двух героев социалистического труда — ученого и общественного деятеля Ильдуса Мостюкова и работницу химической промышленности Гульсину Зантимирову.

Поздравление руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Республике Татарстан отмечают юбилей два Героя Социалистического Труда: Ильдус Шайхульисламович и Гульсина Хуснулловна! Гордимся Вами!», — написал руководитель республики.

На проспекте Победы в Казани установили необычный пешеходный надземный переход

В Казани установили пешеходный надземный переход на проспекте Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на вопросы горожан о том, что за трибуны провезли по городу ночью.

«Перевозят его отдельными секциями. Выглядит футуристично, но главное — это функционально», — добавили в телеграм-канале мэрии.

Этой весной жителей Татарстана ждут четыре сокращенные рабочие недели

Наступившей весной жителей Татарстана ждут четыре сокращенные рабочие недели. Это следует из производственного календаря, разработанного Минтрудом РТ.

Первая из них началась сегодня, 6 марта, так как в среду, 8 марта, отмечается Международный женский день. Во вторник, 7 марта, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Следующая короткая рабочая неделя ждет жителей республики в апреле. В пятницу, 21 апреля, татарстанцы будут праздновать Ураза-байрам. Четверг, 20 апреля, в свою очередь, окажется сокращенным рабочим днем.

Две следующее сокращенные рабочие недели придутся на май. В понедельник, 1 мая, будет отмечаться Праздник весны и труда, а во вторник, 9 мая, — День Победы. Понедельник, 8 мая, тоже будет нерабочим днем из-за переноса выходного с воскресенья, 8 января, передает телеграм-канал Лаишевский official.