Обзор: Главное к вечеру 31 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Беспилотник ВСУ атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области

Беспилотник ВСУ атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон. В настоящее время на месте работают оперативные службы», — сказано в его телеграм-канале.

Несколько человек пострадали при обстреле центра Донецка

В результате обстрела центра Донецка есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале глава администрации Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются», — написал мэр города.

Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал похищенную женщину

В 2009 году мужчина привез в свой дом поселка Смолино в Челябинске девушку под предлогом распития спиртного. Он удерживал ее до июля 2023 года, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Сбежать девушка смогла лишь после того, как похитителя доставили в больницу.

По данным агентства, заявление в полицию поступило 30 июля от сестры похищенной. Там указывалось, что в доме по улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения.

Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину — в процессе осмотра в надворных постройках нашли останки человека.

Против него возбудили уголовные дела о похищении человека и убийстве. Сейчас мужчина под присмотром полицейских находится в психиатрической больнице.

Крымский мост дополнительно защитят специальными противодиверсионными заграждениями

Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новый попытки Киева совершить теракт. В перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяжённости, пишет телеграм-канал «Крымский мост | Новости».

Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время всё активнее пользуется Украина. Это как поставленная НАТО техника, так и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост «целью» и заявил, что она должен быть нейтрализована.

А 26 июля глава СБУ Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года совершил именно Киев, хотя раньше этот факт отрицался.

В России установили единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно

Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ в 13-15% для сотрудников, удаленно работающих на российские организации в РФ и за ее пределами, передает телеграм-канал «Смотри».

Ставка НДФЛ для них устанавливается в стандартном размере 13% (для доходов свыше 5 миллионов рублей в год — 15%) вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки существенно упростит администрирование НДФЛ для налоговых агентов.

В Кремле назвали «актами отчаяния» удары киевского режима по территории России

Киевский режим подтверждает свою террористическую сущность, продолжая пытаться нанести удары подобного характера. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он также назвал удары ВСУ по российской территории «актами отчаяния».

«Да, еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются попытки нанесения террористических ударов», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Телеграм-канал ТАСС собрал основные тезисы в своем телеграм-канале:

• Повышение уровня террористической опасности в Москве и Подмосковье не планируется;

• Кремль не располагает информацией о типе БПЛА, атаковавших «Москва-сити»;

• Шойгу уже доложил Путину об итогах своего визита в КНДР;

• Кремль будет следить за переговорами Украины и США по предоставлению гарантий безопасности;

• Контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось;

• Запад продолжает линию обеспечения безопасности Украины в ущерб интересам РФ, что противоречит принципу неделимости безопасности;

• Многомиллиардная помощь НАТО расходуется Украиной неэффективно и бесцельно;

• Киев не хочет и не может хотеть мира, пока его используют как инструмент в войне коллективного Запада с Россией;

• Пока невозможно выйти на мирное урегулирование с учетом позиции Киева.

На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

Пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула закрыт после обнаружения почти трех десятков неразорвавшихся мин, сообщили местные власти, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Власти Марий Эл выплатят по 1 млн рублей семьям погибших туристов из Татарстана

Власти Марий Эл выплатят по 1 млн рублей семьям погибших во время урагана на Яльчике.

Пострадавшие получат от 50 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученной травмы. Выплаты будут производиться из бюджета республики, пишет телеграм-канал Tatarstan Republic.