Обзор: Главное к вечеру 30 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Минобороны РФ заявило о новых победах на донецком направлении

Министерство обороны РФ заявило о взятие новых объектов на донецком направлении. В военном ведомстве сообщили, что под контроль российских сил перешли села Белогоровка и Перше Травня на территории Донецкой народной республики.

В ходе штурма населенных пунктов уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей, утверждает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Отметим, что о взятии Перше Травня Штаб теробороны ДНР сообщил накануне. Кроме того, сегодня стало известно об установлении контроля над поселком Курдюмовка в Донбассе.

Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

Умер Цзян Цзэминь — генеральный секретарь ЦК Компартии Китая с 1989 по 2002 год и Председатель КНР с 1993 по 2003 год.

Ему было 96 лет. Цзян Цзэминь возглавил партию, когда страной руководил Дэн Сяопин, и продолжил его реформы, при нем Китай вступил в ВТО.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования нынешнему руководителю Китая Си Цзиньпину в связи со смертью экс-председателя КНР. Телеграмма опубликована в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Путин призвал расселять людей из трущоб

«В целом по стране с опережением идет расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — сказал Президент в ходе церемонии открытия социальных объектов в рамках федеральных и региональных программ.

Кроме того, Путин поручил в январе следующего года провести индексацию зарплат бюджетников. «Люди определяют благосостояние не по статистике, а по деньгам в кармане, надо на это обратить внимание», — добавил Путин.

Уровень бедности в России снизился до 10,5% по итогам III квартала 2022 года.

Более 300 тысяч резервистов прошли обучение за два месяца

Более 300 тысяч резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за два месяца, их готовили на более чем ста полигонах в России и Беларуси, были задействованы 3 тысяч инструкторов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, в учебных центрах подготовлены более 8 тыс. экипажей танков и бронемашин, расчетов артиллерии, ПВО, беспилотников и радиоэлектронной борьбы, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Мария Захарова пригласила Зеленского и Подоляка в Крым — искупаться

Мария Захарова пригласила Владимира Зеленского и Михаила Подоляка в Крым — искупаться, поплавать, взять побольше украинских журналистов с собой и дать им интервью. Видео с обращением представителя МИДа размещено в Telegram-канале «Смотри».

Захарова отметила, что киевские политики «мечтают о свидании» с Крымом. «Хочу сказать Зеленскому и Подоляку: не надо откладывать. А вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте, если хотите интервью дать — берите украинских журналистов», — сказала Захарова на брифинге.

Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол, информирует Telegram-канал ТАСС.

Совет Федерации одобрил закон о крупных штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Что именно будет подразумеваться под пропагандой, в законе не разъясняется.

Пугачева запустила ликвидацию своей последней в России компании

Певица Алла Пугачева запустила ликвидацию своей последней в России компании, следует из базы данных «Спарк».

Заявление о ликвидации ООО «АБП», в которой Пугачевой принадлежит 100%, подано 23 ноября.

Компания имеет право на деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, в области телевизионного и радиовещания и так далее. Кроме «АБП» у Пугачевой в России нет действующих компаний, сообщает РБК.

КАМАЗ перестанет закупать детали из недружественных государств

Завод собирается начать производство грузовиков K5, в которых не будет компонентов из недружественных государств, в феврале 2023 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Несмотря на санкции, КАМАЗ выполняет все обязательства, возложенные на компанию. Каждый месяц из цехов выходят примерно 100 грузовиков K4 и 150 K5, пишет Telegram-канал Tatnews Закамье.

Республика Татарстан экспортировала в Узбекистан пищевую продукцию на 17,4 млн долларов

Из Татарстана были отправлены кетчупы, джемы, соусы, кондитерские и мучные изделия, масложировая продукция. Узбекистан продал Татарстану продукцию на 2,3 млн долларов. Центральноазиатская страна реализовала овощи, фрукты, сухофрукты и орехи, сообщает Tatarstan Republic.

«У наших республик есть огромный нереализованный потенциал для наращивания этих показателей. Именно в этом ключе нам нужно выстроить дальнейшую работу и найти конкретные точки соприкосновения и роста», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.