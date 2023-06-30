Обзор: Главное к вечеру 30 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

В Бердянске прогремела серия взрывов

На юге Запорожской области прогремела серия взрывов.

«Около 8:00 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу», — сообщается в телеграм-канале городской администрации.

По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО.

РБК: Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации в сентябре

Елена Мизулина, представляющая в Совете Федерации губернатора Омской области, может покинуть кресло сенатора после единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, политика не планируется включать в тройку кандидатов в члены верхней палаты парламента от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Другой источник, близкий к Администрации Президента, уточнил, что были желающие оставить Мизулину в Совете Федерации, но «вероятность ее ухода действительно высока».

Елена Мизулина стала членом Совета Федерации в 2015 году. Сначала она представляла в верхней палате Федерального Собрания главу Омской области Виктора Назарова, а затем сменившего его Александра Буркова. Последний ушел в отставку 29 марта, врио губернатора стал Премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко.

Песков заявил об очень теплом отношении Путина к Дагестану и его жителям

Президент РФ Владимир Путин очень тепло относится к Дагестану и ко всем проживающим в этом регионе народам. Он испытывает большую радость от того, что республика успешно развивается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«И Путин был вместе с ними в тяжелое время, переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития республики, развития отдельно взятых городов, реализации планов, связанных с развитием туризма и так далее. Поэтому, да, действительно, он питает очень теплые чувства к Дагестану», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Телеграм-канал ТАСС собрал заявления Дмитрия Пескова:

• Посольство РФ будет выяснять обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше, но из-за русофобии дипломатам тяжело работать;

• У Кремля пока нет какой-либо позиции насчет инициативы Госдумы о запрете смены пола;

• Владимир Путин 30 июня встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и проведет международный телефонный разговор;

• Президент России Владимир Путин всегда испытывал теплые чувства к жителям Дагестана и к самой республике.

После взрыва на «Елховнефть» в Заинском районе Татарстана погибло двое человек

По предварительным данным, взрыв произошел во время работ по очистке резервуара, после начался пожар. Площадь возгорания уточняется.

UPD: Сообщение о возгорании в товарном парке поступило сегодня в 10:21, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По прибытии пожарные выяснили, что на площади 2 кв. метров загорелся пустой резервуар, который находился на реконструкции. В 11:01 пожар удалось ликвидировать, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Вузы начислят абитуриентам дополнительные баллы за участие в СВО

Российские вузы будут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту и участие в СВО, сообщает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Кроме того, дополнительные начисления предусмотрены за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или «в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на ВС в ходе специальной военной операции».

Рустам Минниханов устроил тест-драйв уменьшенной копии КАМАЗа

Фотографией с тест-драйва автомобиля «Компас», который представляет собой уменьшенную копию КАМАЗа, поделился со своими подписчиками в телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня работаем на КАМАЗе. Перед совещанием протестировали новинки. Эта уменьшенная копия КАМАЗа под названием „Компас“ отличная машина для перевозки небольших грузов», — написал Минниханов.

Константин Дзюба стал спортивным директором казанского «Рубина»

Эдуард Сафонов официально покинул пост спортивного директора казанского «Рубина», сообщает телеграм-канал «ТИ-Спорт».

Константин Дзюба назначен спортивным директором казанского «Рубина». Ранее он занимал пост исполнительного директора «Рубина».

Сына Михаила Ефремова прооперирован в одной из столичных больниц

31-летний Николай Ефремов находится на аппарате искусственной вентиляции легких, пишет телеграм-канал ЧП Россия | Новости.

Актёр упал из окна 3-го этажа вчера около 6 утра. Жена разговаривала с Николаем накануне вечером, он был трезвым, сказал, что не пьет 5 дней, наводит порядок дома и ждёт их с дочкой. А утром позвонили соседи и сказали, что он упал с высоты и его увезли на скорой.