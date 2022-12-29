Обзор: Главное к вечеру 29 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах
«Нам предрекали крах»: Володин объявил основные результаты в экономике России за 2022 год
Несмотря на беспрецедентное давление и введение против России более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная Президентом Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, сегодня российская экономика демонстрирует эффективность принятых решений.
«В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25%. Их планы провалились», — написал он в своем телеграм-канале.
По прогнозам политика, наступающий 2023 год должен стать годом развития.
Правительство РФ продлило льготную ипотеку на полтора года — до 1 июня 2024
Правительство продлило льготную ипотеку на полтора года — до 1 июня 2024, ставка составит 8% (вместо нынешних 7%), сообщает телеграм-канал РИА Новости.
Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти — 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн. Первоначальный взнос — от 15%.
Хотя льготная ставка применяется до суммы в 12 млн и 6 млн, к ней можно добавить кредит по рыночной ставке, максимальный размер общего кредита — 30 млн и 15 млн.
Шойгу: Спецоперация и мобилизация касаются всех и каждого
Проходящая на Украине военная спецоперация касается всех и требует слаженной работы российских регионов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также признал, что в прошедшей в стране частичной мобилизации было много проблем, однако их удалось решить благодаря своевременным шагам.
«Спецоперация, которая проходит на Украине, и та самая мобилизация, о которой мы все так много говорили и писали, касается всех и каждого, каждый субъект, каждый населенный пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов, людей, которые избраны от регионов, которым люди доверили представлять свой регион, город в парламенте страны», — сказал он.
Также министр заявил, что частичная мобилизация в стране завершена, передает телеграм-канал Минобороны.
«Было много сложностей, было много проблем. Здесь не могу не сказать о том, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем решить», — сказал он.
На Украине слышны взрывы
Средства ПВО сегодня работали на территории всей страны, сообщили в украинском Минобороны. По данным ведомства, обстрелы ведутся и с воздуха, и с моря, пишет телеграм-канал RT на русском, который собрал сводку:
— Сообщают о серии новых взрывов в Харькове, Николаеве, Киеве и во Львове;
— Местные жители утверждают, что в Одессе после ударов пропали электричество и вода;
— Кличко заявил о возможных перебоях в столице со светом и водой. Он призвал киевлян сделать запасы;
— Харьковское метро остановило работу, написали в местных пабликах. Мэр подтвердил прилёты.
В Совфеде предложили забирать у уехавших и критикующих Россию имущество в пользу военных
С таким заявлением выступил сенатор Сергей Цеков, сообщает телеграм-канал ТАСС.
«Всем этим ургантам и моргенштернам (признан в РФ иноагентом), хотя я бы не хотел называть имён, всем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников специальной военной операции, независимо от того, звёзды они или айтишники», — заявил Цеков.
В Татарстане семьям мобилизованных будут предоставлены кредитные каникулы на оплату соципотеки
Отсрочка будет дана на 6 месяцев. Для получения отсрочки платежа семье соципотечника нужно написать заявление через сайт ГЖФ, информирует телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».
В Госсовете РТ выступили против татуировок
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выступил против татуировок, особенно у спортсменов-подростков, пишет Tatarstan Republic.
«Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Видимо, кто-то зарабатывает на этом. Мы в Госсовете выступили против татуировок у подростков <...> Такая мода нам не подходит! Нечего гоняться за ней», — отметил Мухаметшин.