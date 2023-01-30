Обзор: Главное к вечеру 30 января в федеральных и местных Telegram-каналах

В Казани простились с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым

В Казани простились с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым, который скоропостижно скончался на 54-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Аппаратная».

Участие в траурной церемонии приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие официальные лица. Проститься с Маратом Наилевичем сегодня утром пришли сотни людей.

«Марат Наилевич был патриот республики, патриот здравоохранения. Он был очень надежный, четкий, конкретный. Особенно пандемия [коронавируса] показала, как система здравоохранения республики отработана. Я искренне соболезную. Это большая утрата. Мы всегда будем помнить нашего товарища», — сказал на церемонии прощания Президент Татарстана.

Пушилин: Российские силы закрепились в восточной части Угледара

Российские войска продолжают продвижение в Угледаре, пишет Telegram-канал «Смотри».

По информации врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, Вооруженные силы РФ закрепились в восточной части города, однако украинские военные пока не отступают.

Пушилин также сообщил, что в Артемовске (Бахмуте) продолжаются ожесточенные бои — по его словам, российские подразделения продвигаются, но об оперативном окружении города говорить пока рано.

Посольство США предупредило о риске терактов в центре Стамбула

Посольство США в Анкаре выпустило обновленное предписание американским гражданам быть бдительными в связи с вероятностью терактов в Турции, сообщает Telegram-канал ТАСС.

«Правительство США предупреждает своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле или других местах, которые часто посещают жители западных стран. В особенности это районы [Стамбула] Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль», — сообщило посольство.

Дипмиссия отмечает, что данное сообщение «обновляет предупреждение от 27 января 2023 года, касающееся инцидентов с сжиганием Корана в Европе». Тогда посольства США и Франции предупреждали о возможных терактах против иностранцев в Турции.

Новый учебник истории с разделом, посвященным спецоперации, может появиться в школах с 1 сентября

Учебник истории, в который будет включена тема специальной военной операции на Украине, должен появиться в российских школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года... он будет уже в школах», — рассказал он.

По его словам, в этом учебнике школьникам подробно расскажут о целях и задачах военной операции, пишет Telegram-канал РБК.

Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Об этом сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, было подписано постановление Правительства, согласно которому жилищные кредиты станут доступны работникам IT-сферы всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет.

К специалистам будут смягчены требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству.

Срок сохранения льготной ставки для уволившегося работника расширен с трех до шести месяцев, информирует Telegram-канал Правительства России.

В Госдуме подтвердили сохранение отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Директива об отсрочке для отцов троих детей младше 16 лет продолжает действовать, сообщил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, 26 января комитет получил от Министерства обороны официальный ответ, в котором сказано, что свое действие не прекратили указания Генштаба от 4 октября 2022 года, в которых военкоматам поручено не забирать в армию мужчин с тремя и более детьми, сообщает Telegram-канал газеты «Ведомости».

Мобилизованные смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО

Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от полиса ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса. Указание Банка России вступает в силу сегодня, 30 января.

Этим же правом смогут воспользоваться контрактники, участвующие в спецоперации, и добровольцы, передает Telegram-канал «Мобилизация в Татарстане».

Умерла актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей Аддамс в сериале 60-х

Актриса Лиза Лоринг умерла в возрасте 64 лет, пишет «Раньше всех. Ну почти».

СМИ приводит слова ее близкой подруги Лор Джейкобсон, которая сообщила, что четыре дня назад Лоринг перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением.

«Она была подключена к аппарату жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить аппарат, и прошлой ночью она скончалась», — рассказала Джейкобсон.

Лоринг наиболее известна по роли Уэнсдэй Аддамс в сериале «Семейка Аддамс», который транслировался в 1960-х. Позже, в 1977 году актриса повторила роль Уэнсдей в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс».

Россиян ждет короткая рабочая неделя в конце февраля

Выходные по случаю празднования Дня защитника Отечества продлятся с 23 по 26 февраля, напоминает Telegram-канал Tatarstan Republic.