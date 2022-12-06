Обзор: Главное к вечеру 6 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Беспилотник атаковал аэродром в Курской области

Аэродром в Курской области был атакован с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал Старовойт.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что беспилотники ВСУ атаковали аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, и заявило, что российские военные отразили атаку. Позднее стало известно, что погибли трое военнослужащих.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия принимает необходимые меры после атак ВСУ на аэродромы.

Шойгу оценил потери Украины в спецоперации

По итогам ноября потери Украины в ходе спецоперации составили 8 тыс. 300 военных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, ВСУ потеряли 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин, сообщил он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Шойгу также сообщил, что ВС России продолжают занимать территорию Донбасса. «За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике вооружённых сил Украины», — поделился он своим видением оперативной обстановки.

Песков ответил на вопрос о возможности «второй волны» мобилизации

В Сети распространяется большое количество сообщений о новой волне мобилизации в России, однако верить им не следует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться на официальную информацию от Министерства обороны РФ.

«Очень много провокационных сообщений публикуется. Нужно ориентироваться на информацию, которая поступает от Министерства обороны, от Президента [России Владимира Путина]. Что касается мобилизации, Президент все сказал», — цитирует Telegram-канал РИА Новости Пескова.

«Свиной грипп» обнаружили уже в 74 субъектах РФ

При этом к 29 ноября количество регионов России с выявленным свиным гриппом составляло 55. По последним данным, от гриппа привиты более 72,4 млн человек.

Это составляет 49,5% от общей численности населения страны, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«В „демократической“ Латвии свободолюбивое СМИ просуществовало несколько месяцев, а в „тоталитарной“ России работало годами»

Так новость об отзыве лицензии у телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) в Латвии прокомментировали в российском посольстве в этой стране.

Лицензию у канала сегодня отозвал Национальный совет по электронным СМИ, сославшись на угрозу национальной безопасности. «Дождь» прекратит работу в Латвии 8 декабря.

Также власти Латвии выступили за блокировку в стране YouTube-канала «Дождя», сообщает RT.

Рустам Минниханов открыл три футбольных манежа в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии спортивных объектов в республике.

«Открыли сегодня в республике три футбольных манежа: в Высокой Горе, Буинске и Мензелинске. Наши дети во всех районах должны иметь возможность заниматься любимым спортом!» — написал Президент в своем Telegram-канале.

Утром на Ямашева в Казани произошло возгорание трамвая

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», из-за обледенения рабочего провода и неисправности пантографа на крыше трамвая образовались электрические дуги, которые оплавили крышу вагона.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение поступило в 6.52. Произошло короткое замыкание без горения токоприемников трамвая. В салоне находились семь человек. Пострадавших нет. Простой трамваев составил 25 минут, передает Telegram-канал «В Казани поймут».

В Татарстане к выходным ожидается потепление

К субботе, 10 декабря, ночные температуры повысятся до -7, -12 градусов, дневные составят от -4 до -9 градусов, прогнозируют специалисты Гидрометцентра республики, сообщает Tatarstan Republic.

Из-за аномальных морозов в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Сильные морозы держатся в республике с 3 декабря. Среднесуточная температура воздуха на 9 и более градусов ниже нормы. Аномальные холода сохранятся в Татарстане вплоть до 9 декабря.

В Татарстане ввели новую меру поддержки семей участников военной спецоперации

В Татарстане новорожденным детям участников специальной военной операции на Украине будут предоставлять подарочные комплекты детских принадлежностей.

Меры поддержки получат семьи татарстанцев, участвующих в спецоперации, включая мобилизованных и добровольцев.

Чтобы получить такой комплект, новоиспеченной маме нужно будет предоставить документы, которые подтвердят принадлежность семьи к участнику спецоперации, информирует Telegram-канал «Оперштаб Татарстана (Мобилизация)».

КАМАЗ показал новейшие автобусы-вездеходы

Телеграм-канал «Tatnews Закамье» сообщает, что с энергетической компанией «Газпром» заключен контракт на поставку 420 полноприводных автобусов «КАМАЗ-6520» и 80 передвижных мастерских «КАМАЗ-62501».

Передача техники будет происходить поэтапно с 2023 по 2025 год. Основную часть автобусов КАМАЗ выполнит в газомоторном исполнении и адаптирует для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.