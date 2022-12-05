Обзор: Главное к вечеру 5 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Нефтяные санкции стран Запада против РФ вступили в силу

5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ, который ввели ЕС, G7 и Австралия, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Медведев сравнил Запад с толпой «подгулявших бюргеров»

После введения потолка цен на российскую нефть Дмитрий Медведев сравнил Запад с толпой «подгулявших бюргеров», впервые лезущих в ледяную воду.

«Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом», — заметил он в своем телеграм-канале.

В Кремле ответили на идею об ограничениях для уехавших из России

В Кремле не ведется обсуждений ни по ограничениям для россиян, покинувших страну, ни, наоборот, по стимулам для их возвращения. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев <...> В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется», — цитирует телеграм-канал ТАСС официального представителя Кремля.

Ранее сенатор Андрей Клишас допустил, что против россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации, могут ввести ограничения. Он отметил, что эти меры позволили бы сделать их жизнь за границей «менее комфортной».

Запущено движение автомобилей по отремонтированной части Крымского моста

На Крымском мосту запущено движение по отремонтированной правой стороне автодорожной части, которая пострадала во время инцидента в октябре, пишет телеграм-канал «ЧП / Крым».

5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Президент РФ Владимир Путин обвинил в совершении диверсии украинские спецслужбы и поручил в кратчайшие сроки восстановить поврежденный мост.

Максим Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом

Хорошевский суд Москвы признал блогера виновным в отсутствии маркировки физического лица — иностранного агента. Судья назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, передает телеграм-канал РИА Новости.

Основанием для штрафа послужили посты в Telegram-канале и видео в YouTube-канале Каца, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Татарстанцы могут отправить мобилизованным близким письма полевой почтой

Министерство обороны России организовало работу полевой почты в зоне специальной военной операции. Доставкой писем занимаются подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил РФ. Чтобы написать письмо бойцу, который в настоящее время проходит службу в зоне спецоперации, необходимо знать номер его воинской части, сообщает телеграм-канал «Оперштаб Татарстана. Мобилизация».

Номер воинской части мобилизованному сообщали в самом начале, как только он был призван, с того момента номер не менялся. Если по каким-то причинам близкие не знают номер воинской части мобилизованного родственника, они могут обратиться в военный комиссариат муниципального образования, телефоны предоставлены на официальном сайте Военкомата РТ.

Письмо отправляется в обычном почтовом конверте, адрес необходимо написать по образцу: 103400, Москва — 400, далее номер воинской части. Письмо отправляется как обычное. Военнослужащие тоже имеют возможность отправить письма близким. Для этого каждый боец будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

На Григория Лепса написали заявление в полицию из-за драки

Инцидент произошел в Петербурге после того, как певец Григорий Лепс во время концерта перестал исполнять песню, швырнул микрофон на сцену и ушел.

После этого появилось видео, как Лепс вместе с, предположительно, охраной дерется с мужчиной. Имя пострадавшего не называется, но он утверждает, что артист сломал ему нос.

Причиной конфликта, по некоторым данным, могла стать игра в нарды: якобы певец предложил сыграть партию, но ему отказали, информирует RT.

С 6 декабря изменится схема движения по ул. Фучика в Казани

На время строительства станции метро транспорту придется двигаться по дорогам-дублерам.

— С 6 декабря

Будет организовано движение по дороге-дублеру в районе дома №131 по ул.Ю.Фучика, в направлении при движении от ул.Ломжинская в сторону ул.Чишмяле

— С7 декабря

Будет организовано движение по дороге-дублеру в районе дома №1 по ул.Чингиза Айтматова, в направлении при движении от ул.Чишмяле в сторону ул.Ноксинский Спуск

— Общественный транспорт

Остановка «ул.Ломжинская» в направлении движения от ул.Ломжинская в сторону ул.Чишмяле будет перенесена на 100 метров в сторону ул.Чишмяле

Контактные сети троллейбусов — в процессе переноса, сообщает телеграм-канал «В Казани поймут».

Строительство «Тюбетей Tower» в Тетюшском районе будет завершено к лету 2023 года

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, пишет телеграм-канал Tatarstan Republic.

Благоустройство территории вокруг «Тюбетей-Tower» должно завершиться до конца этого года. Там запланировано строительство бизнес-центра, прогулочной сети, амфитеатра для мероприятий и других объектов.