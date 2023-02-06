Обзор: Главное к вечеру 6 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

В Татарстане вступили в силу поправки к Конституции

С сегодняшнего дня в Татарстане вступает в силу закон «О внесении изменений в Конституцию РТ», который 26 января подписал руководитель республики Рустам Минниханов. Теперь его должность официально называется Глава — Раис Республики Татарстан, пишет телеграм-канал Tatarstan Republic.

Отметим, что сайт Минниханова также обновил название. Указ о переименовании Администрации Президента РТ в Администрацию Главы (Раиса) РТ Минниханов подписал 4 февраля.

В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Это случилось в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04.17.

Эпицентр мощных подземных толчков, по данным специалистов, находился в 26 км от города Газиантеп, в котором живут около 1,065 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось во многих крупных городах Турции, в том числе в Анкаре, Газиантепе, Невшехире, Кайсери, Адане и Хатае.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, который предусматривает международную помощь, передает телеграм-канал ТАСС.

Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года, заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган в центре по координации спасательных работ. Президент добавил, что на данный момент сложно спрогнозировать окончательное количество погибших.

По последним данным, число жертв из-за землетрясения в Турции возросло до 1 541 человек.

Минниханов выразил соболезнования Асаду после мощного землетрясения в Сирии

Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов выразил соболезнования Президенту Сирии Башару Асаду, передает «Аппаратная».

Напомним, сегодня утром в северной и северо-западной частях страны произошло мощное землетрясение.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в северных районах Сирии. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

Ранее Минниханов уже направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Предложение о помощи лидерам двух стран направил Президент России Владимир Путин.

ВС РФ уничтожили до 90 украинских военных при освобождении Николаевки

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке «Южной» группировки войск ВС РФ в ходе успешных наступательных действий на донецком направлении освободили Николаевку в ДНР — за сутки на данном направлении уничтожены до 90 украинских военных, информирует телеграм-канал Минобороны России.

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в районе Константинополя в ДНР уничтожены украинские склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники.

Минздрав Татарстана возглавил первый заместитель главврача РКБ Марсель Миннуллин

Указом Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения РТ назначен Марсель Миннуллин. Сегодня в Минздраве Премьер-министр республики Алексей Песошин представил исполняющего обязанности министра коллективу, пишет телеграм-канал «Татар-информ».

До этого Миннуллин занимал должность первого заместителя главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы.

Марсель Минуллин родился 22 июня 1974 года. Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института. После поступил в аспирантуру на кафедру хирургических болезней №1 КГМУ.

Прошел профессиональный путь от врача-хирурга приемного отделения РКБ до первого заместителя главврача клиники. Основным местом его работы было отделение абдоминальной хирургии.

Напомним, министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков скоропостижно скончался 29 января.

Путин назначил Рашида Нургалиева первым замсекретаря Совбеза

Владимир Путин назначил экс-главу МВД Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза. Ранее эту должность занимал Юрий Аверьянов, Нургалиев был замсекретаря Совбеза, передает телеграм-канал РБК.

Еще одним указом Владимир Путин назначил заместителя секретаря Совбеза — им стал Алексей Шевцов.

В небе над Калугой взорвался беспилотник

В воздухе недалеко от Калуги взорвался беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его данным, пострадавших нет.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», — написал Шапша, добавив, что на месте работают представители силовых структур.

В декабре прошлого года губернатор ввел в регионе запрет на использование беспилотников и аэростатов в воздушном пространстве региона. Ранее в регионе уже фиксировались подобные случаи — так, в октябре прошлого года на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв от сбитого дрона, который, предположительно, прилетел со стороны границы с Украиной.

В Госдуме формируют рабочую группу для принятия мер против уехавших россиян

В России планируют разработать меры в отношении уехавших за границу россиян, которые публично дискредитируют ВС РФ и поддерживают Украину. Изучением этого вопроса в ближайшее время займется специально созданная в Госдуме рабочая группа, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета ГД по культуре Елену Ямпольскую, которая возглавит структуру.

Рассматриваться будут разные меры — от конфискации имущества до лишения госнаград и запрета на распространение контента в интернете.

Первое заседание пройдет уже в середине февраля. Ожидается, что участие в обсуждении примут профильные ведомства и деятели культуры. По итогу работы группа должна будет представить спикеру Госдумы Вячеславу Володину отчет о наиболее эффективных инициативах, которые могут приобрести статус законопроекта.

«Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. <...> Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать», — заявила Ямпольская.

Володин ранее предложил добавить в Уголовный кодекс новую статью о конфискации имущества у покинувших Россию граждан, которые выступают с критикой страны и не поддерживают спецоперацию.

Эстония ввела запрет ввозить и перевозить российский бензин в канистрах

Эстония запретила с 6 февраля покупать, ввозить и перевозить российские нефтепродукты, включая бензин в канистрах, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Об этом говорится в сообщении главы службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамент Пирета Тинкуса.

Минниханов показал обновленный грузовик КАМАЗ-54901

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале фотографию обновленного грузовика КАМАЗ-54901. Напомним, в феврале автогигант решил перезапустить производство локализованных автомобилей последнего поколения.

«На „КАМАЗе“ собрали первый обновлённый магистральный тягач КАМАЗ-54901 поколения К5. В планах на этот месяц собрать 70 подобных машин с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах», — рассказал руководитель республики.

Как ранее отмечали в компании, в этом месяце на автомобильном заводе соберут 272 грузовика КАМАЗ-54901, из которых более 70 единиц будут локализованными.

Роману Костомарову грозит амтуация ноги

Олимпийскому чемпиону — 2006 в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены, сообщил РИА Новости источник. Окончательное решение пока не принято, поскольку врачи, как передает телеграм-канал Mash, опасаются, что Костомаров может не пережить предстоящую операцию.