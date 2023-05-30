Обзор: Главное к вечеру 30 мая в федеральных и местных Telegram-каналах

Мэр Москвы: В результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения

В Москве несколько беспилотников врезались в здания, в результате чего те получили незначительные повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося», — написал градоначальник.

Он добавил, что никто из граждан серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

Дроны попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой — на Атласова в Новой Москве.

Shot: Москву атаковали ударные дроны UJ-22 Airborne

Одним из типов беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали Москву, является ударный дрон UJ-22 Airborne производства компании «Укрджет». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он способен пролетать до 800 километров. Такой беспилотник поднимает порядка 15–20 килограммов. Это 30 гранат F1 или четыре выстрела от РПГ-7. Попавший на видео БПЛА был вскоре сбит.

Такой же UJ-22 Airborne в феврале рухнул у газовой компрессорной станции «Газпрома» под Коломной. Тогда дрон резко потерял высоту (возможно, кончилось топливо), зацепился за деревья, повредил крыло и упал.

Губернатор Подмосковья прокомментировал атаку беспилотников по Подмосковью

Андрей Воробьев попросил жителей Подмосковья сохранять спокойствие.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают», — написал губернатор Московской области в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ заявило об атаке Киева по объектам в Москве беспилотниками

Минобороны РФ официально подтвердило, что сегодня утром Москву атаковали украинские дроны, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены, утверждают в военном ведомстве.

Три из них оказались подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Путин: Организаторы атаки беспилотников на Москву надеялись спровоцировать Россию

Организаторы состоявшейся сегодня утром атаки беспилотников на Москву и Московскую область надеялись вызвать аналогичную реакцию России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин. Полная версия видео опубликована в Telegram-канале репортера Павла Зарубина.

«Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на такой же ответ, украинские граждане должны это понимать», — сказал российский лидер.

Кроме того, он охарактеризовал налет БПЛА на столицу России как «террористическую деятельность».

При этом относительно работы противовоздушной обороны Путин заметил, что системы ПВО сработали «штатно, хотя есть над чем работать».

Путин в прямом режиме получал информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью

Президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день во вторник и получал в прямом режиме информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Рабочий день совсем рано начался у Президента. Он получал в прямом режиме информацию по линии Министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС», — сказал Песков журналистам.

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО», — подчеркнул он.

Песков отметил, что во вторник глава государства работает в Кремле. По его словам, у Путина сегодня «много встреч и ряд совещаний». В частности, Президент проведет встречу с предпринимателями.

Telegram-канал ТАСС собрал основное из заявлений Дмитрия Пескова:

• РФ 28 мая нанесла удар по одному из центров принятия решений на Украине;

• Атака беспилотников на Москву — это ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений на Украине;

• Никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья сейчас нет;

• Информации, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, нет;

• Все профильные российские ведомства при атаке беспилотников на Москву и Подмосковье действовали эффективно, система противовоздушной обороны тоже сработала хорошо;

• Путин сегодня работает в Кремле, в течение дня встретится с представителями креативных индустрий;

• Путин не планирует выступать со специальным обращением после атаки БПЛА по Москве и Подмосковью;

• Атака БПЛА на Москву и Подмосковье подтверждает необходимость продолжения спецоперации и достижения поставленных целей;

• Путин и [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган в телефонном разговоре не обсуждали конкретные детали по созданию газового хаба и зерновой сделке.

Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» в Казанском Кремле

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерами, а также хоккеистами «Ак Барса» в преддверии старта плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Казанском Кремле, пишет «Аппаратная».

Напомним, в этом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где лишь в седьмом матче уступил главный трофей КХЛ московскому ЦСКА.

Минниханов поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Ак Барса» за успешный сезон и назвал казанский клуб брендом Татарстана. По словам Раиса РТ, в новом сезоне команде Зинэтулы Билялетдинова по силам выиграть Кубок Гагарина.

Раис Татарстана отдельно отметил вклад главного тренера команды. «Низкий вам поклон и уважение Зинэтула Хайдярович», — обратился Минниханов к Билялетдинову.

В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной

РБК Краснодар подтвердили отмену концерта Дианы Арбениной, который был запланирован на 12 июня. Причину отмены в справочной дворца спорта «Олимп», где должно пройти выступление группы «Ночные снайперы», не назвали.

Концерты Дианы Арбениной начали отменять по всей территории России еще в апреле. Певица не выступила в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске и Пятигорске, сообщает Telegram-канал РБК.