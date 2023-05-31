Обзор: Главное к вечеру 31 мая в федеральных и местных Telegram-каналах

Из-за атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар из-за попадания БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Предварительная причина — прилет БПЛА. Пострадавших нет», — указано в сообщении.

Губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали четыре человека

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекино d Белгородской области четыре человека получили травмы, проинформировал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования», — указано в сообщении.

Губернатор отметил, что снарядами выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных домах и 4 частных домовладениях, а также в школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел.

Власти начнут вывозить детей из Белгородской области в Воронеж

Сегодня первые 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов будут отправлены в Воронеж, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы, ситуация в Шебекине ухудшается. Ночью по городу был нанесен массированный удар.

Кадыров: Бойцы «Ахмата» получили приказ о передислокации и штурме поселений в ДНР

Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сейчас военные начали активно готовиться к штурмовым мероприятиям, чтобы установить контроль над несколькими населенными пунктами.

«Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап — командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Подготовка к штурму ведется при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ, добавил Кадыров.

Такие же приказы о начале наступления получили и другие подразделения спецназа «Ахмат» Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Глава Чечни заметил, что там также были выполнены мероприятия тактической подготовки, распределены задачи между командирами и бойцами, изучена местность и расположения украинских войск.

В Госдуме намерены запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Депутат Госдумы Александр Якубовский, член Комитета по строительству и ЖКХ, предложил запретить езду на прокатных электросамокатах по пешеходным улицам и ограничить их скорость до 15 км/ч. Он также предложил ввести запрет на использование самокатов для детей до 18 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на обращение депутата в Минтранспорта и МВД.

Сегодня на арендованных электросамокатах по городу можно передвигаться со скоростью не более 25 км/ч. Депутат отметил, что этот показатель значительно превышает среднюю скорость пешехода. Необходимость запрета движения электросамокатов по пешеходным улицам он объяснил тем, что они предназначены для прогулок, а не чтобы уворачиваться от самокатчиков.

Создатели сервисов аренды электросамокатов считают, что такое нововведение не сделает поездки более безопасными, но повлияет на транспортный сценарий и работу сервисов. При этом предприниматели подчеркнули, что скорость самокатов регулируется автоматически в зависимости от локации.

Кабмин внес в Госдуму законопроект о налогах для фрилансеров и «удаленщиков»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о налоговых поправках. Он включает в себя НДФЛ по базовой ставке 13–15% для уехавших россиян, которые продолжают работать удаленно или на фрилансе, но перестали быть налоговыми резидентами в России.

В случае принятия законопроекта с 1 января 2024 года работодатели из России должны будут удерживать НДФЛ в 13–15% с заработной платы своих штатных сотрудников, работающих дистанционно, даже если они находились за пределами страны более 183 дней в году и утратили налоговое резиденство, пишет «Раньше всех. Ну почти».

Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз

Правительство ввело временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию, сообщает Telegram-канал «Правительство России».

Запрет действует до конца года, решение направлено на обеспечение защиты интересов государства, пояснили в кабмине.

Кремль прокомментировал предложение Кадырова ввести в России военное положение

В России не собираются объявлять военное положение, такие обсуждения не ведутся, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова объявить в стране военное положение.

«Никаких решений о введении в РФ военного положения не принималось», — заверил Песков.

Накануне Кадыров призвал ввести в России военное положение и «использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы», чтобы добиться «решительной победы» в спецоперации на Украине.

Telegram-канал ТАСС собрал заявления Дмитрия Пескова.

• Никаких решений о введении в РФ военного положения не принималось, таких обсуждений не ведется;

• Ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, «принимаются меры»;

• СМИ не могут быть первоисточником информации о числе беспилотников, атаковавших Москву, нужно ориентироваться на данные Минобороны;

• Президент РФ Владимир Путин имел в виду усовершенствование системы ПВО, когда говорил, что «есть над чем работать» после атаки БПЛА на Москву;

• Кремль хотел бы увидеть хоть какое-то осуждение атаки БПЛА на Москву на Западе, но этого не было;

• РФ понимает, на что ее пытается спровоцировать Запад, но будет спокойно думать, как с этим разобраться;

• Прорабатываются разные варианты участия Путина в саммите ШОС, но в любом случае Россия будет представлена на должном уровне;

• Саммит европейского политического сообщества не даст полноценного политического процесса, поскольку отсутствует диалог стран Европы с РФ;

• Героизм жителей новых российских регионов нужно отмечать, но каким именно образом — предстоит решить парламентариям;

• В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Косове, внимательно наблюдают за развитием событий;

• РФ поддерживает Сербию, считает, что права и интересы косовских сербов должны соблюдаться;

• В Кремле не комментируют слова Медведева о британских политиках как военных целях;

• Путин не играет в компьютерные игры.

Минниханов открыл в Казани республиканский филиал фонда «Защитники Отечества»

Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в открытии в РТ филиала госфонда «Защитники Отечества». Филиал открылся на базе Дворца культуры химиков в Казани, сообщает «Аппаратная».

«Сегодня мы открываем филиал в Татарстане. Это даст дополнительную возможность решать вопросы ветеранов СВО системно и на высоком уровне. Помощь бойцам и членам их семей — одно из приоритетных направлений нашей работы. С самых первых дней мы оказываем им все необходимые меры поддержки», — сказал Раис Татарстана.

Он также отметил, что помещение для филиала фонда площадью 550 кв. метров подобрано с учетом современных функциональных требований, транспортной логистики для всех категорий граждан. Здесь созданы необходимые условия для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Рустам Минниханов поблагодарил строителей за то, что работы выполнены в короткие сроки.

«Наша главная задача — окружить заботой и вниманием каждого ветерана СВО, их семьи, особое внимание уделив семьям погибших», — подчеркнул Минниханов.

83-летний Аль Пачино станет отцом

Девушка актера Аль Пачино, 29-летняя Нур Альфалла, находится на восьмом месяце беременности.

У актера уже есть трое взрослых детей: 33-летняя дочь Джули Мари от тренера по актерскому мастерству Джен Таррант и 22-летние близнецы Антон и Оливия от Беверли Д’Анджело, с которой он встречался с 1997 по 2003 год, сообщает Telegram-канал РБК.