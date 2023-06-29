Обзор: Главное к вечеру 29 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами

Президент Владимир Путин по завершении рабочего визита в Дагестан пообщался с людьми на центральной площади Дербента.

Получилось все спонтанно и не планировалось заранее, отсюда и искренние неподдельные эмоции людей, которые такой встречи явно не ожидали.

Видео опубликовал телеграм-канал «Кремль. Новости».

«Не мог не поприветствовать»: Песков рассказал, что Путин сам вышел к народу в Дербенте

В отношении Владимира Путина действует особый режим эпидемиологической безопасности, но он не смог отказать жителям Дербента в приветствии, заявил Дмитрий Песков.

«С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но, с другой стороны, есть твердое решение Президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать их. Такое бывает», — сказал Песков. По его словам, «весь город вышел буквально встречать Президента».

Путин побывал в Дербенте накануне, где встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым и провел совещание по вопросам туризма, передает телеграм РБК.

Найдены предположительные останки погибших при крушении батискафа «Титан»

Останки были найдены «внутри обломков» батискафа, которые 28 июня доставили в порт канадского города Сент-Джонс. Речь идет о носовом обтекателе аппарата, части его корпуса и хвостовой части, пишет телеграм-канал «Ведомости».

«Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения», — сообщили в береговой охране США.

Почти половина россиян считают, что люди в РФ доверяют друг другу

По данным исследования ВЦИОМ, 48% наших соотечественников считают, что жители страны доверяют друг другу, но 44% уверены в обратном. Социологи отмечают, что на ответы повлияли уровень достатка и образования: чем они выше, тем оптимистичнее ответы.

По мнению опрошенных, доверию в первую очередь способствует честность и искренность (24%), а препятствуют ложь и лицемерие (15%).

Среди внешних факторов, способствующих доверию, лидирует качество жизни, а вот бедность и низкий уровень жизни стали помехой для доверия.

В российских школах с 1 сентября 2024 появится новый предмет вместо ОБЖ

В российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», его введут вместо ОБЖ с 1 сентября 2024 года, пишет телеграм-канал «Известия».

Сейчас создается рабочая группа, которая сформирует новую учебную программу. Об этом рассказали в Минпросвещения.

Стоимость нового российского самолета МС-21 оценивается в 4,6 млрд рублей

Стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах оценивается в 4,3–4,6 млрд руб. По данным «Ъ», такое предложение Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) направила авиакомпаниям, не входящим в «Аэрофлот».

Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing, хотя в цене учтены субсидии из ФНБ. «Аэрофлоту» самолеты достанутся дешевле: лизинговая компания «Ростеха» купит МС-21 для него по 3,2 млрд руб. с поставкой в 2023–2026 годах, сделка будет полностью профинансирована из ФНБ.

Некоторые собеседники «Ъ» заключают, что Россия построила едва ли не самый дорогой самолет в этом классе. Другие эксперты называют высокую цену МС-21 «на этом этапе объяснимой», но рассчитывают, что усилия государства по субсидированию не ограничатся «Аэрофлотом».

Бывший глава проекта «Реинжиниринг» КАМАЗа занял пост гендиректора «Москвича»

Бывший глава проекта «Реинжиниринг» КАМАЗа Ханс Петер Мозер занял пост гендиректора «Москвича», передает ТАСС.

Пронин займет должность председателя совета директоров акционерного общества «Московский автомобильный завод „Москвич“».

Женщина-опекун считает свое задержание по делу о смерти мальчика в Екатеринбурге несправедливым

Об этом она сама рассказала на допросе. Ранее сообщалось, что мальчик, которого 3 дня искали в Екатеринбурге, погиб еще зимой.

Тело ребенка нашли в сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе, сообщает телеграм-канал Zvezdanews.

Певицу Мадонну госпитализировали

Американскую певицу Мадонну госпитализировали в больницу из-за бактериальной инфекции, сообщил ее менеджер Гай Озри. Все мероприятия с участием певицы отложены, передает телеграм-канал РИА Новости.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к пребыванию в течение нескольких дней в отделении интенсивной терапии», — написал Озри. По его словам, она будет находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Движение по мосту через реку Кама открыто

Так, иногородние посетители смогут добраться до города быстрее. Сообщается, что работы завершили на 11 дней раньше.

Специалисты заменили верхний слой асфальтобетона, дождеприемники, ливневые канализации, а также отремонтировали деформационные швы. Капитального ремонта здесь не было более 50 лет, сообщает телеграм-канал Tatnews Закамье.

Татарстан оказался в пятерке лидеров по росту цен на бензин

Подорожание бензина зафиксировали в 74 субъектах РФ. Больше всего цены выросли в Чечне и Костромской области (на 1,5%), а также в Татарстане, Рязанской области и Республике Алтай (на 1,4%), передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

По данным Росстата, средние цены бензина марки АИ-92 увеличились на 20 копеек до 48,32 рубля за 1 литр. Бензин АИ-95 подорожал на 24 копейки до 52,72 рубля, стоимость 98-го выросла на 23 копейки и составила 63,15 рубля за 1 литр. Дизельное топливо подорожало на 4 копейки, до 58,31 рубля.