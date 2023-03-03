Обзор: Главное к вечеру 3 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

На переговорах по продлению «зерновой сделки» сложилась тупиковая ситуация

На переговорах по продлению «зерновой сделки» создалась тупиковая ситуация, рассказал источник «РИА Новости». Срок соглашения истекает 18 марта. Российская сторона считает, что Запад саботирует выполнение российской части сделки.

«Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты», — рассказал собеседник агентства.

Пригожин заявил о «фактическом» окружении Бахмута

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе, ожесточенные бои за который идут с июля прошлого года, почти окружен подразделениями частной военной компании «Вагнер». Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин (адресованное Президенту Украины Владимиру Зеленскому размещено в телеграм-канале пресс-службы предпринимателя).

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются», — поделился Пригожин своим пониманием ситуации на поле боя.

«Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим всё больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка: день-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен», — добавил основатель группы «Вагнер».

Песков: теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению подобных событий

Теракт в Брянской области будет разбираться, будут приняты меры по недопущению такого впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главные заявления Дмитрия Пескова собрал «Коммерсантъ»:

• Совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ состоится сегодня, 3 марта, оно, как обычно, пройдет в закрытом режиме.

• Путин и все в Кремле восхищены геройством мальчика, спасшего при теракте в Брянской области других детей, его поступок будет отмечен.

• Каких-либо решений о введении военного положения в ряде регионов из-за атаки на Брянскую область не принималось.

В Совфеде назвали дату внесения законопроекта о повышении призывного возраста

Законопроект о повышении призывного возраста в России (с 18 до 21 года и предельного до 30 лет) может быть внесен в ГД весной, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

По его словам, в случае принятия до лета закона о повышении призывного возраста он может вступить в силу осенью, передает телеграм-канал РБК.

Ночной взрыв под Коломной напугал жителей

Взрыв в Коломне мог оказаться звуком от истребителя. А яркий свет в небе на кадрах, снятых местными жителями — заревом от теплиц, сообщает телеграм-канал «Коломна». Еще одна версия – в небе мог взорваться беспилотник, однако его следов пока не обнаружено.

Оперативные службы проверили территорию в Коломне и соседнем Воскресенске. Разрушений и возгорания также не обнаружено.

Минниханов поделился фото со встречи с Эмомали Рахмоном

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Душанбе, встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Фотографией с мероприятия он поделился в своем телеграм-канале.

«Встретился в Душанбе с уважаемым Президентом Таджикистана Эмомали Шариповичем Рахмоном! В эти дни большая российская делегация участвует в российско-таджикских переговорах. Наши предприятия тоже представлены <...>, — рассказал руководитель РТ. — Договорились с уважаемым Президентом и дальше их поддерживать».

Минниханов подчеркнул, что такие мероприятия открывают новые возможности для сотрудничества компаний из разных стран.

«Мир» готовит к запуску новый способ расчета смартфонами

Национальная система платежных карт готовится с апреля внедрить новый способ платежа картой «Мир» с помощью смартфона, предполагающий формирование QR-кода на устройстве клиента и его последующее считывание продавцом на кассе. Об этом сообщает телеграм-канал «Известия».

Предположительно QR-код будет формироваться в мобильном приложении банка, выпустившего карту, на основе реквизитов пластиковой карты, а продавец на кассе считывает код и списывает оттуда деньги, разъясняет газета.

Отмечается, что финансовые данные нужно будет токенизировать, то есть заменять другим значением, содержащим зашифрованную ссылку на настоящие платежные сведения, что обеспечит высокий уровень безопасности. Требования к защите станут обязательными для банков с 25 апреля 2023 года.

73% российских туристов проведут 8 Марта за границей

Большинство российских туристов — 73% — 8 марта проведут за границей, и лишь оставшиеся 27% — в России, информирует телеграм-канал BRIEF.

Год назад было наоборот: 70% туристов отдыхали на родине. При этом туры продаются на 56% активнее, чем год назад — несмотря на то что праздник приходится на среду, россияне берут дополнительные выходные, чтобы иметь неделю отдыха. В топе зарубежных направлений — Египет, ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка.

Причем за отдых туристы готовы платить всё больше: средний чек на заграничные поездки по сравнению с прошлым годом вырос на 45–65%, по России — на 5–13%.

Продажи кроссоверов «Москвич» стартовали в регионах России 3 марта

Вседорожник появится у представителей завода в 23 крупных городах — среди них названы Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Новосибирск, Набережные Челны, Красноярск, Самара и другие.

Компания ещё раз подтвердила, что цена автомобиля пока не изменилась и составляет 1 970 000 рублей, сообщает телеграм-канал «Авто Россия».

В середине февраля сообщалось, что общий объем реализации «Москвичей» с момента запуска производства составил всего 35 машин.