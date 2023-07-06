Обзор: Главное к вечеру 6 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Лукашенко заявил, что Пригожина сейчас нет в Беларуси

Основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина нет на территории Беларуси. Предположительно, сейчас он находится в Санкт-Петербурге, а его бойцы — в своих постоянных лагерях, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«После Артемовска они были выведены в свой лагерь. Там они и находятся. Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Может, в Москву уехал, но на территории Белоруссии его нет», — цитирует слова политика ТАСС.

На встрече с иностранными и белорусскими СМИ Лукашенко добавил, что перемещение бойцов «Вагнер» в Беларусь будет зависеть от решений руководства компании и властей России. «Если они сочтут нужным разместить какое-то количество бойцов в Белоруссии для отдыха, подготовки, я свое решение выполню», — заверил он.

Главное из заявлений Александра Лукашенко собрал телеграм-канал ТАСС:

• Бойцы «Вагнера» при необходимости будут мгновенно задействованы в Белоруссии;

• Лукашенко не видит ситуации, в которой ЧВК «Вагнер» повернет оружие против Белоруссии;

• Запад готовил почву для атаки на Россию с Украины со времен первого «майдана»;

• Зеленский окончательно понял, что не победит в войне, поэтому начал предъявлять претензии Западу;

• Зеленский еще до спецоперации договорился с Западом «воевать до последнего украинца»;

• Украина к саммиту НАТО попытается продемонстрировать свою мощь против России;

• Сегодня с Украиной еще можно разговаривать о мире, но после ее контрнаступления — нет;

• Лукашенко предложил сторонам сесть за стол переговоров без всяких условий для разрешения конфликта на Украине;

• «Вагнеру» предложено несколько бывших военных городков, но у ЧВК другое видение своего размещения в Белоруссии;

• На сегодняшний день вопрос передислокации вагнеровцев не решен;

• Лукашенко заявил, что находится с Путиным «в одной лодке»;

• Президент Белоруссии заявил, что в ходе встречи с Путиным обсудит ситуацию вокруг Пригожина.

Песков заявил, что в России не имеют желания следить за перемещениями Пригожина

Следить за перемещениями и местонахождением основателя и руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Кремле нет ни возможности, ни желания. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает телеграм-канал «Ъ».

«Всё сказанное после событий 24 июня сохраняет актуальность, в том числе и отъезд Пригожина в Белоруссию, Лукашенко об этом говорил», — сказал представитель Кремля.

Набиуллина предложила не строить теории заговора из-за курса рубля

«Когда курс ослабляется — начинаются разные теории заговора», — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Также она пояснила про плавающий курс рубля. Видео опубликовано в телеграм-канале «Известия».

По ее словам, курс рубля сейчас во многом определяется динамикой внешней торговли. А плавающий курс — это благо, которое позволяет внешние изменения легче абсорбировать экономике.

ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по хутору в приграничном российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 минометных снарядов по хутору Бондаренков в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Главное из сообщения главы Белгородской области:

• В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по сёлам Нехотеевка и Наумовка — по 6 артиллерийских снарядов;

• В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано 10 прилётов;

• В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено 6 минометных снарядов, по селу Вериговка — 10 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. ВСУ били из миномета по селу Карабаново, зафиксировано 10 прилётов;

• В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 16 прилетов;

• В Грайворонском горокруге по селам Дроновка и Козинка выпущено по два минометных снаряда, по окраинам села Заречье-Первое и хутора Понуры — 7 и 9 минометных снарядов соответственно;

• В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Демидовка. Били из артиллерии — зафиксировано 4 прилёта;

• В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 минометных снарядов, по селу Середа — 4 минометных снаряда, по посёлку Ленинский — 2.

Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права

Уклоняющимся от армии не разрешат сдавать экзамен на водительские права, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Эта норма вступит в силу с 11 июля. Уклонистов будет видно в общей информационной системе, и им не будут оказаны госуслуги.

Он добавил, что считает преждевременным обсуждать введение прав для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, пишет телеграм-канал «Ведомости».

Raiffeisen Bank International откладывает планы по уходу из России

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, это связано с «желанием Австрии сохранить давние связи с РФ». Компания намеревалась отделить российскую «дочку» к сентябрю, сообщает телеграм-канал RT.

Ранее немецкая газета F.A.Z. обратила внимание, что после начала спецоперации более 80% западных компаний продолжают работать в России.

В Подмосковье с аттракциона «Весёлые горки» вылетела кабинка, пострадали 2 ребенка

ЧП произошло в Центральном парке Орехово-Зуево. Пятнадцатилетние Амелия В. и Софья С. заплатили деньги и уселись в кабинку. На одном из поворотов, на большой скорости, платформа с девочками вылетела с полозьев и упала на землю. Пострадавших госпитализировали. У обеих сотрясение мозга, у одной из несовершеннолетних — перелом плеча, сообщает телеграм-канал 112.

Следователи буквально по винтикам разобрали ветхий аттракцион, чтобы разобраться в причинах падения кабинки. Установлено, что этим «Весёлым горкам» уже более 30 лет, сотрудники не осуществляли достаточного контроля за его техническим состоянием.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности».

Наследство Берлускони оценили в 7 млрд евро

Forbes оценивал состояние политика в $7,1 млрд. Большая часть из них — доля в многомиллиардном холдинге Fininvest, ее Берлускони завещал двум старшим детям.

Своей последней спутнице жизни, 33-летней Марте Фашине он завещал 100 млн евро.

Кроме детей и Фашины, 100 млн получит младший брат Берлускони, 30 млн — соратник Марчелло Делл’Утри, пишет телеграм-канал РИА «Новости».

В Татарстане за использование беспилотника хотят ввести штраф до 500 тыс. рублей

Законопроект подготовил Прокурор РТ Илдус Нафиков, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

За нарушение гражданам грозит штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам — до 40 тыс. рублей, юридическим лицам — до 300 тыс. рублей.

Если нарушение было выявили повторно, сумма увеличится. Для юридических лиц штраф будет увеличен до 500 тыс. рублей.

По словам прокурора, штраф позволит снизить риск возможных угроз для объектов на территории Татарстана и населения республики.