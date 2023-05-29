Обзор: Главное к вечеру 29 мая в федеральных и местных Telegram-каналах

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы

Сегодня ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины, а также в самом Киеве были слышны взрывы. Об этом сообщили телеканал ТСН и издание «Зеркало недели» в своих телеграм-каналах.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Около 5 часов утра она была отменена, но после 6 часов в части восточных регионов о ней сообщили вновь.

Большинство сообщений о взрывах было связано, судя по всему, с работой систем противовоздушной обороны. Глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко заявил об уничтожении над столицей более 40 воздушных целей, уточнив, что атака была комбинированной. По его словам, она включала как беспилотники-камикадзе Shahed, так и крылатые ракеты.

«В результате падения обломков в Подольском районе [Киева] пробило крышу жилого дома, без жертв. Информации о пострадавших пока не поступало», — уточнил Попко. До этого военная администрация сообщала о падении обломков в Голосеевском и Святошинском районах города.

Upd. (7.07): Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Святошинском районе обломки вызвали пожар в задымленном здании, а задымление в Шевченковском районе оказалось вызвано тем, что «сильно пригорела еда на плите».

Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах и назвал его дорогим другом

Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов на пост главы государства, назвав его дорогим другом, сообщает пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что победа Эрдогана стала наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий по укреплению суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики.

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов, прошедших 28 мая. По данным информагентства Anadolu, он набирает более 52% голосов, вто время как его соперник Кемаль Кылычдароглу — почти 48%. Разрыв между ними составил 4% (чуть более 2 млн голосов). Явка, как и в первом туре, превысила 80%. Региональный расклад почти не изменился. Эрдоган победил в 52 провинциях, Кылычдароглу — в 29.

Минниханов поздравил Эрдогана с победой на выборах

Раис РТ Рустам Минниханов направил Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с поздравлением в связи с победой на выборах, пишет телеграм-канал «Аппаратная».

«Примите самые теплые поздравления по случаю вашей победы на выборах Президента Турецкой Республики. Надеюсь, многогранный потенциал традиционно доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Турцией в рамках российско-турецких отношений будет и впредь плодотворно реализовываться благодаря нашим совместным созидательным усилиям», —говорится в письме.

Гладков: Проблему с обстрелами можно решить присоединением Харьковской области к России

Чтобы решить проблему с обстрелами Белгородской области со стороны ВСУ, нужно присоединить к России Харьков и Харьковскую область. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Харьков присоединить к Белгородской области», — цитирует его телеграм-канал РБК.

На уточняющий вопрос о том, верит ли он в эту возможность, глава региона ответил, что это лучший способ решить данную проблему.

После начала специальной военной операции граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам с территории Украины. Так, в ночь на 29 мая регион был атакован ВСУ при помощи дронов.

Путин денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает телеграм-канал «Коммерсант».

Напомним, глава государства внес документ на рассмотрение Госдумы 10 мая. Нижняя палата российского парламента приняла закон о денонсации на пленарном заседании 16 мая. 24 мая его одобрили в Совфеде.

В марте 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, таким образом завершив процесс приостановки своего членства в соглашении, однако продолжала оставаться в нем чисто юридически. С этого времени интересы Москвы в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.

В Кремле заявили, что ДОВСЕ уже де-факто был неживым механизмом не по вине России

Денонсация Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не будет иметь прямых последствий, так как этот механизм уже не работал, причем не по вине РФ, подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Телеграм-канал ТАСС собрал главное из заявлений Дмитрия Пескова.

• Прямых последствий денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе сейчас не будет, но в области контроля за вооружениями образуется вакуум, его надо заполнять;

• Кремль рассчитывает на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов после выборов в Турции;

• Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения к региону Харькова и Харьковской области для решения проблемы обстрелов;

• Вакуум в сфере контроля за вооружениями и стратегической стабильности в мире нужно срочно заполнять, но для этого нужны рабочие отношения у РФ с рядом стран;

• Телефонный разговор Путина и Эрдогана с большой вероятностью скоро состоится, но пока его в графике нет;

• Песков не знаком с идеей присвоить детскому движению имя Гагарина, поэтому не может ее комментировать;

• Приглашений на инаугурацию Эрдогана от турецкой стороны пока не поступало.

Медики из Татарстана проводят медосмотры маленьких жителей Лисичанска

В бригаде 22 человека, включая водителей, представлены практически все специальности, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Руководитель врачебной бригады Руслан Мухамадиев рассказал, что медбригада прибыла в Лисичанск по инициативе Президента России.

«Владимир Путин поставил задачу провести полную диспансеризацию детей в новых российских регионах», — отметил он.

Бригада медиков из Татарстана уже побывала в Перевальском и Сватовском районах. Врачам удалось осмотреть, соответственно, более 4000 и 2500 детей.

В России появятся правила создания и работы криптобирж

Власти отказались от идеи создания национальной криптобиржи. Вместо этого, скорее всего, будут установлены правила учреждения и работы таких структур, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он пояснил: поскольку биржи будут помогать бизнесу в проведении трансграничных расчетов, против них могут начать вводить ограничения.

В то же время будут появляться и новые организации. Согласны с такой концепцией и в Минфине. Участники рынка уверены: новый механизм поможет снизить санкционные риски и вероятность кибератак, а также поддержит конкуренцию.

В Бугульминском районе спасли краснокнижную летучую мышь

Редкий двухцветный кожан залетел поздно ночью в детскую комнату. Жильцы тут же вызвали специалистов.

По приезду мышь аккуратно поймали сачком и завернули в ветошь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Летучую мышь выпустили на природу, сообщает телеграм-канал «В Казани поймут».