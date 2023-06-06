Обзор: Главное к вечеру 6 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

«Не топчик, а превосходно!»: Минниханов опубликовал шутливое видео в День русского языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка и днем рождения поэта Александра Пушкина. В своем Telegram-канале он выложил необычный видеоролик длительностью меньше двух минут, который кратко рассказывает об истории языка.

Группа детей на видео находится на экскурсии и рассматривает портрет Пушкина, беседуя между собой на современном сленге: девочка рассказывает своим друзьям, что «запилила» в соцсети видео, характеризуя его как «просто топчик, просто пушка».

Один из ее друзей — мальчик Саша — задерживается у портрета Пушкина, после чего видео превращается в мультфильм, в ходе которого поэт рассказывает ребенку историю русского языка от начала славянской письменности, просветителей Кирилла и Мефодия до писателя и историка Николая Карамзина.

«Не топчик, а превосходно!» — говорит мальчик после разговора с Пушкиным.

«С Днем русского языка! С днем рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина!» — подписал Минниханов ролик.

ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы

Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы, сообщает телеграм-канал «Смотри» со ссылкой на ФСБ.

В ведомстве утверждают, что два задержанных пилота военной разведки Минобороны Украины дали показания о подготовке терактов в РФ.

Также в ФСБ заявили, что военная разведка Украины создала авиачасть для совершения диверсий в РФ с применением легкомоторных самолетов. Заявляется, что с начала года это подразделение осуществило 5 боевых вылетов на территорию России.

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле, началось затопление

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сама дамба, по его словам, уцелела, однако затопление началось — пострадать могут порядка 300 домов. Видео с обращением опубликовано в Telegram-канале «Рен ТВ».

Первые сообщения о том, что ГЭС пострадала при обстреле появились ночью в Telegram-каналах. Утверждалось, что она полностью разрушена, однако Леонтьев это опроверг.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия — прим. Т-и), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — поделился он своим пониманием ситуации.

Ниже по течению уровень воды поднялся на 2,5 метра. По словам Леонтьева, необходимости эвакуировать жителей города нет. Однако эвакуация, возможно, потребуется для жителей населенных пунктов Курсунки, Днепряны и другие, расположенных ниже по течению.

Глава российского Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале, что после разрушения Каховской ГЭС почти полностью затоплен город Алёшки. «Эвакуация людей из затопленных Алёшек возможна только на спецтехнике», — написал он.

Повреждения Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя

Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», — написал он в Telegram-канале.

После подрыва Каховской ГЭС угрозы подтопления в Крыму нет, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения», — написал он в Telegram-канале.

Аксенов добавил, что питьевой воды на полуострове более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале.

Мэр Новой Каховки Леонтьев: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, ущерб трагичен

Каховская гидроэлектростанция не подлежит ремонту после обрушения плотины и затопления. Ее придется отстраивать заново, заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен», — сказал Леонтьев.

Отмечается, что уровень воды продолжает подниматься и местные власти готовы к частичной эвакуации 14 прибрежных поселков, сообщает Telegram-канал «ЧП Россия | Новости».

В Ульяновской области из-за отравления сидром пострадали больше 50 человек

51 человек пострадал в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Число погибших от отравления выросло до 18, пишет Telegram-канал газеты «Ведомости».

По предварительным данным Следственного комитета, все они пили сидр, который был куплен в магазинах сети «Территория пива». Уточнялось, что поставщиком является предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Он задержан.

В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя «Мистер сидр» из Самарской области.

Шесть человек отравились сидром в Нижегородской области, двое из них умерли

Шесть человек отравились сидром в Нижегородской области, двое из них умерли, сообщил Роспотребнадзор региона. Также скончался отравившийся суррогатным сидром юноша в Удмуртии, уточнил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Число погибших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до семи, передает Telegram-канал «Вести».

В Чувашии выявлен первый случай отравления суррогатным сидром, пишет 112 со ссылкой на власти республики.

Песков: диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов ВСУ

Диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлебывается, поделился своим пониманием обстановки на поле боя пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Судя по всему, связана эта диверсия и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия украинские Вооружённые силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», — заявил представитель Кремля.

Telegram-канал «ТАСС» собрал заявления Дмитрия Пескова.

• Неизвестно о том, чтобы рассматривалась возможность объявить военное положение на приграничных территориях;

• Путин получает доклады по линии Минобороны и других ведомств о ситуации на Каховской ГЭС;

• Россия решительно отвергает обвинения в причастности к удару по Каховской ГЭС;

• Эксперты заверяют, что угрозы для ЗАЭС нет, но детали нужно уточнять у специалистов;

• Диверсия Украины на Каховской ГЭС связана с тем, что Киев не добивается целей в попытках контрнаступления;

• Контрнаступательные действия Украины «захлебываются»;

• Удар по Каховской ГЭС нанесен по приказу из Киева, поэтому нести всю ответственность за последствия этой ситуации должна Украина;

• Диверсия Украины на Каховской ГЭС может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона;

• Одна из целей диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды, подача воды в Северо-Крымский канал сокращается;

• Определенный «запас прочности» по водоснабжению Крыма есть;

• Крым предпринимал энергичные шаги по обеспечению гарантированного водоснабжения и без Северо-Крымского канала, наработки есть.

Сальдо раскрыл, как разрушение Каховской ГЭС отразится на проведении спецоперации

Частичное разрушение Каховской гидроэлектростанции не помешает российским военным удерживать левобережье Днепра, убежден врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Объемы воды, спустившиеся по реке, он назвал «некритичными».

«Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом „контрнаступлении“. Ничего у них не выйдет — с нами вся Россия»,

написал политик в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что вдоль побережья «смыты поля и нарушена мирная инфраструктура», но, по его мнению, это не окажет сильного влияния на ситуацию в Херсонской области и крупная эвакуация жителей региона не потребуется.

Лису и пятерых малышей-лисят спас житель Высокогорского района

Мужчина обнаружил зверей на своем участке, он сразу обратился за помощью к специалистам.

Они установили ловушку, в которую попал один из лисят с помощью приманки. Лисенка благополучно отпустили в лес, пишет Telegram-канал «В Казани поймут».

Позже поймали и остальных представителей семейства, также выпустив затем в естественную среду обитания.