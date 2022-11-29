Обзор: Главное к вечеру 29 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Кудрин подал заявление об отставке с поста главы Счетной палаты

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин подтвердил свой уход с должности и заявил, что подал соответствующее заявление Президенту Владимиру Путину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил он.

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем флага республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем флага республики. Короткий видеоролик он выложил у себя в телеграм-канале.

«В этот день в 1991 году Верховный Совет Республики Татарстан в качестве одного из государственных символов республики утвердил современный флаг Татарстана», — отметил в публикации руководитель.

В ДНР сообщили об освобождении поселка Перше Травня и Андреевки

Союзные силы освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны народной республики.

«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», — говорится в публикации.

В Минске прошла церемония прощания с главой МИД

В Минске прошла церемония прощания с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Он будет похоронен на Восточном кладбище города, пишет телеграм-канал ТАСС.

Посол России в Минске Борис Грызлов и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко простились с умершим 26 ноября главой МИД.

ВКС России получили очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

В рамках государственного оборонного заказа ПАО «Туполев» передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России после ремонтных работ очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который производится на авиационном заводе имени Горбунова в Казани. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«На самолете были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания», — сказано в публикации.

Первый опытный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М поднялся в воздух в декабре 2018 года. К октябрю 2019-го он уже совершил 18 успешных полетов.

Устроивший стрельбу в пермском вузе выступил в суде с последним словом

Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров выступил в суде с последним словом: признал вину и обязался выплачивать компенсацию пострадавшим, сообщает телеграм-канал RT.

Также обвиняемый попросил суд не назначать ему высшую меру, о которой накануне попросила прокуратура.

20 сентября 2021 года студент убил шесть человек и ранил 23. Приговор по этому делу суд вынесет 28 декабря.

Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане достигла 73,8 года

Республика заняла первое место среди субъектов ПФО и замкнула топ-10 по России по продолжительности жизни.

Снизилась в республике и смертность — за 10 месяцев 2022 года этот показатель снизился до 11,6 случая на тысячу населения.

Для сравнения, в 2021 году было 15,5 случая, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

В Татарстане мобилизовали 15 медработников

Телеграм-канал «Оперштаб. Мобилизация» информирует, что часть из медиков отправили на передовую, а другая работает в госпиталях.

Медиков-добровольцев, отправившихся в зону СВО, насчитывается еще больше, но точное число пока не называют.

«Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов

«Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов, включая Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa и сайтов брендов Zara, H&M, Nike, сообщает «Коммерсант».

Летом на платформе «Почта Global» также появилась возможность заказать товары из интернет-магазинов США.

В Татарстане утвердили повышение платы за коммунальные услуги

Предельные индексы изменения размера стоимости коммунальных услуг в республике установлены на декабрь этого года и весь следующий год, передает телеграм-канал «В Казани поймут».

Так, в Казани этот показатель установился на уровне 10%. В Набережных Челнах он будет выше — 12%, для большинства сельских поселений Татарстана предельный индекс изменения размера платы составит 9%.