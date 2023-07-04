Обзор: Главное к вечеру 4 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Собянин рассказал об атаке дронов в Новой Москве и Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня утром имела место очередная попытка атаки украинских дронов на Новую Москву и объекты в Московской области.

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал мэр в своем Telegram-канале.

«Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», — заключил Собянин.

Григорий Лепс заплатил миллион рублей за подбитый танк Leopard

Григорий Лепс сдержал свое обещание и заплатил миллион рублей российскому военному, который подбил танк Leopard 2 немецкого производства.

В своем Telegram-канале артист опубликовал видео, на котором военнослужащий спецподразделения МО РФ с позывным «Веном» показывает пачку пятитысячных купюр.

«Я ответил за свои слова», — написал Лепс под видеороликом.

В Тюмени задержали сторонника ВСУ, пытавшегося склонить военных к госизмене

Сотрудники ФСБ задержали сторонника ВСУ, пытавшегося склонить к переходу на украинскую сторону офицера одной из воинских частей. Видео публикует Telegram-канал РИА Новости.

«Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения СВО», — утверждается в сообщении.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.

В Грозном напали на журналистку Милашину и адвоката Немова

В Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Как оказалось, они прилетели в Грозный на приговор к Зареме Мусаевой, который должны были огласить (и огласили) сегодня. По словам пострадавших, на выезде из аэропорта их автомобиль блокировали вооруженные люди. В результате нападения у журналистки сломаны пальцы.

По данному факту уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики. Кроме того, она попросила обмудсмена Чечни Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность.

В МВД объяснили, как будут забирать водительские права за неявку в военкомат

МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных на вождение автомобиля в случае неявки по повестке в военкомат.

Из приказа ведомства следует, что решение об ограничении действия водительских прав вносится в единый реестр воинского учета. Затем в течение 24 часов информация об этом поступает «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД.

Ограничение отменяется после внесения такого решения в реестр воинского учета. После этого в течение суток решение отображается в информационной системе. Приказ вступает в силу 11 июля, передает Telegram-канал газеты «Ведомости».

В пояснительной записке к проекту приказа говорилось, что ограничение будет наступать спустя 20 дней неявки в военкомат со дня, указанного в повестке. Autonews ранее писал, что поводом для отмены ограничения может стать явка в военкомат или жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не был обязан выполнять требование о явке.

Песков оценил работу сил ПВО после атаки дронов на Москву

Все беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, были уничтожены. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что не может дать профессиональную оценку улучшению работы систем ПВО столицы. «Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт», — сказал он.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал Telegram-канал ТАСС.

• Президенту РФ Владимиру Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Милашину и адвоката Немова;

• Нападение в Чечне на Милашину и Немова — серьезное происшествие, требует энергичных мер;

• Проверка и следственные действия требуются после нападения в Чечне на Милашину и Немова, работа ведется;

• Атаковавшие новую Москву утром дроны были уничтожены и нейтрализованы с помощью соответствующих систем;

• Определенные контакты по обмену заключенными между РФ и США есть, но они должны осуществляться «в полной тишине»;

• Право на консульские контакты должно обеспечиваться как со стороны РФ, так и со стороны США — Песков о посещении послом США арестованного журналиста Эвана Гершковича.

У отравившихся медвежатиной в Забайкалье выявлен трихинеллез

У отравившихся медвежатиной в Забайкалье выявлен трихинеллез, сообщили в Роспотребнадзоре.

Это паразитарное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями, а при тяжелом течении — кишечными расстройствами и развитием осложнений.

Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса зараженного дикого кабана, медведя, барсука и свиньи, передает Telegram-канал РБК.

Между Казанью и Чебоксарами запустили туры выходного дня на «Валдаях»

Программа включает в себя поездку на «Валдае», автобусно-пешеходную экскурсию, а также дегустацию национальных напитков и блюд, сообщает Telegram-канал by Kazan.

В первый день путешествия туристы смогут увидеть главные достопримечательности — «визитные карточки» Чебоксар: монумент Матери, памятник Василию Чапаеву, Введенский собор, Чебоксарский залив, Свято-Троицкий монастырь, Красную площадь, мемориальный парк «Победа» и местный «Арбат» — бульвар купца Ефремова.

Во второй день акцент будет сделан на историю и быт чувашского народа. В программе — этнографический комплекс «Чуваш Керем» с фольклорно-этнографическим интерактивным шоу «Сцены из жизни чувашского народа» с элементами национальных свадебных традиций.

В туры можно отправиться каждую субботу. Организатором выступает Туристско-информационный центр.

ВЦИОМ: треть жителей России негативно отнеслась к сдаче биометрии

Негативное отношение к идее сдачи биометрии высказали 32% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Результаты опроса показывают, что среди россиян преобладает нейтрально-отрицательное отношение к сдаче биометрических данных: 34% относятся к ней безразлично (среди молодежи 18–24 лет — 46%), 32% — негативно», — сообщает пресс-служба организации.

Положительно к сдаче биометрии отнеслись 27% респондентов. Эта категория граждан отметила, что процедура повысит безопасность личных данных, а также сделает более удобным использование различных сервисов.

Кроме того, 39% россиян сообщили об отсутствии представления о биометрии. Специалисты ВЦИОМ считают, что этому способствует слабая информативность граждан о процедуре и возможностях, которые она дает, а также существующие на этот счет предубеждения.