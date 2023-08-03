Обзор: Главное к вечеру 3 августа в федеральных и местных Telegram-каналах

В Калужской области силами ПВО сбито шесть беспилотников

Силы ПВО сбили шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

В начале июня губернатор сообщал об атаке беспилотников на федеральной трассе М3 в Калужской области. Тогда на трассе упали два беспилотника, детонации не произошло.

Песков: РФ была и остается надежным поставщиком зерна, выполняет все свои обязательства

Россия всегда была и остается надежным поставщиком зерновых, выполняет в этом вопросе все свои обязательства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что РФ якобы намерена создать у развивающихся стран зависимость своими поставками дешевого зерна, он сказал: «Это совершенно не так. Россия всегда была и остается — с известными проблемами — надежным поставщиком. <...> Все свои обязательства Россия выполняет».

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС:

• Россия была и остается надежным поставщиком зерна, выполняет все свои обязательства;

• Расширение БРИКС — предмет дискуссий, РФ не считает нужным заявлять о своей позиции по принятию новых стран до обсуждения на саммите;

• РФ могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, если бы не незаконные санкции;

• Расширение БРИКС в той или иной форме будет способствовать развитию и укреплению объединения;

• Введение единой валюты в БРИКС и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время.

Путин подписал указ об обязательной страховке для добровольцев СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции, сообщает телеграм-канал BRIEF.

При получении серьезного увечья размер компенсации составит 313 172,95 рубля. При легком ранении — 78 293,24 рубля. В случае смерти добровольца его семье или законным представителям будет выплачено 3 131 729,56 рубля.

Российская лунная станция «Луна-25» отправится к естественному спутнику Земли

Первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» отправится к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа, резервное время — в 2.35 мск 12 августа, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.

Предыдущую отечественную станцию «Луна-24» запускали в 1976-м. Ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта. У «Луны-25» возвращаемого аппарата нет, она должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе спутника. Основные задачи — отработка технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды.

В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата «Луна-26» и посадочной станции «Луна-27» (ее оборудуют установкой для бурения лунного грунта).

Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных государств

Правительство России включило Норвегию в перечень государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Теперь диппредставительства страны могут заключить всего 27 трудовых договоров с лицами, находящимися на территории РФ.

Ранее ограничения ввели для дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.

Татарстан лидирует в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты

С января по май 2023 года заработная плата в Татарстане выросла на 16,4% по сравнению с прошлогодним периодом. В среднем работники в республике зарабатывают 57 490 рублей, что является самым большим показателем во всем ПФО.

Если брать более короткий отрезок времени, то в мае этого года средний размер зарплаты составил 62 813 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее, и на 6,5% больше, чем в апреле 2023-го, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Правительство поддержало поправки об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предложил дополнить ст. 328 УК третьей частью — штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до 5 лет, пишет телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

В Казани внедрят новую маршрутную сеть общественного транспорта

Сделают это до конца этого года. Создавали сеть с учетом предложений жителей.

Все это делается для стимулирования использования общественного транспорта, передает телеграм-канал «В Казани Поймут».

Ушла из жизни актриса Ирина Мирошниченко

На 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Мирошниченко, сообщает телеграм-канал «Известия».

Артистка умерла в реанимации, не приходя в сознание. Напомним, Мирошниченко госпитализировали с осложненной формой гриппа.

Родилась актриса в Барнауле 24 июля 1942 года. Она дебютировала в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», а свою первую большую роль сыграла в картине Антона Тимошинина «Их знали только в лицо».