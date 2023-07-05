Обзор: Главное к вечеру 5 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин назвал причины, почему «Францию лихорадит»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию во Франции, где уже неделю продолжаются массовые беспорядки, и назвал причину нестабильности в стране.

«Ответ кроется в политике действующего Президента [Франции] Эмманюэля Макрона. Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы. Сегодня политиков масштаба Миттерана и Ширака во Франции больше нет», — написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Он резюмировал, что такое стечение обстоятельств привело к обсуждению проблем не в стенах парламента, а на улице.

По словам Володина, граждане, не увидев своих представителей у власти, начали отстаивать свои интересы совершенно другими способами, и в такой конфигурации положение будет только ухудшаться.

«Политическая система Франции стала неустойчивой к вызовам. Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения», — подчеркнул председатель Госдумы.

Он добавил, что, сделав много ошибок во внутренней политике, французский лидер пытается отвлечь внимание граждан международной, втянув Францию в конфликт на Украине. «Рейтинги опустились до минимальной отметки. И если бы выборы президента проходили сейчас, то их выиграла бы Марин Ле Пен», — заключил Володин.

Число пострадавших при обстреле Макеевки достигло 41

Число мирных жителей, пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР со стороны ВСУ, увеличилось до 41. Видео опубликовал телеграм-канал «Типичная Макеевка».

Ранее сообщалось, что результате обстрела пострадали 36 человек. Отмечается, что повреждены 9 учреждений здравоохранения ДНР, а также жилые дома.

Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года

В ходе торгов курс доллара впервые с 28 марта 2022 года поднялся выше 91 рублей, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

По состоянию на 15:55 он составил 91,05 рубля. В то же время курс евро вырос до 99,17 рубля, а юаня — до 12,531 рубля.

15 июня, выступая на форуме ПМЭФ-2023, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил что курс рубля по отношению к доллару сейчас является оптимальным для экономики России.

В ДТП с военным грузовиком в Севастополе погиб один человек

В ДТП с военным грузовиком в Севастополе погиб один человек, пострадали женщина и ребенок, сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора — председатель Правительства Севастополя Александр Кулагин.

Повреждены восемь автомобилей. В департаменте транспорта жителей предупредили, что из-за ДТП возможны незначительные сбои в работе общественного транспорта на Северной стороне Севастополя.

Режим ЧС ввели после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

Двенадцать человек обратились за помощью к медикам после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, госпитализированы семеро, написал в своем телеграм-канале мэр города Артем Молчанов.

Среди пассажиров теплохода было много гостей города. Людей увезли с места происшествия на автобусе. «Всем, кому нужно, предоставим места в гостинице», — сообщил градоначальник.

На месте также работают сотрудники транспортной прокуратуры. Они будут разбираться с перевозчиком.

Песков: За 12 дней до зерновой сделки Россия все еще не видит перспектив для ее продления

В Кремле не видят оснований и перспектив для продления зерновой сделки, срок действия который истекает через 12 дней. Но время для выполнения части договоренностей, которая касается России, еще есть, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• Утверждения о том, что Си Цзиньпин якобы лично предостерег Путина от использования ядерного оружия на Украине, — это вымысел;

• Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке, пока время есть. Время для выполнения части договоренностей по зерновой сделке, касающихся экспорта РФ, еще остается;

• Путин и Мишустин на встрече не обсуждали кадровые решения. Президент и Премьер ежедневно остаются на связи, чаще такие контакты происходят по телефону;

• Озвученные Мишустиным Путину макроэкономические данные вселяют оптимизм;

• Обстановка вокруг ЗАЭС достаточно напряженная, велика угроза диверсий со стороны Киева. Планируемая диверсия на станции может иметь катастрофические последствия. Предпринимаются все меры для противодействия планируемым Киевом диверсиям.

Минтранс РТ допустил подорожание такси из-за нового закона

С сентября, напомним, заработает обновленный федеральный закон, согласно которому водителям придется иметь лицензию для перевозки пассажиров, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

«Наверное, ценник повысится. Потому что предстоит отсев „серых“ перевозчиков», — заявил глава Минтранса РТ Фарит Ханифов.

Ремонт опор моста Миллениум со стороны экстрим-парка «УРАМ» приостановят из-за ласточек

Птицы селятся под пролетом моста, в стыках с опорами, и вьют там гнезда. Такая любовь к высоте и горизонталям позволяют защитить гнезда от ветра и хищников. Чтобы не навредить птицам, было принято решение приостановить ремонт примерно на неделю, до конца гнездового периода.

Внимание на проблему обратили экологи и активисты группы «Защита Казанской Швейцарии», а Комитет по внешнему благоустройству Казани посодействовал приостановке дорожных работ, пишет телеграм-канал by Kazan.