Обзор: Главное к вечеру 30 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Минниханов – в тройке лидеров Национального рейтинга губернаторов по итогам 2022 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял второе место, уступив только главе Москвы Сергею Собянину, пишет телеграм-канал Tatarstan Republic.

ФСБ предотвратила теракт в СКФО, планировавшийся по заданию спецслужб Украины

Гражданин Украины, сторонник националистической идеологии, прибывший в Россию по каналу трудовой миграции, планировал преступление террористического характера. Действовал он по заданию украинских спецслужб, заявили в ФСБ. По данным ведомства, в ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты «готовые к применению средства террора».

Преступник дал признательные показания, передает телеграм-канал «Интерфакса».

Минск не исключает, что падение украинской ракеты на территории Беларуси было провокацией Украины

Об этом заявил начальник зенитно-ракетных войск полковник Кирилл Казанцев. Вторая версия инцидента — непреднамеренный пуск из-за низкой обученности расчёта или неисправность самой ракеты.

Вчера украинская С-300 упала в Брестской области, её сбили белорусские системы ПВО.

С 5 января откроется новый авиарейс между Саратовом и Казанью

С 5 января между Казанью и Саратовом начнет курсировать новый авиарейс, сообщает телешрам-канал «Еду в Татарстан».

Перевозить пассажиров дважды в неделю будет Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 человек. Перелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Самолет будет вылетать в Казань в 14.50, в обратном направлении — в 6 утра по местному времени.

Продолжительность перелета составит около часа.

Парфёнов не уведомил власти РФ о наличии у него израильского гражданства

Журналист Леонид Парфёнов не уведомил российские власти о наличии у него израильского гражданства. Полиция проводит проверку, пишет телеграм-канал РИА Новости.

По данным источника агентства, журналист получил паспорт Израиля ещё в 2017 году. Сейчас Парфёнов, предположительно, находится в Грузии.

Умерла британский модельер Вивьен Вествуд, ей был 81 год

Известный британский дизайнер и основательница одноименного модного дома Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Вивьен Вествуд называют «королевой панка». В 1971 году вместе с дизайнером одежды Малкольмом Маклареном они открыли культовый для панк-сообщества магазин одежды Let It Rock, который спустя год переименовали в Too Fast to Live, Too Young to Die, изменив акцент в стиле одежды на рокерско-байкерский.

Со временем её футболки с провокационным надписями и панк-атрибутика превратились из элемента субкультуры в высокую моду на подиуме — сначала в Лондоне, а потом уже и во всем мире. Собственный одноименный бренд Вествуд запустила в 1981 году. А ещё, именно она первая ввела в моду кастомайзинг одежды.

Белуга, креветки и черная икра будут на новогоднем столе у экипажа МКС

«У нас на новогоднем столе все нехитро: белуга, креветки, черная икра. Все, правда, в очень небольшом количестве и консервированное, но тем не менее, это будет», — сказал космонавт Сергей Прокопьев в видеообращении, которое опубликовал «Роскосмос».

По его словам, самым главным блюдом будет салат оливье, для которого они специально сохранили пакет майонеза.

У экипажа будут три выходных дня, с 31 декабря по 2 января. Однако дежурные обязанности будут выполняться и 1 января.

Рейтинг 10 лучших комедий уходящего года

Киноканал «Комедия» составил рейтинг из 10 лучших картин уходящего года в комедийном жанре, сообщает телеграм-канал ТАСС.

Французский фильм «Неувольняемый», российские картины «Грозный папа» и «Молодой человек» вошли в топ три лучших комедий 2022 года.

Также в список лучших комедий года вошли «Затерянный город» режиссеров Аарона и Адама Ни, «Невыносимая тяжесть огромного таланта» Тома Гормикэна, «Билет в рай» Ола Паркера и «Боги хеви-метала» режиссера Питера Соллетта. Замыкают топ-10 продолжение дилогии Владимира Котта «Непослушник», фильм Мариано Кона и Гастона Дюпра «Главная роль» и «Странный: история Эла Янковича» режиссера Эрика Аппеля.