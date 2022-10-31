Обзор: Главное к вечеру 31 октября в федеральных и местных Telegram-каналах

Татарстан выполнил задачи по мобилизации

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня заявил, что задача по частичной мобилизации, доведенная Минобороны РФ, в Татарстане выполнена, сообщает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Призванные за последнюю неделю военнослужащие сейчас находятся в расположении воинской части Казанского военного высшего командного училища. Его начальнику Кириллу Кулакову Минниханов поручил организовать на должном уровне работу по подготовке, экипировке и слаживанию воинских подразделений.

Песков обещал сообщить, когда выйдет указ о завершении частичной мобилизации в РФ

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, на вопрос, будет ли указ о завершении частичной мобилизации, ответил: «Мы проинформируем вас дополнительно», — видео опубликовано в телеграм-канале «Смотри».

О завершении частичной мобилизации в стране Президенту России Владимиру Путину рассказал ранее глава Минобороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что 300 тыс. резервистов, о которых говорилось в указе, призваны, дополнительных мероприятий в РФ не планируется.

Выборы Президента в Бразилии выиграл Лула де Силва, возглавлявший страну до 2011 года

Новым Президентом Бразилии стал Лула де Силва, который уже возглавлял страну в период с 2003 по 2011 год. Теперь он занимать пост главы государства до 2027 года, пишет телеграм-канал «Накануне».

Де Силва возглавляет социалистическую Партию трудящихся. Во время его первого президентства в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода. В частности, по данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза — с 41,7% до 24%. Помимо этого, большая доля населения смогла получить доступ к высшему образованию и банковскому кредитованию на фоне стабильной экономической ситуации и положительного сальдо внешнеторгового баланса.

В 2017 году де Силва был приговорен к девяти с половиной годам тюрьмы по делу о коррупции и отмыванию денег, но уже в 2019-м вышел на свободу. В 2021 году с него были сняты все обвинения Федеральным верховным судом Бразилии.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ предложила запретить празднование Хэллоуина

Ирина Волынец заявила, что праздник угрожает психическому здоровью детей.

«Пора очистить Россию от этой разглагающей сознание наших детей гнили и запретить эту вакханалию, и как уполномоченный по правам ребенка я намерена обратиться к руководству Татарстана с просьбой содействовать прекращению вовлечения детей в это противозаконное мероприятие, а потом опыт нашей республики будет распространен на всю страну», — цитирует чиновницу Tatarstan Republic.

Запрета, по ее мнению, вполне возможно добиться, если привлекать всех причастных к ответственности. Волынец считает, что зарабатывая на этом «псевдопразднике» люди содействуют возникновению депрессии и суицидального поведения у детей.

Глава Крыма заявил о национализации компаний

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевскими властями.

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом. Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики. Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — написал он в своем телеграм-канале.

Конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии. В собственность Республики Крым переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив».

В Татарстане разработаны и готовы к производству тяжелые БПЛА

В Татарстане разработаны и готовы к производству тяжелые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) полностью отечественной конструкции и не имеющие аналогов в мире, сообщается в телеграм-канале «В Казани поймут».

Среди основных моделей — БПЛА «Барс», БПЛА «Летяга» и БПЛА «Кузнечик». Для организации пилотного производства техники выбрана площадка в 2,9 га на территории Казани, где планируется производить до 300 аппаратов в год разных модификаций.

Полномасштабное производство БПЛА планируется организовать на территории «Смарт Сити Казань» в Лаишевском районе.

Оформление кипрской визы для граждан России с 1 декабря 2022 года станет платным

В сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро.

Кипр решил обновить свою визовую политику одним из последних в ЕС.

Власти Татарстана изменили порядок выплат военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер»

В Татарстане внесли изменения в порядок осуществления единовременной выплаты лицам, проходящим службу в батальонах «Алга» и «Тимер», передает «Оперштаб Татарстана».

Теперь выплаты в размере 250 тыс. рублей они получат после начала прохождения военной службы на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее выплаты служащим из батальонов «Алга» и «Тимер» направлялись поэтапно: первую выплату в 60 тыс. рублей они получали после зачисления в списки военной части, остальное — после пересечения батальонами государственной границы для участия в военной спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Депутат, сбивший мальчика, получил 11 суток ареста

Большой резонанс вызвала история со сбитым во дворе дома шестилетним мальчиком. Трагедия произошла в Новосибирской области. Депутат от партии «Единая Россия» совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов сбил ребенка и покинул место ДТП. По административному делу он получил 11 суток ареста.

Сегодня на него завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности» (до года колонии). Депутат признал вину, пишет «Кремлевский пересмешник».

Мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. А в региональном исполкоме ЕР заявили, что районный депутат будет «с позором» исключен из партии.