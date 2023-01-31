Обзор: Главное к вечеру 31 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Пушилин спрогнозировал, как поставка западных танков Киеву скажется на ходе СВО

Передача Украине западных танков ничего не решат, так как у России есть, что им противопоставить, заявил врио ДНР Денис Пушилин. По его мнению, танки станут для российских военных очередной мишенью как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего и «возник дефицит» вооружения.

«Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Он также назвал «хорошей мотивационной составляющей» идею российских бизнесменов награждать российских военных за захват или уничтожение танков Abrams и Leopard.

Напомним, танки Киеву передают США (31 Abrams), Германия (14 Leopard 2), также о готовности поставить боевые машины заявили Британия (Challenger 2), Польша (14 Leopard 2, 60 Twardy) и другие страны. При этом в ближайшее время боевые машины доставить не удастся — так, Белый дом отмечал, что на это уйдет «много месяцев».

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Минтранса РФ. Движeние было врeменно закрытo с 00:00 мск 31 янваpя.

Минниханов обозначил точки роста сотрудничества РТ и Абхазии

Татарстан и Абхазия имеют все возможности для наращивания товарооборота, активизации сотрудничества. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с вице-премьером страны Кристиной Озган, передает «Аппаратная».

«Отношения Татарстана с Абхазией имеют давнюю и добрую историю, — напомнил Рустам Минниханов. — В августе 1994 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками. Абхазские делегации регулярно участвуют в различных мероприятиях в нашей республике. Товарооборот между Татарстаном и Абхазией пока небольшой, но есть хорошая динамика».

По его словам, республика готова поставлять Абхазии «КАМАЗы», шины, продукцию машиностроения, химии, нефтехимии, медицинские, в том числе фармацевтические, товары, а также делиться опытом в территориальном развитии, создании городской инфраструктуры и привлечении инвестиций. Кроме того, серьезной точкой роста может стать туризм и санаторно-курортное направление.

Аксенов поручил с 1 апреля начать в Крыму выдачу земельных участков бойцам СВО

С 1 апреля в Крыму начнется ускоренная процедура оформления участков для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Они будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. Об этом губернатор региона Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

«Все, кто принимает участие в СВО, неважно в каком подразделении служат, то есть крымчане все получат земельные участки в этой ситуации», — заявил он в видеообращении.

По словам главы региона, в этом году 240 млн рублей было выделено на обеспечение этих земель элетроэнергией, водой и — частично — газоснабжением.

«Не везде сразу, но тем не менее всю необходимую инфраструктуру мы на эти участки затянем», — заверил он.

Песков: Слова Меркель, Олланда и Порошенко подтвердили, что «Минск-2» был для них ширмой

Заявления украинского экс-президента Петра Порошенко, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-лидера Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях подтверждают, что Президент России Владимир Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд, они подтвердили, что для них, а это значит для Украины, для Франции и для Германии, минские соглашения были ничем иным как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения именно подготовить Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса», — заявил представитель Кремля.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• Заявления Порошенко, Меркель и Олланда о «Минске-2» подтверждают, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале спецоперации;

• Решение об отсрочке для сотрудников предприятий ОПК пока не формализовано;

• Рост вовлеченности Запада в конфликт на Украине очевиден, РФ его учитывает, но это не изменит ход событий;

• Страны Прибалтики и Польша готовы делать все, чтобы провоцировать дальнейшую конфронтацию с РФ, мало задумываясь о последствиях;

• Военная помощь РФ Донбассу не обсуждалась до момента начала специальной военной операции;

• Россия будет внимательно отслеживать соблюдение прав россиянки Софьи Сапеги;

• Пока невозможно сказать, будет ли Путин в этом году публиковать декларацию о доходах;

• Путин на встрече с генпрокурором РФ Красновым 31 января обсудит вопросы спецоперации;

• Путин 2 февраля посетит Волгоград в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве;

• Информация о переименовании Волгограда в Сталинград после поездки Путина в этот город 2 февраля не соответствует действительности;

• Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию.

Владимир Путин назначил на должность замглавы МЧС РФ Антона Герасимова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность заместителя главы МЧС России Антона Герасимова, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Соответствующий документ появился на портале правовой информации во вторник, 31 января.

«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — значится в указе президента.

Медведев поблагодарил россиян за разработку пиратских программ

России необходимо обновить правила об использовании иностранной интеллектуальной собственности. В ответ на санкции Запада необходимо разрешить использовать зарубежные продукты — от кинофильмов до промышленного софта — без лицензии и уплаты авторского вознаграждения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций», — заметил он в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что Западу не хватает мужества признать неэффективность антироссийских санкций.

В результате какие-либо преимущества от них получают только США. «Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги», — добавил он, напомнив о позитивном прогнозе МВФ.

Домой возвращены более 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан

Прокуроры вернули свыше 9 тыс. незаконно мобилизованных в ходе спецоперации граждан — об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Путин попросил генпрокурора Краснова продолжить контроль над сферой прав мобилизованных граждан, передает телеграм-канал «Смотри».

МВФ изменил прогноз для российской экономики со спада на рост в 0,3%

Международный валютный фонд улучшил прогноз для экономики России на два года. Вместо спада в 2023-м показатель покажет рост ВВП в 0,3%, сообщает телеграм-канал РБК.

В организации отметили, что в прошлом году в стране не случилось прогнозировавшегося экономического спада на 3,4% — его оценили в 2,2%, «за которым последует умеренно позитивный рост в 2023 году».

МВФ прогнозирует, что в этом году рост ВВП составит 0,3% (это на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года), а в 2024 году — 2,1%.

Минобороны России сообщило об освобождении села Благодатное в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Благодатное Донецкой Народной Республики.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Благодатное», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

За сутки потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка французского производства Caesar, артиллерийская система М-777 производства США, гаубица «МСТА-Б».