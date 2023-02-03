Обзор: Главное к вечеру 3 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Россия охватывает Артемовск и Угледар

Российские вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллерия РФ контролирует все подходы к городу. Об этом заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Утверждается также, что Вооруженные силы РФ взяли в полукольцо Угледар. «Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», — сообщил он.

По словам Кимаковского, ВСУ с трудом подвозят в город подкрепления и боеприпасы, поскольку российские военные взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска.

В Брянской области система ПВО сбила четыре украинские ракеты

ВСУ в 5 часов утра нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом губернатор Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил руководитель региона.

Рамзан Кадыров сообщил о взятии спецназом «Ахмат» опорного пункта возле села Веселое

«После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт. Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении, нежели противники», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Из его слов следует, что российские военнослужащие имеют всё необходимое для дальнейшего продвижения, в том числе захваченные при взятии опорного пункта трофеи.

Кремль: Безопасность Крыма обеспечена, но Донбасс пока не защищен

В Кремле прокомментировали создание на Украине штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. Если полуостров защищен надежно, то с Донбассом ситуация пока сложнее, поэтому военная спецоперация и продолжается, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому специальная военная операция и продолжается. Мы должны защитить людей, которые там живут, а пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать», — сказал Песков.

Telegram-канал ТАСС собрал заявления Дмитрия Пескова:

• Безопасность Крыма обеспечена надежно, а вот Донбасс пока защищен не до конца, это еще предстоит сделать;

• В Кремле негативно относятся к новому западному эмбарго на импорт нефтепродуктов, это приведет к дальнейшей разбалансировке рынков;

• Кремль понимает, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны Запада и ценит позицию лидера страны Александра Вучича;

• Готовятся отдельные встречи Президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских фракций;

• Утверждения СМИ о том, что США якобы предлагали план с уступкой Украиной 20% территории, являются уткой;

• РФ на фоне нового западного эмбарго на поставки нефтепродуктов принимает меры, чтобы защитить свои интересы от возникающих рисков;

• Кремль рассчитывает, что отношения России и Сербии и дальше будут развиваться по восходящей;

• Владимир Путин проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ;

• Поводов не доверять сообщениям МЧС о закрытии по погодным причинам пунктов пропуска на границе с Грузией и Монголией быть не должно;

• Кремль не обратил внимания на сообщения СМИ о новорожденной в Ноябрьске с именем Россия;

• Кремль сообщит, когда новая редакция Концепции внешней политики РФ будет утверждена.

Все деньги от национализации в Крыму направят на военные нужды

Все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов на территории Крыма, будут направлены на оснащение участников специальной военной операции, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«На территории Республики Крым объектов, принадлежащих вражеским юридическим и физическим лицам, которые платят налоги на территории Украины, <...> не будет. Решение Госсовет принял, все объекты будут проданы с торгов, без исключения, это наша принципиальная позиция», — сообщил глава Крыма в своем Telegram-канале.

Медведев предсказал обрушение экономики Украины «в труху» из-за СВО

Экономика Украины на фоне проведения специальной военной операции (СВО) превращается в «труху», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это подтверждают даже в странах Запада, которые продолжают поставки Киеву вооружения. По мере достижения Россией целей спецоперации ВВП Украины может рухнуть еще на 5–10%, уверен политик.

Украина потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП. У страны больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше $12 трлн, в том числе 63% месторождений угля и 42% — металлов, заявил Медведев.

«<...> Все более отчетливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца», — написал он в своем Telegram-канале.

По итогам прошлого года ВВП Украины сократился на 35-36%, а общие ее потери от столкновения с Россией достигли 830–850 млрд долларов, утверждает Медведев. «Это рекордное падение вынуждено было признать даже их Министерство экономики как наихудший результат в истории страны. Далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица. Госдолг <...> к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 млрд долларов. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны», — убежден он.

По мнению Медведева, в результате падения экономики Украину ждут «органическая гибель», а сама страна станет одной из западных колоний.

В России выявлен второй случай заболевания вариантом коронавируса «кракен»

В России выявлен второй случай заболевания вариантом коронавируса «кракен», болезнь у пациента протекает легко, сообщает Роспотребнадзор.

Подвариант COVID-19 «кракен» может уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно, цитирует «Раньше всех. Ну почти» сообщение санитарного ведомства.

Вступает в силу порядок выплат мобилизованным гражданам ежемесячной социальной выплаты

Сегодня вступает в силу порядок выплат мобилизованным гражданам ежемесячной социальной выплаты, ее размер — 158 тыс. рублей, платится она дополнительно к денежному содержанию.

Таким образом, мобилизованные должны получать на руки не менее 195 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Мобилизация в Татарстане».

До февраля 2023 года в РФ не было нормативного акта, который бы давал законные основания Минобороны ежемесячно выплачивать мобилизованным обещанные Президентом 195 тыс. рублей. С появлением приказа Министра обороны РФ от 19 декабря 2022 года такие основания появились.

Умер французский модельер Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет, передает Telegram-канал газеты «Коммерсантъ».

Пако Рабан (при рождении Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков и стал известен миру в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже — одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла.

В своих коллекциях модельер использовал геометрические прогрессии, экспериментировал с комбинированием всевозможных материалов. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи, пластика и металла с добавлением сухих цветов и кружева.