Обзор: Главное к вечеру 4 августа в федеральных и местных Telegram-каналах

Путин подписал закон о блокировке имущества попавших под cанкции РФ иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке денег и имущества иностранцев, попавших под российские ограничения. Документ опубликован 4 августа на официальном портале интернет-информации.

Работать с фигурантами «черного списка» нельзя будет даже букмекерам и тотализаторам — ни принимать ставки, ни выплачивать выигрыш. Закон заработает через полгода.

Президент подписал еще ряд законов, сообщает телеграм-канал «Известия».

Закон, который запрещает смену управляющей компании в многоквартирном доме чаще, чем раз в год. Он должен исключить практику некоторых УК, которые могли в любой момент организовать собрание собственников жилья, а иногда — подделать протокол такого собрания, и таким образом прийти на смену управляющей компании;

Об административной ответственности за оборот табака и никотинсодержащей продукции без лицензии по аналогии с ответственностью за незаконный оборот этилового спирта;

О новой категории граждан, получающих поддержку при переезде. Финансовая поддержка полагается безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении для трудоустройства по направлению органов службы занятости распространить на граждан;

Минобороны сообщило об отражении атак дронов в Крыму и Новороссийске

Крым атаковали беспилотники самолетного типа, 10 из них сбили силы ПВО, еще три выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет, сообщается в телеграм-канале МО РФ.

В Новороссийске два морских безэкипажных катера попытались атаковать военно-морскую базу. Их уничтожили российские корабли.

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр»

Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО, передает телеграм-канале МО РФ.

Он поблагодарил командование и личный состав за ведение успешных наступательных действий на Краснолиманском направлении и овладение выгодными позициями. Министр обороны также указал на необходимость нанесения упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с позиций.

В Кремле усомнились в том, что вмешательство США поможет установить порядок в Нигере

Вмешательство США и других государств, находящихся за пределами африканского континента, вряд ли поможет в стабилизации обстановки в Нигере, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия крайне обеспокоена происходящими там событиями и надеется на мирное разрешение ситуации в полном соответствии с международным правом.

«Мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло, без какого-либо ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС:

• Россия была и остается надежным поставщиком зерна, выполняет все свои обязательства;

• Расширение БРИКС — предмет дискуссий, РФ не считает нужным заявлять о своей позиции по принятию новых стран до обсуждения на саммите;

• РФ могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, если бы не незаконные санкции;

• Расширение БРИКС в той или иной форме будет способствовать развитию и укреплению объединения;

• Введение единой валюты в БРИКС и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время.

«Метроэлектротранс» составил топ самых забываемых вещей в казанском метро

Зонты, гаджеты, зарядки и банковские карты составили тройку наиболее часто забываемых вещей в казанском метро. При этом мужчины забывают вещи в два раза чаще, чем женщины. Статистикой в своем телеграм-канале поделился МУП «Метроэлектротранс».

Также в вагонах часто находят одежду, ключи, очки, ювелирные украшения. При этом частота обнаружения некоторых вещей меняется в зависимости от сезона: зимой в топе шапки и варежки, летом — солнечные очки и панамы.

Как правило, находки обнаруживаются на конечных станциях.

«Если вы сами обнаружите забытый кем-то предмет, следует обратиться к дежурному по станции и передать работнику метро — сотруднику полиции, инспектору по досмотру или дежурной по станции потерянную вещь. „Потеряшки“ хранятся на станции, где они были забыты», — объяснили в МУП.

В Госдуме поддерживают решение Путина: чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. «Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной Думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение», — сказал Володин.

«Договорились, что депутаты будут использовать автомобили „Москвич“, „Лада“, „Аурус“. В скором времени начнется выпуск автомобилей „Волга“. Планируем востребовать и его. В избирательных округах для депутатов арендуются автомобили различных марок. С сентября начнем переходить только на отечественные „Москвичи“, „Лады“, позже будут „Волги“», — цитирует Госдума Володина.

Курсы доллара и евро вновь поднялись до уровня марта 2022 года

В пятницу, 4 августа, курсы доллара и евро поднялись до уровня марта 2022 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Ъ».

Доллар достигал 95,15 рубля. К 12.27 он опустился до 94,96 рубля.

Евро торговался на отметке 104,08 рубля. Это максимум с 28 марта прошлого года.

Одна из самых талантливых фигуристок России решила сменить гражданство

Одна из самых перспективных российских фигуристок, 16-летняя Софья Самоделкина получила паспорт Казахстана и намерена выступать за эту страну, пишет телеграм-канал РБК.

Также сообщается, что серебряный призер первенства России среди юниоров 2020 года сумела получить гражданство соседней страны в ускоренном порядке, поскольку там родился один из ее ближайших родственников.

В России введут уголовное наказание за уклонение от мобилизации

Законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму этой осенью, сообщил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. Наказывать уклонистов предлагается штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет, передает телеграм-канал «Ведомости».

«Как минимум это необходимо для того, чтобы восстановить статус-кво, выровнять ситуацию. Каким бы путем человек к службе ни пришел, если он нарушает свои обязанности, отказывает от их выполнения — он должен понести наказание», — сказал депутат.