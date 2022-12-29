Обзор: Главное к вечеру 29 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

«Нам предрекали крах»: Володин объявил основные результаты в экономике России за 2022 год

Несмотря на беспрецедентное давление и введение против России более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная Президентом Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, сегодня российская экономика демонстрирует эффективность принятых решений.

«В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25%. Их планы провалились», — написал он в своем телеграм-канале.

По прогнозам политика, наступающий 2023 год должен стать годом развития.

Правительство РФ продлило льготную ипотеку на полтора года — до 1 июня 2024

Правительство продлило льготную ипотеку на полтора года — до 1 июня 2024, ставка составит 8% (вместо нынешних 7%), сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти — 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн. Первоначальный взнос — от 15%.

Хотя льготная ставка применяется до суммы в 12 млн и 6 млн, к ней можно добавить кредит по рыночной ставке, максимальный размер общего кредита — 30 млн и 15 млн.

Шойгу: Спецоперация и мобилизация касаются всех и каждого

Проходящая на Украине военная спецоперация касается всех и требует слаженной работы российских регионов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также признал, что в прошедшей в стране частичной мобилизации было много проблем, однако их удалось решить благодаря своевременным шагам.

«Спецоперация, которая проходит на Украине, и та самая мобилизация, о которой мы все так много говорили и писали, касается всех и каждого, каждый субъект, каждый населенный пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов, людей, которые избраны от регионов, которым люди доверили представлять свой регион, город в парламенте страны», — сказал он.

Также министр заявил, что частичная мобилизация в стране завершена, передает телеграм-канал Минобороны.

«Было много сложностей, было много проблем. Здесь не могу не сказать о том, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем решить», — сказал он.

На Украине слышны взрывы

Средства ПВО сегодня работали на территории всей страны, сообщили в украинском Минобороны. По данным ведомства, обстрелы ведутся и с воздуха, и с моря, пишет телеграм-канал RT на русском, который собрал сводку:

— Сообщают о серии новых взрывов в Харькове, Николаеве, Киеве и во Львове;

— Местные жители утверждают, что в Одессе после ударов пропали электричество и вода;

— Кличко заявил о возможных перебоях в столице со светом и водой. Он призвал киевлян сделать запасы;

— Харьковское метро остановило работу, написали в местных пабликах. Мэр подтвердил прилёты.

В Совфеде предложили забирать у уехавших и критикующих Россию имущество в пользу военных

С таким заявлением выступил сенатор Сергей Цеков, сообщает телеграм-канал ТАСС.

«Всем этим ургантам и моргенштернам (признан в РФ иноагентом), хотя я бы не хотел называть имён, всем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников специальной военной операции, независимо от того, звёзды они или айтишники», — заявил Цеков.

В Татарстане семьям мобилизованных будут предоставлены кредитные каникулы на оплату соципотеки

Отсрочка будет дана на 6 месяцев. Для получения отсрочки платежа семье соципотечника нужно написать заявление через сайт ГЖФ, информирует телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

В Госсовете РТ выступили против татуировок

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выступил против татуировок, особенно у спортсменов-подростков, пишет Tatarstan Republic.

«Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Видимо, кто-то зарабатывает на этом. Мы в Госсовете выступили против татуировок у подростков <...> Такая мода нам не подходит! Нечего гоняться за ней», — отметил Мухаметшин.