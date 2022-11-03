Обзор: Главное к вечеру 3 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Больше половины россиян считают, что в стране есть народное единство

Более половины россиян декларируют единство народа в России (56%, +25 пунктов с 2021 года). В прошлом году так считал только 31% респондентов, следует из опроса ВЦИОМ.

По мнению каждого второго, за последний год народное единство в стране усиливалось (49%). Четверть опрошенных ответили, что оно осталось неизменным (28%), а 17% — ослабело.

Россияне, декларирующие народное единство в стране, в первую очередь аргументируют свою позицию отношением Запада к России, проведением СВО и мобилизацией (28%).

71% россиян считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства. Из них треть заявили об этом с полной уверенностью (32%, +8 пунктов с 2019 года). Альтернативной точки зрения придерживаются 26%.

Медведев: Польша по-мелкому «гадит» России перед Днем народного единства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы польских властей построить стену на границе с Калининградом. По его словам, особенно такие планы «примечательны» в преддверии празднования Дня народного единства.

«Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного „польского“ праздника в нашей стране — Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить. А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков. С тех пор, почитай, и началась у них длиннющая черная полоса с бесконечными разделами Польши — аж на протяжении трех веков», — написал он в своем телеграм-канале.

Россия и Украина обменялись пленными в формате 107 на 107

3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщает телеграм-канал Минобороны.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

Срок прохождения службы по призыву в рядах Вооруженных Сил России должен быть увеличен с одного года до двух лет. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — цитируют Шеремета Russia News.

«В комитете по обороне Госдумы РФ нет законодательных инициатив об изменении срока срочной службы», — позже заявил председатель комитета Андрей Картаполов.

Сотрудники детсада в Азнакаево, допустившие жестокое обращение с воспитанниками, уволены с работы

В Азнакаево уволили воспитателей детсада №6 «Звездочка», где были выявлены «факты жестокого обращения с детьми». Об этом сообщила руководитель управления образования Азнакаевского района Зульфия Гилязова.

Итоги процессуальной проверки доложат председателю СК России Александру Бастрыкину, сообщает Татарстан News.

Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с Путиным — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц настроен на диалог с Президентом России Владимиром Путиным и поменял свою позицию по отношению к нему, передает «Раньше всех. Ну почти».

Ранее турецкий лидер пытался объяснить европейским коллегам, что они выбрали неправильный подход по отношению к российскому Президенту.

Володин: Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению

В результате государственного переворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и стала колонией США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, страна, из которой за прошедшие годы «бежало» более 10,5 млн человек, движется к полному исчезновению.

«Страна разворована, утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция. Интересы народа не учитываются. С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть с Россией.

«Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению. Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей», — заявил он.

Патрушев: Создание Киевом «грязной бомбы» проходит не без участия западных кураторов

Заявленияя секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева собрал телеграм-канал ТАСС.



• На Запорожской АЭС предотвращен теракт;

• В мире разворачивается глобальный кризис, причина которого — стремление Запада навязать всем свое доминирование;

• Запад не желает искать приемлемые для всех пути диалога с Россией, вместо этого пытается ее изолировать;

• Нападение на суда, обеспечивающие функционирование зернового коридора, нельзя расценивать иначе как теракт;

• Основным выгодополучателем терактов на «Северных потоках» являются США, а участие в их планировании принимали британцы;

• Украина сегодня превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма.

Строительство черноморского газопровода может завершиться в ноябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая компания Botas завершит строительство черноморского газопровода в ноябре, передает «Смотри» со ссылкой на агентство Anadolu.

Автоинспекторы Казани остановили Mercedes игрока «Рубина» Лисаковича, за которым числится более 200 нарушений

Футболисту Виталию Лисаковичу грозит арест на 15 суток или оплата штрафа в двойном размере. Сам игрок утверждает, что просто не знал о наличии штрафов — на автомобиле Лисаковича белорусские номера. Об этом сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.