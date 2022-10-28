Обзор: Главное к вечеру 28 октября в федеральных и местных Telegram-каналах

Частичная мобилизация в России завершилась

82 тысячи мобилизованных уже отправлены на фронт, заявил Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным. Видео опубликовано в телеграм-канале «Кремль. Новости».

Другие 218 тысяч проходят подготовку на полигонах, добавил министр обороны.

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды ВС РФ», — отреагировал Президент РФ.

Илон Маск возглавил Twitter

Илон Маск возглавил Twitter, он официально закрыл сделку и написал в своём аккаунте: «Птичка свободна».

Прежнее руководство в лице экс-генерального директора Парага Агравала и главного финансового директора Неда Сигала покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско, пишет телеграм-канал «Известия».

Покупка обошлась в $62 млрд.

Еще одни последствия санкций — в российских вузах отключают Zoom

Разработчик сервиса видеосвязи Zoom — американская компания Zoom Video Communications начала отключать от него российские вузы. В телеграм-канале «Наука и университеты» сообщается, что Zoom уже отказал в обслуживании Российскому государственному социальному университету и Оренбургскому государственному медуниверситету.

При этом не берется во внимание, проплачена ли услуга или срок платежа истек.

Сервис Zoom во время пандемии начали активно использовать в школах и вузах для дистанционного обучения. При этом Роскомнадзор еще в 2021 году рекомендовал пользователям переходить на российские аналоги.

Тревожность россиян снова выросла

Тревожность россиян снова резко растет. Если на прошлой неделе число граждан, описывающих свое состояние как тревожное, составляло 56%, то теперь уже 63%. Максимума этот показатель достигал в первую неделю после объявления мобилизации — тогда тревожных было 70%.

Пропорционально уменьшается число спокойных граждан. На прошлой неделе себя к таковым относили 38% опрошенных, сейчас — только 33%. Данные опроса «ФОМнибус» Фонда «Общественное мнение» приводит канал «Накануне».

Начальник Госстройнадзора по Закамью задержан с поличным

Оперативники задержали его в момент получения взятки в размере 250 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Деньги передавал представитель ООО «Приор» — за получение заключения о соответствии построенного объекта в одном из сел Алексеевского района РТ.

Юрий Кулаков (начальник Госстройнадзора) находится в изоляторе временного содержания. Следственный комитет по РТ возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Киев может наладить ситуацию с электроснабжением, признав новые регионы РФ

Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины.Об этом написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей конституции. И тогда со светом наладится», — отметил замглавы Совбеза РФ.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, передает сегодня телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Банк прогнозирует на конец 2022 года инфляцию на уровне 12–13% с учетом индексации тарифов ЖКХ. В 2023 году годовая инфляция снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря.

Маньяк-рецидивист из Казани получил пожизненный срок

Игорь Птицин признан виновным в совершении серии преступлений. Следствием и судом установлено, что в 2009–2017 годы преступник совершил в районе озера Глубокого, а также в Авиастроительном районе города Казани серию нападений на женщин и девушек в возрасте 17–35 лет.

При этом трое потерпевших, в том числе двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, были убиты. Всего от его действий пострадали семь человек. Самое резонансное преступление в деле Птицына — убийство 17-летней Дарьи Максимовой. В суд пришла ее мама с портретом дочери.

Сам Птицин, помимо вышеупомянутых, признался ещё в 29 нападениях, но найти по ним улик или жертв правоохранительным органам не удалось. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает канал Татарстан News.

Челнинские чиновники начнут получать зарплату повыше: оклады Магдеева, Сагидуллиной и Салахова проиндексируют

Набережночелнинский канал сегодня передает, что ежемесячное денежное вознаграждение челнинских чиновников проиндексируют на 4%. Это коснется окладов мэра, его заместителя, председателей, заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетных органов. Также увеличатся должностные оклады прочих служащих. Это продиктовано постановлением Кабмина РТ.

Новую систему оплаты труда должен утвердить горсовет. Базовое ежемесячное денежное вознаграждение Наиля Магдеева, например, составит 39,5 тыс. рублей, замглавы Ирины Сагидуллиной и председателя контрольно-счетной палаты Татьяны Шливе — почти 35,6 тыс. Оклад руководителя исполкома Фарида Салахова достигнет 39 тыс. рублей, его первого заместителя Ильи Зуева, других заместителей, а также глав районов — 37,8 тыс.

Ставка помощников и советников мэра и сити-менеджера немного превысит 21 тыс. рублей.

9 ноября начнётся рассмотрение дела казанского стрелка Верховным судом

По материалам уголовного дела, причина случившегося — подражание «одной из деструктивных субкультур». Осужденный признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Ильназ Галявиев признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся. Уголовное дело передано в суд. Ему грозит пожизненное наказание, пишет телегам-канал «В Казани поймут».