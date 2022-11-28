Обзор: Главное к вечеру 28 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

В Елабуге началось серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant

На заводе в Елабуге началось серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant. Церемония запуска состоялась 26 ноября, на ней присутствовали вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями», — цитирует телеграм-канал РБК сообщение «Аурус».

Коммерческие продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена — 33,7 млн рублей.

Медведев: США обошлись с Европой как с «уличной девкой»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал последние события на внешнеполитической арене – по его мнению, между США и Европой зреет конфликт, а действия Белого дома ведут к тому, что альянс с Брюсселем неизбежно закончится скандалом и «разделом имущества». В качестве примера дестабилизации отношений он привел антироссийские санкции, которые заставляют европейские компании отказываться в пользу США от крупнейших рынков – не только российского, но и китайского.

«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», — написал Медведев, добавив, что причиной этого стал демонстративный отказ США от своих обязательств.

«Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой», — отметил зампред.

Украина несет серьезные потери под Артемовском

ВСУ понесли значительные потери в боях под Артемовском в Донецкой народной республике, медики насчитали порядка 240 раненых за сутки, пишет телеграм-канал «Смотри» со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, за последние несколько дней ВСУ направили значительные подкрепления в этот район, в том числе силы специального назначения и территориальной обороны для укрепления своих позиций.

Мэр Киева не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения света в городе могут продлиться до весны.

Также он не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

При этом Кличко обратил внимание на то, что речи о переезде жителей в другой город или выезде за границу не идет. Он предупредил о необходимости иметь дома запас технической и питьевой воды и пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, а также теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауэрбанки и скаченные на смартфоны онлайн-карты.

Путин оценил, что Токаев выбрал Россию для первого зарубежного визита после переизбрания

Россия высоко ценит, что первый после переизбрания визит за рубеж Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев нанес в Россию, заявил Президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что это имеет особое значение в характере отношений двух стран.

На форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном Путин заявил, что Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки на фоне того, что международная торговля находится в кризисе, передает телеграм-канал ТАСС.

Токаев в ответ отметил, что Казахстан будет делать все для защиты российских инвестиций в республике. По его мнению, двум государствам следует ускорить модернизацию логистических цепочек.

В Татарстане для обхода Челнов и Нижнекамска построят новый мост через Каму за 23,8 млрд рублей

Мост будет располагаться на участке автомобильной дороги М7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщает телеграм-канал Tatnews Закамье. При подготовке к строительству на территории площаью 5 га свалят кустарники и деревья. Ущерб биоресурсам обещают возместить, высадив 17,9 тыс. кустарников и 436 деревьев.

Эстакады и русловая часть моста будут стоять на железобетонных сваях, всего планируется возвести 22 опоры.

Отмечается, что на мосту установят навигационную сигнализацию и круглосуточное видеонаблюдение. Строительство должно начаться 25 августа 2022 года и завершиться 30 октября 2025 года.

В ближайшие дни в Татарстан придут морозы до −23 градусов

Во вторник ночью температура воздуха будет в пределах −13...-18 градусов, при прояснениях до −22. Днем столбики термометра поднимутся максимум до −8, сообщает телеграм-канал «В Казани поймут» со ссылкой на Гидрометцентр РТ.

В среду ночью похолодает до −19, а при прояснениях до −23 градусов. Днем воздух прогреется максимум до −8.

Синоптики предупреждают водителей о гололедице на дорогах.

В суд ушло дело экс-главы МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова

В Вахитовский районный суд Казани поступило дело экс-главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова. Уголовное дело появилось на сайте суда, однако сам процесс еще не назначен, передает канал «Еду в Татарстан».

Обвинение Галявова было переквалифицировано на менее тяжкую статью: если раньше ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, то в суде он предстанет по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

В Казани на кладбище «Курган» построят крематорий за 250 млн рублей

Строить крематорий площадью 1,2 тыс. кв. метров планируют за счет инвестиций в формате государственно-частного партнерства. В случае положительного решения строительство объекта планируется начать уже весной 2023 года.

Кроме кремационной печи, здесь сделают два траурных зала для прощания с умершими, помещения для подготовки и хранения тел, сообщает Tatarstan Republic.

Израильская On Clinic International ушла из России

Бизнес приобрел холдинг «Медскан», среди акционеров которого есть структура «Росатома», пишут «Ведомости».

Клиники работали в России с 1997 года. В параметр сделки вошли 23 многопрофильных клиники в 15 российских регионах. Источник, близкий к одной из сторон, говорит, что ее сумма составила 1,68 млрд руб.

Треть россиян стала чаще испытывать потребность в поддержке близких

Почти треть россиян в 2022 году стала больше испытывать потребность в поддержке близких, каждый второй стал чаще общаться с друзьями и знакомыми, а 16% начали посещать психолога и смотреть видео про психологию, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках спецпроекта с РИА Новости.

Почти треть респондентов (29%) призналась, что в этом году стала чаще испытывать потребность в поддержке близких, 17% скорее согласны с этим утверждением, 8% — скорее не согласны, 18% — не согласны, а 26% сообщили, что для них это не актуально. Затруднились с ответом 2%. Среди тех, кто сообщил, что начал нуждаться в поддержке близких, женщин было больше, чем мужчин — 32% против 25%.