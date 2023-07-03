Обзор: Главное к вечеру 3 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Пробка на Крымском мосту выросла до 13 км

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, по состоянию на 07:00 мск, составляет 8 км, время ожидания — до 5 часов, сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Автомобильная пробка на Крымском мосту выстроилась на 13 км со стороны Темрюкского района со стороны Кубани. По данным телеграм-канала Оперативного штаба Краснодарского края, волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки роздано более 5 тонн воды, также перед мостом выставили биотуалеты.

На дороге работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС.

Медведев рассказал о двух причинах, провоцирующих ядерный апокалипсис

Наступление ядерного апокалипсиса на нашей планете не только возможно, но и вероятно. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале политик отметил две основные причины, провоцирующие коллапс цивилизации при использовании ядерного оружия.

Первая из них, по словам Медведева, это международный кризис, который является гораздо крупнее, чем Карибский.

«Наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», — пояснил политик.

Второй причиной для наступления ядерного апокалипсиса, названной Медведевым, является отсутствие табу на применение ядерного оружия.

«Вторая причина совсем прозаична — ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!» — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Шойгу заявил об уничтожении 16 «Леопардов» за месяц

Российские войска за месяц уничтожили в Донбассе и Запорожской области 16 основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Видео публикует телеграм-канал Минобороны.

«Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены <...> 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard», — сказал глава военного ведомства.

Песков прокомментировал попытку покушения на главу Крыма

Главу Крыма Сергея Аксенова не запугаешь покушениями, заверил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер Владимир Путин постоянно получает доклады и осведомлен, в частности, и о попытке подготовки покушения.

«Безусловно, Президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона, как Крым, в нынешней ситуации. Аксенов настоящий боец, и, конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости», — сказал представитель Кремля.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• Спецслужбы и госорганы РФ выполняют свои функции должным образом — Песков в ответ на вопрос, довольны ли в Кремле работой ФСБ в момент мятежа;

• Кремль желает главе Крыма Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения;

• Глава Крыма Аксенов — боец, и попыткой покушения его не запугать;

• Пока договоренности по зерновой сделке не выполняются, надежд на их выполнение до истечения срока не так много;

• Песков не стал комментировать утверждения о том, что ЧВК «Вагнер» и компания «Конкорд» якобы суммарно получили по контрактам от государства около 1,7 трлн рублей;

Жители 25 регионов России смогут проголосовать дистанционно на выборах в сентябре

В сентябре 2023 года возможностью дистанционного электронного голосования смогут воспользоваться 21,5 млн граждан. Об этом Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано в телеграм-канале «Кремль. Новости».

«Мы делаем очень большой скачок. Если за предыдущие 4 года, когда мы начали вводить дистанционное электронное голосование, этой формой голосования воспользовалось около 5,5 млн человек, то в этом году это уже будет потенциально 21,5 млн», — приводит слова главы ЦИК пресс-служба Кремля.

Памфилова отметила, что 25 российских регионов, включая Москву, подали заявки на проведение ДЭГ.

«<...> от Камчатки до Калининграда — в тех 25 регионах, где будут проходить выборы, люди могут выбрать, как им проголосовать: традиционно прийти на участок или дистанционно», — подчеркнула Памфилова.

На «Госуслугах» появилась возможность подать заявление в 10-й класс

В российских школах начался приём в 10-й класс, и выпускникам 9-го классов нужно подать заявление на зачисление. Это обязательно, даже если ученик решил продолжить обучение в той же школе, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

Подать заявление можно через Госуслуги. Это займёт не больше трёх минут. Сделать это могут родители или сами школьники, если они старше 14 лет. Срок подачи устанавливает школа. Сейчас к сервису подключено 36 тыс. образовательных учреждений в 79 регионах.

Если планируется поступление в другую школу или зачисление в класс с профильным обучением, порядок отбора нужно уточнять в школе.

Как записаться в 10-й класс:

• заполните и отправьте заявление;

• принесите в школу оригиналы документов — перечень будет виден после заполнения заявления;

• в течение 5 рабочих дней после подачи оригиналов школа издаст акт о зачислении.

В класс зачислят при наличии свободных мест — они распределяются по времени подачи заявления. Уведомление о зачислении придёт в личный кабинет в течение нескольких дней после акта о зачислении.

С 15 июля будут запущены прямые рейсы из Казани в Бишкек

Летать из столицы Татарстана будут по воскресеньям, в 6:05. Прибытие в Бишкек запланировано на 12.15, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Вылеты из столицы Киргизии будут выполнять по субботам, в 22:35, приземляться в Казани в 23:00.

Время указано местное для каждого аэропорта.

Татарстан потратит 11,5 млн рублей на фестиваль «Вкусная Казань»

Он будет посвящён юбилею летней Универсиады.

Фестиваль пройдет 15−16 июля, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».