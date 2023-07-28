Обзор: Главное к вечеру 28 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Мэр Москвы сообщил о попытке атаки вражеского беспилотника

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

24 июля Собянин сообщал об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Один дрон был сбит на Комсомольском проспекте, 17, другой попал в здание на проспекте Лихачева.

Госдума: в законодательстве не останется лазеек для «наливаек»

В Государственную Думу внесен законопроект, который позволит эффективнее бороться с продажей алкоголя в жилых домах, сообщается в телеграм-канале нижней палаты. Отмечается, что проблема «наливаек» во многих регионах стоит остро – местные жители страдают от постоянного шума, боятся за себя и своих близких.

Теперь регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения для розничной продажи алкоголя (например, по времени, условиям и месту) при оказании услуг общественного питания. Это поможет бороться с сомнительными заведениями, которые под видом оказания услуг общественного питания продают алкоголь навынос и в ночное время.

Напомним, в 2020 году депутаты уже приняли закон, по которому в жилых домах не могут работать заведения, продающие алкоголь, если площадь их торгового зала меньше 20 м². При этом местным законодательством эту площадь можно увеличить.

Путин заявил о схожести позиций России и стран Африки по международным вопросам

Президент Владимир Путин, выступая на втором дне форума Россия—Африка, заявил об очень близких позициях России и стран Африки по международным вопросам. Он отметил, что Россия и Африка не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры против государств. Обе стороны выступают против использования тематики климата, защиты прав человека и гендерной повестки «в неблаговидных политических целях».

Телеграм-канал ТАСС собрал главное из заявлений Путина на саммите Россия — Африка:

• Ряд проявлений колониализма не изжиты и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями;

• Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое, но не без сопротивления с их стороны;

• Россия и Африка выступают против использования тематики климата, защиты прав человека и «гендерной повестки» в неблаговидных политических целях;

• Африка становится новым центром силы, c этим всем придется считаться;

• Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса;

• Суверенитет — «не единожды достигнутое состояние», за него надо постоянно бороться;

• Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн.

Япония введет запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра

Япония запретила поставлять в Россию машины с объемом двигателя более 1,9 л и с гибридными двигателями, а также покрышки для грузовиков.

Ограничения вступят в силу 9 августа.Запрет на экспорт в Россию автомобилей коснется и подержанных машин, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Представлена новая «Белая книга обороны» Японии

В «Белой книге обороны» Японии — ежегодном докладе минобороны страны – появились новые разделы, затрагивающие как стратегию безопасности, так и вопросы противодействия информационной войны, а также проблемы предупреждения издевательств и сексуальных посягательств среди военнослужащих. Этот доклад был рассмотрен Правительством страны в пятницу.

Телеграм-канал РИА Новости публикует основные тезисы:

• Сильно изменились оценки в отношении России, а стратегическое партнерство Москвы и Пекина названо вызывающим сильное беспокойство;

• Россия названа «непосредственной угрозой Европе»;

• Действия самолетов и кораблей России и Китая обозначены как «явная демонстрация силы»;

• Впервые ужесточена риторика по Китаю, его военное развитие названо «величайшим стратегическим вызовом»;

• Предполагается, что КНДР уже может нанести ядерный удар по Японии;

• Отмечено, что Япония намерена многократно нарастить военные расходы по ряду направлений.

Военную ипотеку погибших участников СВО погасит государство

Обязательства участника СВО по договору военной ипотеки должна будет погасить Росвоенипотека, если он погибнет или будет признан судом умершим.

Закон должен вступить в силу с 1 августа, сообщает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке, пишет телеграм-канал «Смотри».

Так, неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тыс. руб. (сейчас до трех тыс. рублей).

Строительство нового парка «Манзара» на берегу Казанки временно отложили

В этом году строительство парка «Манзара» на берегу Казанки пришлось отложить. Сейчас специалисты работают над изменениями уже разработанного эскизного проекта, которые понадобилось внести из-за намерения связать его с территорией бывшего парка «Кырлай».

«<...> В этом году финансирование проекта на начало строительных работ, к сожалению, не предусмотрено в связи с тем, что в эскизный проект парка вносятся корректировки, связанные с территорией бывшего парка Кырлай. Одна из задач — увязать в эскизном и рабочем проекте работу с гидротехническим сооружением, которым является территория парка, она защищает другую часть города от подтопления», — ответили представители мэрии.

Ранее стало известно, что в Казани появится парк «Манзара», протяженностью вдоль реки в 1,8 км и площадью 62 га, который будет разбит между Кировской и Кремлевской дамбами, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

932 млн рублей выделят на строительство второй линии метро в Казани

Средства направят на продолжение строительства первого участка второй линии метро, включая установку лестничных сходов на станции «Академика Сахарова» и работы в тоннеле «100-летие ТАССР», сообщает телеграм-канал «В Казани поймут».

Планируется завершить работы до 1 декабря текущего года.

1 августа вход в Нацмузей РТ и его филиалы будет бесплатным

Первый вторник месяца — день бесплатного посещения музеев. Свободный вход будет организован в следующих филиалах, пишет телеграм-канал by Kazan.

• Литературный музей Габдуллы Тукая;

• Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина;

• Дом-музей В.И. Ленина;

• Музей-квартира Мусы Джалиля;

• Музей Е.А. Боратынского;

• Музей Янки Купалы в селе Печищи;

• Музей А.М. Горького в селе Красновидово;

• Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

• Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала;

• Музей Каюма Насыри.