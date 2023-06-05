Обзор: Главное к вечеру 5 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Предприниматель из Самары задержан после смерти людей от отравления сидром

Следователи задержали предпринимателя из Самарской области, которого подозревают в отравлении сидром жителей Ульяновской области. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем телеграм-канале.

«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — указано в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственного органа проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах «Территория пива». Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области.

В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии после отравления сидром

Два человека отравились сидром в Удмуртии, они госпитализированы в критическом состоянии. В токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток поступили 20-летний юноша и 34-летняя женщина.

Что известно о серии отравлений сидром в регионах России — в подборке телеграм-канала ТАСС.

Обстоятельства ЧП:

• Первые пострадавшие обратились за помощью с 3 по 5 июня — их госпитализировали с диагнозом «отравление неустановленным веществом».

• По данным следствия, все отравившиеся пили напиток «Мистер сидр», купленный в магазинах «Территория пива», который поставлялся от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области.

• Роспотребнадзор призывает не употреблять продукцию этой марки до окончания расследования.

Расследование и реакция властей:

• Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не oтвечающих требoваниям безопасности, пoвлекших по неосторoжности смерть двух или более лиц».

• Следователи задержали индивидуального предпринимателя, который поставлял продукцию.

• На предприятии, где производят напиток, проводят следственные действия.

• Полиция изъяла порядка 6 тыс. литров сидра в Ульяновской области. Назначено проведение физико-химического исследования изъятой продукции.

• Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления.

• СК проводит проверку информации об отравлении сидром 16-летней сироты в Димитровграде.

• На территории Димитровграда прекратили продажу напитка.

• Власти Димитровграда пообещали семьям умерших поддержку совместно с Минсоцзащиты региона.

Количество смертельных случаев от отравления суррогатным сидром выросло

На 16.00 число пострадавших в Ульяновской области от отравления алкогольсодержащими напитками выросло до 35 человек, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале.

25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончались, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое — в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер сидр» по стране.

В Кремле ответили на слова Белого дома о готовности США к переговорам по ядерному оружию

Заявление советника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности американских властей начать переговоры с Россией по контролю за ядерным вооружением — это весьма позитивный знак, но необходимо сначала понять точную формулировку этого предложения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Другие заявления пресс-секретаря Президента РФ публикует телеграм-канал «Известия».

— Владимир Путин наряду с официальными докладами регулярно совершает звонки и получает «информацию с земли» о ходе СВО, такая связь налажена;

— В Кремле назвали очень тревожными поступающие новости о попытке госпереворота в Киргизии, ситуацию внимательно отслеживают, но деталями не располагают;

— Про договоренности ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти: есть общие договоренности, которые Россия будет исполнять;

— Формат ОПЕК+ очень важен для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках.

Прозвучавшие в эфире радиостанций экстренные обращения Путина — взлом

В нескольких регионах России прозвучало «экстренное обращение» Владимира Путина, в котором говорилось о введении в приграничных районах страны военного положения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что подобного обращения не было, и объяснил трансляцию взломом. По его словам, специалисты уже взяли ситуацию под контроль.

В частности, о взломе радиостанций сообщили жители Воронежской области. В сообщении распространялась информация о вторжении украинских войск в приграничные регионы, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации жителей вглубь России.

Власти Белгородской и Воронежской областей заявили, что эти сообщения ложные. Они подчеркнули, что ситуация в регионах остается под контролем, передает «Ъ».

Система ПВО сработала над Белгородом

Повреждены машина скорой помощи и легковой автомобиль, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что информация по повреждениям уточняется.

В России одобрили переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии

Исполком Федерации фигурного катания России одобрил переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии, пишет телеграм-канал РИА «Новости».

Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе, у фигуристки также есть американское гражданство. Ранее появлялась информация, что Дэвис и Смолкин намерены перейти в сборную США, но сами они это опровергали.

В Казани трамвай сошел с рельс, причиной схода стал износ пути

В Казани на пересечении ул. Зорге — Габишева в сторону 9-го микрорайона трамвай № 4 сошел с рельс.

На месте работает путевая служба наземного транспорта. Вагон взяли на буксир, движение пошло, передает Tatarstan Republic.

Минниханов открыл в Казани мемориальную композицию в честь Шаляпина и Горького

Мемориальную композицию, посвященную оперному певцу Федору Шаляпину и писателю Максиму Горькому, открыли сегодня в Казани. В церемонии принял участие Рустам Минниханов, сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Объект установлен на фасаде здания музея А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина. Бюст юного Максима Горького, созданный скульптором Иваном Новоселовым, был установлен здесь в 1967 году. Сегодня его дополнил бюст Федора Шаляпина, а также кованое панно «Виды Казани рубежа XIX и XX веков» скульптора Зульфии Мухамедьяновой.

«Символично, что в год 150-летия нашего земляка, великого артиста Федора Шаляпина и накануне Дня русского языка мы собрались здесь, рядом с музеем, ставшим символом дружеского единения двух знаковых фигур русской культуры. Горький и Шаляпин называли друг друга братьями, их объединяла любовь к искусству, родине и ее талантливому народу. Казань стала для них городом, где произошел их духовный рост и становление», — сказал Рустам Минниханов.